Huolestuneen näköinen osakemeklari kuvattuna New Yorkin pörssissä Yhdysvalloissa 5. toukokuuta 2022.

Maailman pörsseissä on edessä aivan uusi normaali, ja se tekee sijoittamisesta selvästi aiempaa vaikeampaa. HS Visio selvitti, mitä sijoittajan on nyt syytä seurata.

Osakemarkkinoilla on rytissyt viime aikoina pahasti ja koko alkuvuosi on ollut historiallisen huono. Osakkeita on myyty Wall Streetillä välillä jo paniikissa.

Jo pitkään on hoettu, että nykyinen jatkuva nousu ei voi jatkua, mutta silti se on jatkunut.

Nyt sille voi kuitenkin tulla loppu. Osakesijoittajan onnenpäivät voivat olla toistaiseksi ohi.