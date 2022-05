Rahoituksen kerääminen eurooppalaiselle kasvuyritykselle on nyt aiempaa vaikeampaa. Parhaat yritykset kykenevät silti edelleen saamaan sijoittajilta satojen miljoonien eurojen sijoituspotteja.

Ohjelmistoyhtiö Aiven on kerännyt jälleen uuden jättirahoituksen kansainvälisiltä sijoittajilta, tällä kertaa 200 miljoonaa euroa. Uusi raha tulee nopeasti edellisvuonna kahdessa erässä kerätyn 135 miljoonan euron perään. Toimitusjohtaja Oskari Saarenmaan mukaan yhtiö ei suinkaan ole jo käyttänyt edellistä rahaa.

”Markkinatilanne on muuttunut paljon viime syksystä. Meillä oli suunniteltuna myös malli kuinka jatkaa kasvua ilman uutta rahoitusta, mutta nyt näimme tähän tilaisuuden”, Saarenmaa sanoo.

Vuonna 2016 perustettu Aiven kehittää ohjelmistokehittäjille työkaluja, joilla nämä saavat mahdollisimman helposti tietokantapalvelut käyttöönsä ja pystyvät hallinnoimaan dataansa pilvipalvelualustoilla.

Yhtiön nopea kasvu on saanut sijoittajat samalla vakuuttuneeksi siitä, että Aiven on aiempaa arvokkaampi yhtiö. Kun viime lokakuussa rahoituskierroksella sijoittajat arvioivat yhtiön 1,8 miljardin euron arvoiseksi, nyt sen arvoksi on määritelty 2,8 miljardia euroa. Aiven on siis yksi Suomen arvokkaimmista teknologia-alan kasvuyrityksistä.

Yhteensä Aiven on kerännyt tähän mennessä sijoittajilta peräti 398 miljoonaa euroa, mikä on Suomessa poikkeuksellinen summa. Aivenin nyt saama 200 miljoonan euron potti on yksinään Suomen kolmanneksi suurin rahoituskierros.

Markkinatilanteen muutoksella Saarenmaa viittaa erityisesti teknologiayritysten osakkeiden arvon rajuun laskuun tänä keväänä. Teknologiapörssi Nasdaq on pudonnut edelliseltä huipultaan jo yli 20 prosenttia. Pörssilistattujen yritysten arvostustasot heijastuvat tyypillisesti myös listaamattomien kasvuyritysten arvoon.

”Muutos pörssissä on tehnyt sijoittajista varovaisempia. Viime vuonna vallitsi valtava optimismi ja nyt se on laantunut. Jotkut rahastot ovat hidastaneet sijoituksiaan merkittävästi ja sijoituskohteita kammataan nyt tarkemmin”, Saarenmaa kertoo.

Aivenin pörssissä olevien verrokkien kuten Confluentin, Snowflaken ja Datadogin osakkeiden arvo on laskenut merkittävästi. Kovin pudotus on ollut vasta viime vuoden kesäkuussa pörssiin listautuneella Confluentilla, jonka osakkeen arvosta on tänä vuonna kadonnut 74 prosenttia.

Jos odotettavissa on markkinoilla vaikeita aikoja, Aivenin siis kannatti nostaa rahoitusta nyt kun se vielä sai sitä hyvällä arvostustasolla. Rahoitusta on helpompi herätä myös silloin kun rahaa ei vielä tarvitse kuin pakkoraossa.

”Saimme edelleen vahvan valuaation kasvuumme ja näyttöihimme perustuen. Hitaamman kasvun yritykset jotka eivät ole yhtä pääomatehokkaita, eivät välttämättä nyt saa rahoitusta”, Saarenmaa sanoo.

” ”Olen puhunut tästä meidän amerikkalaisten sijoittajien kanssa, mutta sota ei ole heille suora huolenaihe.”

Viime vuonna kasvuyritykset keräsivät ennätyksellisen paljon kasvurahaa Suomessa ja koko Euroopassa. Vuosi alkoi myös vauhdikkaasti. Nyt maalis–huhtikuussa tahti on selvästi hidastunut, näyttää muun muassa Crunchbasen keräämä data startup-sijoituksista. Kevätkuukausien sijoitukset putosivat Euroopassa peräti 39 prosenttia tammi-helmikuusta.

Euroopassa tilanteeseen vaikuttaa yleisen markkinatilanteen lisäksi myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Sodan alkuviikkojen ajan vaikutti todennäköiseltä, että osa yrityksistä vain lykkää hyvien uutisten julkaisemista. Myös suomalaiset kasvuyritykset julkaisivat maalis-huhtikuussa tavallista vähemmän rahoitusuutisia.

Aivenin uuden rahoituskierroksen pääsijoittaja oli ranskalainen pörssilistattu jättirahasto Eurazeo.

”Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että eurooppalainen sijoittaja ymmärtää Euroopan geopoliittista tilannetta paremmin kuin toisella puolen maapalloa oleva. Olen puhunut tästä meidän amerikkalaisten sijoittajien kanssa, mutta sota ei ole heille suora huolenaihe”, Saarenmaa sanoo.

Sijoittajina oli myös Aivenin vanhoja sijoittajia kuten yhdysvaltalainen Institutional Venture Partners (IVP) sekä rahastoja kuten Atomico, Earlybird, japanilaisten teollisuusyhtiöiden rahasto World Innovation Lab ja Salesforce Ventures.

Oskari Saarenmaan mukaan sodan aiheuttama epävarmuus ei näkynyt yhtiön neuvotteluissa.

Lähes kolme miljardia on todella kova valuaatio yritykselle, jonka liikevaihto maaliskuussa 2021 päättyneellä tilikaudella oli vasta 16,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön tuorein tilikausi on vasta päättynyt ja tilinpäätöksen tekeminen on Saarenmaan mukaan vielä kesken. Siksi hän ei halua vielä jakaa yhtiön tuoreita talouslukuja.

Toteutunut liikevaihto tilikaudella on hänen mukaansa kuitenkin yli kaksinkertainen – käytännössä siis yli 30 miljoonaa euroa.

Yritysohjelmistoja myydään tyypillisesti vuosilisensseillä palveluliiketoimintana. Alalla puhutaan Saas-yrityksistä, software as a service. Se tarkoittaa esimerkiksi, että kun asiakas ottaa palvelun käyttöön, laskutus käynnistyy ja tapahtuu käytön mukaan. Ohjelmistoyhtiöiden tilinpäätöksessä kuitenkin vain osa tästä näkyy heti sen vuoden liikevaihtona.

Tällaisessa liiketoiminnassa liikevaihtoa tärkeämpi seurattava mittari on jatkuva vuosilaskutus, ARR (annual recurring revenue). Se kuvaa tapahtunutta muutosta laskutukseen liikevaihtoa nopeammin. Saarenmaan mukaan Aivenin ARR on nyt yli 60 miljoonaa dollaria, missä on puolen vuoden aikana kasvua noin 50 prosenttia.

” ”Kun nyt saamme asiakkaan, tulemme tekemään siitä asiakkuuden kokonaiselinkaaren aikana merkittävää voittoa.”

Aiven etsii nyt myös yrityskauppakohteita eli ostettavaa, Oskari Saarenmaa kertoo.

Saarenmaan mukaan yksikkötasolla sen asiakkuudet ovat hyvin kannattavia. Se miksi yhtiö kokonaisuutena tekee tappiota ja kerää sijoittajilta rahoitusta, johtuu investoinnista teknologiakehitykseen sekä uusien asiakkaiden hankintaan ja toiminnan laajentamiseen uusille markkinoille.

”Ensimmäisinä vuosina käytämme myyntiin ja markkinointiin enemmän rahaa, kuin saamme vielä liikevaihtoa sisään. Mutta kun nyt saamme asiakkaan, tulemme tekemään siitä asiakkuuden kokonaiselinkaaren aikana merkittävää voittoa”, Saarenmaa selittää.

Sijoittajille tämä ydinliiketoiminnan kannattavuus eli yksikköekonomia on epävarmassa markkinatilanteessa entistä tärkeämpää.

Yhtiö tavoittelee edelleen liikevaihdon kaksinkertaistumista vuodessa. Seuraava iso askel olisi ARR:n kasvu sadan miljoonan dollarin rajalle.

”Jos saamme sen rikki joululahjaksi meidän tiimille, olisimme siitä iloisia”, Saarenmaa sanoo.

Puolessa vuodessa yhtiön työntekijämäärä on kasvanut 230 hengestä noin 400 työntekijään.

Helsingin Kampin lisäksi Aivenilla on toimistot Berliinissä, Bostonissa, Torontossa ja Sydneyssä. Se on avannut äskettäin toimistot myös Japaniin ja Pariisiin. Saarenmaan mukaan yhtiö tavoittelee työntekijämäärän kaksinkertaistumista vuodessa ympäri maailmaa. Työntekijöistä nyt kolmasosa sijaitsee Suomessa. Tälläkin hetkellä avoinna on 141 työpaikkaa.

Aiven Mitä: Kehittää ohjelmistokehittäjille työkaluja, joilla nämä saavat mahdollisimman helposti tietokantapalvelut käyttöönsä ja pystyvät hallinnoimaan dataansa pilvipalvelualustoilla.

Perustettu: 2016

Liikevaihto 2020: 16,7 milj euroa (tuorein julkinen tilinpäätös)

Liiketulos 2020: -6,6 milj. euroa

Henkilöstö: 400

Perustajat: Oskari Saarenmaa, Heikki Nousiainen, Hannu Valtonen ja Mika Eloranta

Omistajat: Perustajien lisäksi Lifeline Ventures, Institutional Venture Partners, World Innovation Lab, Earlybird VC, Atomico, Salesforce Ventures, First Fellows (Risto Siilasmaa)

Aivenin tuote sisältää avoimen lähdekoodin datateknologioita, erilaisia tietokantaratkaisuja ja datan vastaanottamisen ja välittämisen palveluita. Niiden päälle yhtiön asiakkaat ovat voineet rakentaa omia järjestelmiään.

Oman tuotekehityksen lisäksi yhtiö on lisännyt panostustaan avoimen lähdekoodin projekteihin, jossa kehitystyö päätyy julkisesti näiden tietokantojen käyttäjien hyödyksi.

Saarenmaan mukaan yhtiön tuottama lisäarvo sen asiakkaille on nimenomaan pilvessä toimivien datapalveluiden helppo käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen. Se on paketoinut eri teknologioita ja automatisoinut tietokantojen käyttämistä. Se ei siis itse rakenna tietokantapalveluita.

”Teemme nämä teknologiat lähestyttävämmiksi niin, että yritykset ja sovelluskehittäjät voivat keskittyä omien sovellustensa rakentamiseen tämän päälle. Pyrimme piilottamaan monimutkaisuuden asiakkailtamme”, Saarenmaa sanoo.

Kilpailijoihin verrattuna Aiven on kuitenkin vasta pieni altavastaaja Euroopasta. Suuret kilpailijat tulevat Yhdysvalloista ja Kiinasta.

Saarenmaan mukaan Aivenin erottaa kilpailijoista kuitenkin se, miten suomalaisyhtiö on onnistunut tunnistamaan markkinoilla asiakkaiden tarpeen ja ratkaisemaan niiden ongelman.

”Verrokeistamme Confluent toimii samankaltaisten teknologioiden kanssa, mutta keskittyy asiakkaina suuryrityksiin. Sen sijaan meidän toimintatapamme on lähempänä Datadogia siinä, miten helposti yksittäinen kehittäjä voi ottaa tuotteen käyttöön”, Saarenmaa vertaa.