Syksyllä 2016 ranskalainen robottibusseja kehittävä yhtiö testasi bussejaan Espoon Otaniemessä. Sattui sateinen päivä, mikä ei ole Suomessa yllättävää syksyllä.

Testiajo tyssäsi siihen. Itse ajavien robottien lasertutkat häiriintyivät sateesta.

Aalto-yliopiston pitkän linjan robotiikka-asiantuntijat Jari Saarinen ja Jussi Suomela olivat tulleet katsomaan operaatiota. He tajusivat, että Suomessa on jo kehitetty teknologiaa, joka olisi parempaa kuin ranskalaisten käyttämä.

Diplomi-insinööri Harri Santamala puolestaan työskenteli Metropolia ammattikorkeakoulussa automaattibussien pilottiprojektissa, juuri näiden ranskalaisten bussien parissa.

Kolmikko päätti yhdistää voimansa ja perusti Sensible 4 -yhtiön kehittämään itse ajavien autojen ohjelmistoa vuonna 2017.

Nyt Sensible 4:n testiauto, Toyotan pakettiauto Proace, huristelee reittiään Espoon Lintuvaarassa. Toistaiseksi kuljettajan paikalla täytyy olla turvaoperaattori, mutta ainakaan tänään hän ei joudu puuttumaan ajamiseen.

Takapenkillä istuu yhtiön operatiivinen johtaja ja neljäs perustaja Tommi Rimpiläinen, joka selostaa teknologiaa.

Näytöllä näkyy, miten auton katolla, kyljissä ja etupuskurissa olevat kuusi laserskanneria keilaavat ympäristöä. Ympäristö piirtyy näytölle vihreinä viivoina, ja siitä erottuvat niin vastaan tulevat autot kuin vieressä jalkakäytävällä kulkevat ihmiset.

Lisäksi autossa on kameroita, tutkia, kiihtyvyysantureita ja tarkkoja satelliittipaikantamia. Ohjelmisto yhdistää näitä kaikkia tietoja.

Itse ajavien autojen ongelma on tavallisesti se, että laserskannerit ja tutkat tuottavat valtavan määrän tietoa, eli bittejä tietokoneen kiintolevyille. Anturien mittaustulos kärsii sään vaikutuksesta, esimerkiksi vesisade luo epätarkkuutta. Laser pysähtyy pisaroihin, ja se luo ”hälyä” dataan.

Suomalaisen yhtiön tärkein keksintö on se, miten suuret datamäärät yksinkertaistetaan matemaattisesti todennäköisyysfunktioiksi. Samalla sateen aiheuttama häly poistuu karttakuvasta.

”Koko markkinan kehitys on ollut hitaampaa kuin on odotettu. Korona siirsi ennusteita parilla vuodella”, Sensible 4:n operatiivinen johtaja Tommi Rimpiläinen kertoo.

Sateen aiheuttama häly oli se, mihin ranskalaiset bussit pysähtyivät Otaniemessä 2016. Sensible 4:n keskeinen kilpailuetu, että se pystyy poistamaan tämän hälyn vaikutukset.

Siinä suomalaisyhtiö voittaa myös Teslan.

”Monet itse ajavat autot, kuten Tesla, perustavat järjestelmänsä kameroihin. Niiden pitää tulkita ympäristöä kuvantunnistuksella. Niiden pitää pystyä esimerkiksi suhteuttamaan kaistaviivat muuhun ympäristöön. Jos on lunta, ajoneuvot eivät ymmärrä missä ne sijaitsevat ja operointi loppuu siihen”, Rimpiläinen kertoo.

Yhtiön mukaan sen suurin keksintö liittyy paikannusteknologiaan ja todennäköisyysjakaumiin perustuvaan paikannukseen. Sen avulla auto pystyy paikantamaan itsensä senttien tarkkuudella huonossakin säässä. Tarkan paikkatiedon avulla auto kykenee ajamaan aiemmin kartoitetulla reitillä, vaikka esimerkiksi kaistaviivat eivät erottuisi lumen alta.

Yhtiön tekoäly hyödyntää yli 30 vuoden tutkimusta Suomessa robotiikan ja itseajavien ajoneuvojen teknologioiden alueella.

Nyt aurinkoisella säällä Sensible 4:n ominaisuus ei pääse oikeuksiinsa. Viime talvena yhtiö ajoi kuitenkin onnistuneen kokeilun esimerkiksi Tampereen Hervannassa. Siellä automatisoidut robottibussit ajoivat kahden ja puolen kuukauden ajan reittiä, jolla ne toimivat syöttöliikenteenä ratikalle.

Sensible 4 on tehnyt testiajoa myös Lapissa Muoniossa ja Norjassa Oslon lähellä.

Sensible 4:n autot on tarkoitettu ajamaan kartan mukaan omaa reittiään – ei itsenäiseen ajoon missä tahansa kaupungilla. Kun jatkossa turvakuljettaja voidaan jättää pois kyydistä, ajoneuvot siirtyvät etävalvontaan. Silloin esimerkiksi yksi etäohjaaja voi valvoa kymmentä omalla reitillään kulkevaa robottibussia.

Ohjelmisto on nyt valmis kaupalliseen vaiheeseen. Siitä on juuri julkaistu uusi versio, jota yhtiön asiakkaat alkavat integroida automalleihinsa.

Yksi asiakkaista on saksalainen Moove, joka valmistaa sähköisiä kaupunkibusseja. Yhtiöt ovat tehneet jo testiajoa yhdessä. Ensi vuonna on tarkoitus käynnistää sarjatuotanto, ja alkaa myydä busseja asiakkaille. Se tarkoittaa, että saksalaisiin sähköbusseihin tulee jo tehtaalla asennettuna Sensible 4:n ohjelmiston vaatimat laitteistot ja ohjelmistot.

Toinen asiakas on aasialainen raskaan liikenteen ajoneuvovalmistaja, jonka nimeä Sensible 4 ei voi vielä paljastaa.

”Olemme tehneet yhteistyötä myös Toyotan kanssa, esimerkiksi Norjassa testimme oli Toyota-vetoinen projekti”, Rimpiläinen kertoo.

Mujin kanssa yhteistyössä kehitetty Gacha-robottibussi.

Kumppanina on myös Japanilainen kauppajätti Muji, jonka kanssa Sensible 4 on kehittänyt kaikissa sääolosuhteissa ajavaa robottibussi Gachaa. Nyt uusi bussi on aloittamassa pilottihankkeen Japanissa.

Itse ajavista robottibusseista toivotaan ratkaisua myös akuuttiin kuljettajapulaan. Se vaivaa Japania samaan tapaan kuin monia muita maita, joissa vanhusten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Käyttökohteita on myös logistiikassa ja teollisuusalueiden tavaraliikenteessä.

Useimpien kumppaneiden kanssa tavoitteena on nyt, että Sensible 4:n ohjelmiston sisältäviä autoja alkaisi tulla markkinoille 2024.

Uuden kaupallisen vaiheen rahoittamiseksi Sensible 4 keräsi yksitoista miljoonaa euroa uutta rahoitusta.

Rahasta kahdeksan miljoonaa euroa on pääomalainaa Euroopan investointipankilta (EIB).

2,7 miljoonaa euroa on pääomasijoittajilta, kuten suomalaiselta Nordic Ninja -rahastolta sekä virolaiselta, Skypen perustajiin kuuluvan Jaan Tallinnin Metaplanet-sijoitusyhtiöltä.

”EIB halusi tukea eurooppalaista osaamista itse ajavien autojen alueella”, Rimpiläinen sanoo.

Kasvuyritykselle julkinen lainarahoitus tulee edullisemmaksi kuin isompi potti sijoittajilta. Sijoittajat kun haluavat rahansa vastineeksi siivun omistuksesta.

” ”Se on kuin Marsiin lentäminen. Ehkä sitä ei koskaan tapahdu.”

Ala on vaikea. Itse ajavien autojen ohjelmistoja kehittävät myös sellaiset jättiläiset kuin Tesla, Volkswagen, Googlen emoyhtiö Alphabetin tukema Waymo ja autoyhtiö Fordin kumppanina toimiva Argo.

Useimmat yhtiöt ovat kuitenkin testanneet autojaan lämpimän ilmaston alueilla, kuten aurinkoisessa Kaliforniassa tai Teksasissa. Se on luonut sokean pisteen.

Itse ajaviin autoihin on kohdistunut suuria odotuksia jo vuosien ajan. Nyt muutaman vuoden ajan markkina näyttää kuitenkin lähinnä madelleen eteenpäin. Syynä on ollut sekä koronapandemia että komponenttipula, jotka ovat sulkeneet autotehtaita myös Euroopassa. Se hidastanut kehityshankkeita.

”Koko markkinan kehitys on ollut hitaampaa kuin on odotettu. Korona siirsi ennusteita parilla vuodella. Samaan aikaan tekniset ongelmat ovat olleet hitaampia ratkaista, kuin moni vielä muutama vuosi sitten uskoi”, Rimpiläinen sanoo.

Tammikuussa Las Vegasissa CES-teknologiakonferenssissa vieraillut Volkswagenin itse ajavien autojen johtaja Alex Hitzinger kertoi yhtiön aloittavan oman sähkö-pakettiautonsa tuotannon noin 2025. Sekin on tason 4 itse ajava auto.

Neljäs taso tarkoittaa, että auton tulee suoriutua itsenäisesti jo suurimmasta osasta ajotilanteita, myös muuttuneista olosuhteista kuten tietöistä. Jos autoa ei hälytettäessä oteta hallintaan, se pysähtyy tien sivuun.

Myös Sensible 4:n ohjelmisto on tasolla 4.

Viidennen tason automaatio tarkoittaa, että auto olisi täysin itsenäinen, eikä tarvitse kuljettajaa missään tilanteessa.

Hitzingerin mukaan tason 5 itse ajava auto on yksi teknisesti vaikeimmista ongelmista.

”Se on kuin Marsiin lentäminen. Ehkä sitä ei koskaan tapahdu”, Hitzinger arvioi.

Juuri siksi Sensible 4 on keskittynyt ”helpompiin tapauksiin”. Se ei yritä kehittää itse ajavia takseja kuten tesla, vaan rajatulla reitillä autonomisesti ajavia robottibusseja. Siinä yhtiöllä on vielä teknistä etumatkaa, vaikka moni tulee perässä.

Esimerkiksi ranskalaiset Navya ja Easy Mile -robottibussit ovat koekäyttäneet autojaan myös Helsingissä.