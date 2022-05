Tunnelma pörssissä on ankea. Sijoittajien kannattaa varautua siihen, että uusi nousumarkkina ei ole ihan nurkan takana, kirjoittaa HS Vision toimittaja Alex af Heurlin.

Muistatteko rakettiemojit? Ne täyttivät sijoittamista koskevat nettikeskustelut viime vuonna, kun markkinat takoivat ennätyksiä ja uudet sijoittajat tekivät omaisuuksia kasvuyhtiöiden osakkeilla. Rakettiemojeihin tiivistyi koko viime vuosien pörssihuuma.

Käytännössä kaikkien omaisuuserien hinnat nousivat kevään 2020 ja kesän 2021 välillä. Seurauksena oli sijoituskarnevaali, jossa kaikki sijoittajat luulivat olevansa uusia warrenbuffetteja.

Rakettiemojit ovat kadonneet somesta alkuvuoden aikana. Jos joku niitä käyttää, hän tekee sen ironisesti.

Muutkin hiljaiset merkit viittaavat siihen, että kovin sijoittajahuuma on ohi. Yhä harvempi jakaa somessa kuvakaappauksia oman salkkunsa tuotosta. Inderesin keskustelupalstan keskustelijat eivät enää ota kehoonsa tatuointeja lempiyhtiöidensä logoista.

” Neljätoista vuotta on pitkä aika odotella tuottoja, mutta sekin vaihtoehto on syytä pitää mielessä.

Syy tunnelman viilenemiseen on ilmeinen. Korot nousevat, osakekurssit laskevat, sijoittaminen on taas vaikeaa. Teknologiaindeksi Nasdaq on painunut viime syksyn huipuista 30 prosenttia. Huhtikuu oli Nasdaqille heikoin kuukausi yli kymmeneen vuoteen, ja sama meno on jatkunut toukokuussa.

Pinnan alla oli ongelmia jo jonkin aikaa. Spekulatiivisimmat teknologiayhtiöt alkoivat luisua pörssissä viime syksynä, ja sieltä luisu on levinnyt laajemmin markkinoille. Jopa Yhdysvaltain arvokkaimman yhtiön Applen kurssi on painunut 20 prosenttia alkuvuoden aikana.

Moni sijoittaja muistelee vesi kielellä kahden vuoden takaisia tapahtumia. Osakemarkkinat romahtivat koronakeväänä 2020 ennätyksellisen nopeasti. Maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 putosi yli 30 prosenttia vain neljän viikon aikana helmi–maaliskuussa. Palautuminen oli sekin nopea: S&P 500 kirjasi uudet kurssihuiput loppukesästä 2020.

Koronakuoppa oli kuitenkin pörssioikku. Ei kannata laskea sen varaan, että palautuminen tulisi tällä kertaa yhtä nopeasti tai yhtä voimakkaana.

Tyypillisesti laskumarkkina on vuosia kestävä koettelemus. Se on itkua, ahdistusta ja konkursseja, ei mikään hetkellinen vappulounaan ohessa tapahtuva alennusmyynti.

” Osakepoimijat ajattelevat, että hyvät yhtiöt kyllä menestyvät ja niiden kurssit nousevat indeksiä nopeammin.

Vuoden 2020 äkkiromahdusta parempi vertailukohta nykyiselle menolle löytyy 20 vuoden takaa. Kun it-kupla puhkesi vuonna 2000, kesti yli kaksi vuotta ennen kuin Nasdaq-indeksi saavutti pohjansa.

Siitä käynnistyi vuosia kestänyt, uuvuttavan hidas nousu. Vuoden 2000 maaliskuussa Nasdaqiin sijoittaneet pääsivät tuotoissa omilleen vasta vuonna 2014.

Neljätoista vuotta on pitkä aika odotella tuottoja, mutta sekin vaihtoehto on syytä pitää mielessä. Nykyinen laskumarkkina on saattanut tuntua pitkältä, mutta se on jatkanut vasta hetken aikaa. Nasdaq kirjasi historian korkeimmat lukemansa 15. marraskuuta 2021 eli miltei päivälleen kuusi kuukautta sitten.

Osakepoimijat ajattelevat, että hyvät yhtiöt kyllä menestyvät ja niiden kurssit nousevat indeksiä nopeammin. Ehkä näin, mutta kun hinta on väärä, sijoitus on huono, oli yhtiö kuinka hyvä tahansa.

22 vuotta sitten markkinoiden ykköstähti oli reitittimistä tunnettu Cisco. Yhtiö oli silloin laatufirma ja on sellainen edelleen. Laadusta huolimatta Ciscon osakekurssi menetti it-kuplan puhjetessa yhdeksän kymmenesosaa arvostaan. Kurssi laahaa edelleen alempana kuin keväällä 2000.