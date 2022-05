Kryptomarkkina horjuu suuren romahduksen partaalla: Bitcoin on sulanut vain viikossa, ja sen sukellus voi olla vasta alkua

Tavallisesti vakaan Tetherin arvo tippui torstaiaamuna hetkeksi kuusi prosenttia. Kaupankäyntimäärillä mitattuna Tether on maailman suosituin kryptovaluutta. Tetherin mahdollinen romahdus tarkoittaisi perustavanlaatuisia muutoksia koko kryptomarkkinan toimintaan.

Kryptomarkkinoilla on tapahtunut viime päivinä paljon. Suurimman ja tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin kurssi on pudonnut alkuviikon aikana 25 prosenttia ja oli torstaina alimmillaan alle 25 500 dollarissa, eli alimmillaan puoleentoista vuoteen.

Monet muut vähemmän tunnetut kryptovaluutat ovat tippuneet sitäkin jyrkemmin.

Kryptomarkkinoiden poukkoilu alkoi maanantaina, kun niin kutsuttu stablecoin eli vakaavaluutta Terra menetti sijoittajien luottamuksen. Terran arvolupaus sijoittajille oli ollut nimenomaan vakaa hinta. Kun valuutan vakaus katosi, sen arvo romahti hetkessä lähes nollaan.

Kryptomarkkinoiden kannalta Terra oli verrattain pieni tekijä. Terran yhteenlaskettu arvo oli korkeimmillaan noin kymmenen miljardia euroa, eli se ei kuulunut kryptovaluuttojen terävimpään kärkeen. Se ei ollut myöskään kaupankäyntimäärillä mitattuna aivan kärkijoukkoa. Terran romahdus oli isku, mutta ei itsessään täysin poikkeuksellista.

Tunnelma kryptomarkkinoilla on kuitenkin epävarma.

”Viikko on ollut kryptomarkkinoille todennäköisesti heikoin sitten vuoden 2020 maailmanlaajuisen koronaromahduksen”, kertoo suomalaisen kryptopalvelun Coinmotionin instituutiopalveluiden johtaja Thomas Brand.

Koko alkuvuosi on ollut heikko kryptomarkkinoille.

”Digitaalisten varallisuuserien markkina-arvosta on kadonnut hetkessä viime vuoden huipusta melkein 60 prosenttia.”

Torstaiaamuna kryptosijoittajilla oli uusi ja huomattavasti Terraa suurempi huolenaihe, Tether. Tetherin kurssi tippui torstaina hetkellisesti kuusi prosenttia. Muutos voi kuulostaa pieneltä, mutta on dramaattinen.

Tether on Terran tapaan vakaavaluutta, eli sen arvo on liikkunut tavallisesti kiinni dollarissa. Yksi Tether on vastannut yhtä dollaria. Torstaiaamuna tilanne kuitenkin muuttui, ja Tether vastasi alimmillaan 0,95 dollaria. Käytännössä kaikkien muidenkin kryptovaluuttojen kurssit olivat torstaina jyrkässä pudotuksessa.

Torstaina iltapäivällä Tetherin kurssi oli noin 0,986 dollaria, eli edelleen tavanomaista alempana.

Viimeksi Tetherin kurssi erkaantui pidemmäksi aikaa dollarista vuonna 2018, jolloin markkinoilla epäiltiin Tetherin toimintamallia.

Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardoino kertoi torstaiaamuna Twitterissä, että sijoittajat ovat pystyneet edelleen lunastamaan Tetherinsä dollareina ilman ongelmia.

Samaan aikaan kryptopörsseissä Tetherin hinta liikkui torstaiaamuna useita prosentteja alle dollarin. Se kertoo, etteivät kaikki sijoittajat joko luota Tetherin lunastustarjoukseen tai eivät syystä tai toisesta pysty tekemään sitä.

Mihin Tetheriä käytetään?

Tether on ollut viime vuosina hyvin keskeisessä roolissa kryptomarkkinoilla. Sen vaihtomäärät ovat olleet yli kaksinkertaiset suhteessa toiseksi vaihdetuimpaan kryptovaluuttaan, bitcoiniin. Coinmarketcap.com -sivuston mukaan Tetherillä käytiin kauppaa pelkästään keskiviikon aikana yli 150 miljardin dollarin edestä.

Tether on ollut kryptosijoittajien näkökulmasta kuin käteistä, mutta monin tavoin kätevämpää kuin perinteinen raha, esimerkiksi Yhdysvaltain dollari. Siksi Tetheriä on käytetty kryptomarkkinoilla yleisenä vaihdannan välineenä ja dollarin korvikkeena.

”Tether on ylivoimaisesti tärkein ja suurin kryptomarkkinoiden vakaavaluutoista. Sen markkinaosuus on yli puolet kaikesta vakaavaluuttakaupankäynnistä, ja esimerkiksi monissa ulkomaisissa kryptovaluuttapörsseissä kaupankäynti tapahtuu usein Tetherillä”, Brand kertoo.

Miksi siis kryptosijoittajat suosivat Tetheriä, eivätkä dollaria?

Perinteisten dollarien käyttö tarkoittaa sidosta pankkisääntelyyn. Perinteisen dollarin käyttö on myös teknisesti hitaampaa, sillä rahansiirrot eri pankkien välillä voivat viedä useita päiviä. Tetheriä voi puolestaan siirrellä pörssien välillä vapaasti, ilman suurempia viiveitä ja sääntelyä.

Jotkut kryptopörssit eivät ole edes vastaanottaneet sijoittajilta perinteisiä valuuttoja, vaan hyväksyneet ainoastaan Tetherin kaltaiset vakaavaluutat rahan korvikkeena.

Tetheriä kohtaan on esitetty epäilyksiä jo pitkään. Muun muassa HS Visio kirjoitti Tetheristä ja siihen kohdistetuista syytöksistä vuonna 2021. Epäilykset eivät ole laantuneet. Esimerkiksi Wall Street Journal kertoi keväällä, että monet hedgerahastot ovat lyöneet vetoa Tetherin kurssin romahduksen puolesta.

Markkinat ovat luottaneet Tetheriin aina viime päiviin saakka, sillä sen kurssi on pysynyt aiemmin hyvin tiukasti kiinni dollarin kurssissa.

”Tether on pitänyt vuosien aikana luottamuksen kaikesta huolimatta. Markkinoilla luottamus mitataan dollariarvon sidonnaisuudessa, ja Tetherin arvo on ollut yhden dollarin luokkaa”, kryptopalvelu Aavetta kehittävä Stani Kulechov kommentoi asiaa HS Visiolle viestipalvelun kautta.

Miksi kaikki sijoittajat eivät luota Tetheriin?

Tether-krypton taustalla oleva yhtiö väittää, että jokaista liikkeelle laskettua Tetheriä kohden on vakuutena yhden dollarin edestä erinäisiä sijoituskohteita: esimerkiksi velkakirjoja ja kryptoja.

Tether-yhtiö ei ole kuitenkaan toimittanut varoistaan kiistattomia todisteita, kuten virallista tilintarkastusta. Yhtiö ei ole myöskään eritellyt tarkasti mitä varoja Tetherien vakuutena oikein on. Sen varoja säilytetään tiettävästi bahamalaisessa pankissa.

Tetherin taustahenkilöt ovat antaneet aiemmin harhaanjohtavaa tietoa Tetherin varoista, ja yhtiöllä on meneillään useita oikeusjuttuja toimintaansa liittyen.

Jotkut kriitikot ovat jopa kyseenalaistaneet Tetherin taustalla olevien varojen olemassaolon.

Tether on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vielä vuoden 2020 alussa Tetherien yhteenlaskettu arvo oli noin neljä miljardia dollaria. Torstaiaamuna Tetherien yhteenlaskettu arvo oli yli 80 miljardia dollaria, eli markkina-arvolla mitattuna se oli neljänneksi suurin kryptovaluutta.

Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa, miksi Tetherin kurssi irtosi dollarin kurssista juuri torstaiaamuna. On mahdollista, että notkahdus johtui markkinoiden yleisestä myyntipaineesta tai vakaavaluuttaan kohdistuvista epäilyksistä, Brand arvioi.

”Tässä olisi Tetherille näytön paikka. Luottamuksen vahvistamiseksi heidän olisi minusta syytä kertoa tarkemmin taserakenteestaan ja eritellä taseen omaisuuserät huomattavasti aiempaa tarkemmin.”

Brand arvelee, että Tetherin kurssinotkahdus saattaa johtua myös sijoittajien sekaannuksesta. Tetherin kaupankäyntilyhenne pörsseissä on USDT, kun taas alkuviikosta romahtaneen Terran kaupankäyntilyhenne on UST.

”TerraUSD ja Tether ovat saattaneet menneet osalla kryptosijoittajista sekaisin. Ei tätä voi varmaksi sanoa, mutta markkinoilla on nyt niin paljon liikettä tällä hetkellä, että en sulkisi tätäkään vaihtoehtoa pois.”

Mitä tapahtuu, jos Tether romahtaa?

Tetherin asema kryptomarkkinoilla on kriittinen. Joidenkin arvioiden mukaan jopa yli puolet kryptomarkkinoiden kaupasta on tehty viime vuosina Tethereillä.

Kuvaavaa on, että monet pörssit ovat ilmoittaneet kryptojen markkinahinnat Tethereinä, koska tähän asti Tether on tarkoittanut kryptomarkkinoilla miltei samaa asiaa kuin dollari.

Siten Tetherin mahdollinen romahdus tarkoittaisi perustavanlaatuisia muutoksia koko kryptomarkkinan toimintaan.

Tether on myös yksi tärkeimmistä linkeistä perinteisen finanssijärjestelmän ja kryptomarkkinoiden välillä. Tetherin ilmoittamat vakuusvarat ovat itsessään mittava varallisuuserä, kirjoitushetkellä noin 80 miljardia dollaria. Lisäksi Tether on ollut keskeinen kanava, jonka kautta raha on liikkunut perinteisen finanssijärjestelmän ja kryptomaailman välillä.

Tether ja muut vakaavaluutat ovat herättäneet viime vuosina paljon keskustelua. Muun muassa keskuspankit ja monet muut viranomaiset eri puolilla maailmaa ovat varoittaneet stablecoineihin sisältyvistä riskeistä finanssijärjestelmälle.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed varoitti vakaavaluutoista tällä viikolla julkaistussa rahoitusvakautta käsitellessä raportissaan ja mainitsi nimeltä muiden muassa Tetheriin. Fedin mukaan Tetherin tyyppiset vakaavaluutat ovat alttiita talletuspaoille ja ne voivat merkittävän kokonsa vuoksi lisätä markkinoiden riskejä.