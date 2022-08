Wide ContentPlaceholder

Ei millään pahalla

Valittaminen on muuttunut kärkkäämmäksi ja sitä on entistä enemmän. Valittajien taitamaton käsittely voi pilata maineen ja ajaa pahimmillaan koko yrityksen kriisiin. Totti Karpela ja Taina Parviainen kertovat, millaisia valittajia on ja miten heitä pitää kohdella.

Voisiko sen verkkovian kytkeä taas päälle, kun samalla saa niin hyvin tehtyä rästihommia? Puhelinoperaattorin asiakkaan palaute Twitterissä on ironisen valittamisen lajityypissä miltei tyylipuhdas suoritus. Twiitti on esimerkki valittamisen eri tyylilajeista Totti Karpelan ja Taina Parviaisen kirjassa Kohtuuttomat valittajat.