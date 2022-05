Vastuullisuus oli viime vuoden juttu. Alkuvuoden aikana sijoittajat ovat muistaneet taas, miten mukavaa on omistaa syntisiä osakkeita.

Sijoittajat ja pörssiyhtiöt ovat kohkanneet viime vuosina vastuullisuudesta. Muun muassa maailman suurimman varainhoitajan Blackrockin toimitusjohtaja Larry Fink on vaatinut pörssiyhtiöitä parantamaan tapansa ja muuttumaan vastuullisiksi.

Vastuullisina pidetyt yhtiöt nousivatkin viime vuosina pörssissä. Hetken aikaa näytti siltä, että pörssi paransi maailmaa paljon konkreettisemmin kuin aiemmin.

Markkinoiden muodit tulevat ja menevät kuitenkin nopeasti. Se mikä on tänään in on huomenna out.

Alkuvuoden aikana tilanne on kääntynyt markkinoilla päälaelleen. Lukuisat vastuullisina itseään markkinoineet yhtiöt ovat romahtaneet pörssissä. Teslan osakekurssi on pudonnut viime vuoden huipuista noin 40 prosenttia, Neste 20 prosenttia ja monet vety-yhtiöt vielä paljon rankemmin.

Pörssissä viime kuukausina nousseet yhtiöt ovat aivan toisenlaisia. Jos sijoitti viime vuoden lopulla öljyyn, kivihiileen, tupakkaan ja aseisiin, tuotot ovat olleet erinomaisia.

Kuvaavaa on, että Saudi-Arabian valtion öljy-yhtiö Saudi Aramco nousi viime viikolla maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi. Se syrjäytti ykköspaikalta Applen, jonka osakkeita löytyy miltei jokaisen vastuullisuusrahaston salkusta.

Synti on markkinoilla taas muodikasta. Miten tässä näin kävi?

Sijoittajat eivät luota suurten öljy-yhtiöiden pitkän aikavälin näkymiin, mutta öljyn hinta on nyt yli 100 dollarissa barrelilta. Huonokin öljy-yhtiö tekee näillä hinnoilla niin hyvää tulosta, että osakekurssit kohoavat väkisin.

Tupakassa tarina on samankaltainen kuin öljyssä. Harva uskoo tupakan kysynnän kasvavan enää länsimaissa, mutta nikotiini on erinomaista bisnestä. Tuhkolman pörssin 30 suurimmasta yhtiöstä parhaiten on alkuvuonna kehittynyt nuuskanvalmistaja Swedish Match, jonka osakekurssi on noussut alkuvuonna yli 40 prosenttia. Amerikan suurin tupakkayhtiö Philip Morris teki vastikään ostotarjouksen Swedish Matchista.

” Syntiset sijoituskohteet ovat olleet keskivertosijoituksia tuottavampia.

Aseet ovat monelle vastuulliselle sijoittajalle kiusallinen kysymys. Lähes kaikki vastuulliset sijoittajat ovat välttäneet aseyhtiöitä jo vuosikymmenien ajan. Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni on havahtunut siihen, että länsimaat tarvitsevat edelleen puolustusteollisuutta. Mutta voiko ase olla jopa vastuullinen?

Gripen-hävittäjiä valmistavan Saabin osakekurssi on noussut alkuvuonna yli 80 prosenttia. Johtuuko sitten kurssinoususta vai maailmanpolitiikasta, moni sijoittaja pohtii, sopisiko Saab vastuulliseen salkkuun.

Useat tutkimukset osoittavat, että syntiset sijoituskohteet ovat olleet pitkällä aikavälillä keskivertosijoituksia tuottavampia. Tupakan ja hiilidioksidipäästöjen lisäksi sijoittajat ovat menestyneet esimerkiksi alkoholi- ja uhkapeliyhtiöiden osakkeilla.

Syntiosakkeiden menestys osoittaa, ettei vastuullisuuskysymyksiä voi ulkoistaa markkinoille. Demokraattinen lainsäädäntöprosessi on turhauttavan hidas ja byrokraattinen, mutta silti sijoittajien vastuullisuuspuheita tehokkaampi keino parantaa maailmaa.

Vai kuka todella haluaa elää maailmassa, jossa Larry Fink, Elon Musk tai Björn Wahlroos päättävät sen, mikä on vastuullista?