Paul Volcker pisti 40 vuotta sitten inflaation kuriin kovin ottein. Hänen oppinsa kaikuvat nykyisten keskuspankkiirien korvissa, kun inflaatio on palannut ongelmaksi.

Heinäkuussa 1979 New Yorkin alueellisen keskuspankin johtaja Paul Volcker asteli Valkoiseen taloon muistilapun kanssa. Hän oli kirjoittanut ylös sen, mitä tahtoi sanoa presidentti Jimmy Carterille.

Presidentti Carter oli ongelmissa. Yhdysvaltojen inflaatio oli ryöstäytynyt käsistä. Hinnat nousivat kiihtyvää vauhtia ja talouden näkymät olivat vähintäänkin epävakaat.

Carter etsi Yhdysvaltojen keskuspankille Fedille uutta pääjohtajaa, joten Volcker tiesi saapuvansa epämuodolliseen työhaastatteluun.

Volcker oli kerännyt virkamiesurallaan mainetta ja arvostusta, mutta ei uskonut tulevansa valituksi. Hän oli arvostellut Yhdysvaltojen rahapolitiikkaa terävästi jo puolentoista vuoden ajan. Volckerin mielestä inflaation taltuttaminen vaatisi kovempia otteita.

Korkojen nostot olivat kuitenkin poliitikkojen parissa epäsuosiossa, koska ne satuttaisivat herkästi taloutta ja lisäisivät työttömyyttä. Keskuspankin ohjauskorko oli jo valmiiksi kymmenessä prosentissa.

Carter valmistautui vaalivuoteen, ja kovemman rahapolitiikan aiheuttama sokki voisi sinetöidä hänen tappionsa.

Keskustelussaan Carterin kanssa Volcker ei pehmentänyt viestiään, vaan sanoi suoraan, mitä tekisi pääjohtajana. Hän vaalisi keskuspankin itsenäisyyttä, taistelisi raivoisasti inflaatiota vastaan ja vetäisi tiukempaa linjaa kuin edeltäjänsä oli tehnyt.

Samana iltana Volcker tapasi ystäviään illallisella. Hän kertoi tuhonneensa juuri mahdollisuutensa nousta keskuspankin pääjohtajaksi.

Seuraavana aamuna Volckerin puhelin herätti hänet kello 7.30. Carter ilmoitti valinneensa hänet keskuspankin seuraavaksi johtajaksi.

Kahta kuukautta myöhemmin lokakuussa Volcker käynnisti sokkihoidon Yhdysvaltojen talouteen. Hän järjesti lauantaina iltapäivällä lehdistötilaisuuden, johon paavin vierailuun keskittynyt Washingtonin lehdistö hälytettiin. Volcker ilmoitti, että keskuspankki alkaisi säännellä pankkien valuuttavarantoa. Tämä voisi aiheuttaa korkojen voimakkaita liikkeitä ja – toivon mukaan – hillitä inflaatiota.

Volcker uskoi, että rahan saatavuuden heikentäminen oli ainoa keino saada inflaatio hallintaan, vaikka se olikin haitaksi talouskasvulle.

Pankkien prime-korot nousivat 21,5 prosenttiin ja kuluttajien asuntolainakorot 18 prosenttiin. Näin korkeita korkoja ei oltu koskaan nähty Yhdysvaltojen taloushistoriassa.

Toimet tehosivat. 1980-luvun alussa inflaatio laski kolmessa vuodessa 14 prosentista kolmeen prosenttiin.

Samalla syntyi taantuma. Työttömyys kohosi yli kymmeneen prosenttiin.

Maanviljelijät marssivat Washingtoniin traktoreillaan. Rakennusala lähetti keskuspankkiin lautoja, joihin oli kirjattu vihaisia viestejä.

Volckerin puheita keskeytettiin huuteluilla ja kerran joku päästi rottia vapaaksi yleisöön. Aseistautunut mies pääsi sisään keskuspankin rakennukseen.

Vuoden 1980 vaaleissa Jimmy Carter koki murskatappion haastaja Ronald Reaganille.

Vuonna 2019 kuollut Volcker on nykyään talousmaailmassa jonkin sortin kulttisankari. Hänen kovia toimiaan inflaation taltuttamiseksi pidetään pitkällä tähtäimellä onnistuneina.

Yhdysvaltojen keskuspankin nykyinen pääjohtaja Jerome Powell on kutsunut Volckeria yhdeksi ”aikakautemme suurista virkamiehistä”. 201-senttistä Volckeria voikin pitää rahapolitiikan jättiläisenä.

Nyt Powell on saman taistelun edessä kuin Volcker 1970-luvun lopussa.

Yhdysvaltojen inflaatio laukkaa tällä hetkellä kovinta vauhtia sen jälkeen kun Volckerin keskuspankki sai sen hallintaan. Kuluttajahinnat nousevat runsaan kahdeksan prosentin vuositahtia. Inflaatio on laaja-alaista ja se on levinnyt jo palkkojen nousukierteeksi.

Kysymys kuuluukin: Löytyykö Powellilta samaa kanttia kuin Volckerilta?

Kongressin kuulemisessa maaliskuussa Powellilta kysyttiin suoraan, olisiko hän valmis tekemään mitä ikinä inflaation hallintaan saaminen vaatisi, vaikka se tarkoittaisi talouskasvun vahingoittamista.

”Toivon, että historia tulee osoittamaan, että vastaus kysymykseenne on kyllä”, Powell vastasi.

Powellin kohtaama tilanne on erilainen kuin Volckerin kohdalla.

Vuonna 1979 inflaatio oli jo juurtunut talouteen edellisen vuosikymmenen aikana. Ihmiset eivät enää vaivautuneet säästämään, koska odottivat hintojen nousun sulattavan säästöjen arvon. Talouden toimintaympäristö oli levoton ja arvaamaton.

Koko yhteiskunta oli inflaation läpäisemä. Hintojen nousu näkyi voimakkaasti jopa aikakauden tv-sarjoissa ja elokuvissa, kuten vuonna 1980 julkaistussa elokuvassa Superkeikka (How to Beat the High Cost of Living). Se kertoi kolmesta naisesta, jotka lähtevät korkean inflaation runtelemina rikoksen tielle.

Inflaation sitkeyden takia tarvittiin erityisen kovia keinoja, jotta ihmiset saatiin uskomaan siihen, että nousukierre katkeaisi.

” Mitä Volcker tekisi nyt?

Volckerin aikaan keskuspankkien itsenäisyys ei myöskään ollut yhtä juurtunut ajatus kuin nykyisin.

Volcker kertoo muistelmissaan, että kerran hänen urallaan keskuspankin itsenäisyyttä vastaan kohdistui suora hyökkäys. Se tapahtui kesällä 1984, kun Volcker kutsuttiin Valkoiseen taloon, jossa presidentti Reagan ja tämän kansliapäällikkö Jim Baker ottivat hänet vastaan.

Reagan vaikutti vaivaantuneelta eikä sanonut mitään. Baker teki viestin kuitenkin selväksi: ”Presidentti käskee sinua olemaan nostamatta korkoja ennen vaaleja.”

Volcker oli tyrmistynyt käskystä, mutta myös hämmästynyt ajoituksesta, koska hänellä ei ollut suunnitelmia korkojen kiristämiseen. Hän käveli ulos kokouksesta sanomatta mitään.

Nykytilanteessa Jerome Powellilla tuntuu olevan hyvä mandaatti hoitaa inflaatiota alas. Presidentti Joe Biden sanoi toukokuussa, että inflaatio on hänen sisäpoliittisella asialistallaan kohta numero yksi.

Euroopan keskuspankkia johtavalla Christine Lagardella on omat ongelmansa. Talouskasvu Euroopassa on niin haurasta, että pienetkin koronnostot voivat vielä talouden taantumaan. Keskuspankki voi joutua toisella kädellä kiristämään rahapolitiikkaa ja toisella kädellä huolehtimaan siitä, että maanosa ei ajaudu uuteen eurokriisiin. Se saattaa vaatia uusia tukivälineitä, jotka ovat vaikeita sekä poliittisesti että oikeudellisesti.

Mitä Volcker tekisi nyt?

Arvuuttelun saa tehdä entinen Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja, joka oli Volckerin tuttava.

” ”Kun analyysi oli tehty ja se tuntui oikealta, se myös vietiin läpi, vaikka se suurta yleisöä rahapoliittinen kiristys hirvitti.”

Paul Volcker tunnettiin edullisten sikarien ystävänä.

”Hän olisi epäilemättä huolissaan. Ja ryhtyisi ajamaan asiaa tiukasti”, Honkapohja sanoo.

Tilanne on tietysti nyt hyvin erilainen kuin 1970-luvun lopulla, jolloin inflaatio oli jyllännyt koko vuosikymmenen.

Toisaalta asetelma on täsmälleen sama. Keskuspankkiirien on painettava talouteen jarrua, vaikka se tulee epäilemättä aiheuttamaan myös ongelmia.

”Volcker uskalsi tehdä sen”, Honkapohja sanoo. ”Monet natisivat siitä, mutta jälkikäteen on osoittautunut, että hän sai asiat oikealle tolalle.”

Volckerin päättäväisyyttä auttoi Honkapohjan tulkinnan mukaan se, että päätösten taustalla oli selkeä ajattelu.

”Kun analyysi oli tehty ja se tuntui oikealta, se myös vietiin läpi, vaikka se suurta yleisöä rahapoliittinen kiristys hirvitti. Nytkin on se tilanne, että kun inflaatio tulee, täytyy keskuspankin uskaltaa olla epäpopulaari ja pitää linjansa.”

Lähteet: Paul Volcker: Keeping At It: The Quest for Sound Money and Good Government (2018), The New York Times