Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut maailman kriisiin, mutta sen edessä ei saa lamaantua, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mårten Mickos.

Maailma muuttuu ja kiristyy. Kylmän sodan jälkeinen raikas globalisoituminen on ottanut takapakkia. Toivotun ikuisen kasvun tilalla meillä on jatkuva huoli ympäristöstä ja maapallon lämpenemisestä.

Ihmisen hyvinvointi on tänään haastavampi kysymys kuin muutama vuosikymmen sitten. Tietoa tuotetaan, mutta totuuksia on vaikea löytää. Demokratian piti hoitaa kaikki ongelmat, mutta ei se näytä siihen pystyvän.

Venäjän sydämetön sota Ukrainaa vastaan muistuttaa meitä ihmiskunnan raakuudesta sekä kyvyttömyydestä aidosti kehittyä. Putinin tapainen mielensä pahoittaja ei kykene arvostamaan toista eikä toimimaan rakentavasti.

” Sodat, kriisit ja huonosti hoidetut yhteiskunnat saavat aikaan uudenlaisia tarpeita terveydenhuollolle ja lääketieteelle.

Nyt voimme joko todeta, että taannumme sivilisaationa, tai että juuri kriisin keskellä syntyvät parhaat uudet ratkaisut.

Toivonsa menettänyt ei kykenee nostamaan katsettaan horisonttiin. Mutta horisontti on aina siellä, ja sen päällä voi katse levätä luottavaisesti ja turvallisesti. Kunhan uskoo johonkin – mihinkä vain – voi päättää, että nyt ei auta valitus ja murhe, vaan työ ja toimi.

Yrittäjä lähtee kehittämään ratkaisuja. Jos maailmassa on kriisejä, se tarkoittaa, että maailmassa on tarvetta innovaatioille ja uusille tuotteille. Pörssikurssien syöksy, inflaatio ja energiahintojen nousu ovat kaikki vain vinkkejä yrittäjälle, että uusia mahdollisuuksia on avautumassa.

Mitä maailma nyt tarvitsee? Vaikka mitä. Jos Venäjältä ei saa tai haluta ostaa kaasua, tarvitaan nopeasti uusiutuvia energiamuotoja. Aurinko- ja tuulivoima ovat kasvualoja, kuten on myös akkuteknologia. Ydinvoimaa ja vetypohjaisia ratkaisuja ei myöskään saa unohtaa. Sivuvaikutuksina tarvitaan uudenlaisia satamia ja kuljetusmenetelmiä.

Jos vehnän vienti Venäjältä ja Ukrainasta supistuu, tarvitaan korvaavia ravintolähteitä. Vegaaniruoat ovat kasvuala, kuten ovat uudet teknologiat, joilla tuotetaan ravintoa eläimille ja ihmisille. Maanpäälliset kalanviljelyslaitokset saattavat korvata, mitä valtamerien ylikalastuksen tuloksena menetetään.

Sodat, kriisit ja huonosti hoidetut yhteiskunnat saavat aikaan uudenlaisia tarpeita terveydenhuollolle ja lääketieteelle. Laajemmin katsottuna, yhteiskunnat tarvitsevat uusia ratkaisuja, joissa bioteknologia voi tarjota tehokkaita keinoja uusien materiaalien ja aineiden valmistukseen.

” Monelta on mennyt usko tulevaisuuteen.

Kun itsekkäästi toimivat valtiot lähtevät rajaamaan metallien ja muiden perusaineiden vientiä, syntyy suuri tarve avata uusia kaivoksia ja rakentaa perusteollisuuden tehtaita omien rajojen sisäpuolelle. Valmistusteknologioille tämä on uusi ja suuri mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan tämä on mahdollisuus yhtä paljon kuin se on ongelma.

Ihmiskunnan toiminta tarvitsee myös finanssipalveluita. Uusia rahoitusalan ratkaisuja ja tuotteita tarvitaan jatkuvasti. Web3-liike tuottaa uusia raha- ja rahoitusmekanismeja, ja niiden vanavedessä syntyy valtavia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Mitä ikinä tapahtuu maailmalla, tietotekniikka on kasvuala. Tarvitaan piisiruja, kvanttitietokoneita, konesaleja, tietoliikenneohjelmistoja ja -laitteita, tekoälyä ja sen ohjausta, ohjelmistoja, pelejä ja paljon muuta. Maapallon ja avaruuden havainnointiin ja mittaukseen tarvitaan hyvin tarkkoja laitteita, joita ohjaavat äärimmäisen sofistikoituneet ohjelmistot. Ja mitä enemmän on ohjelmistoja, sitä enemmän tarvitaan tietoturvaa. Satsaus tietotekniikkaan on satsaus tulevaisuuteen.

Yrittäjälle teknologia ei ole itseisarvo. Suuria mahdollisuuksia ratkaista maailman ongelmia löytyy myös aloilta, jotka eivät päältäpäin katsottuna ole teknologiavetoisia. Johtamiskoulutus ovat hyvä esimerkki, konfliktien ratkaisu toinen. Sotien ja kriisien takia uudelleensijoitettujen henkilöiden auttaminen on valtava mahdollisuus uudelle yritykselle.

Juuri nyt on oikea aika perustaa uusia hankkeita ja yrityksiä. Talous on mahdollisesti kuralla. Monelta on mennyt usko tulevaisuuteen. Eilispäivän uhkarohkeus ja ahneus ovat muuttuneet tämän päivän ankeudeksi ja pelokkuudeksi. Kovalle tekijälle tämä on merkki – liikkeellelähdön merkki. Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Nyt mennään. Jos koskaan, niin nyt hakkaa päälle.