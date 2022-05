Venäjän viennin vahva veto ja tuonnin täydellinen romahdus paisuttavat presidentti Vladimir Putinin sotakassaa.

Venäjän talouden romahdusta odottavat ovat joutuneet pidättämään henkeään jo pitkään.

Venäjän-vastaiset pakotteet ovat jatkuneet koko kevään. Monet Venäjän talouden mittarit ovat kuitenkin yhä vakaat ja jotkut jopa harvinaisen vahvassa vireessä.

Energian korkeat hinnat ovat kasvattaneet Venäjän öljy- ja kaasutuloja, mikä on tukenut Venäjän taloutta.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen sanoo, että Venäjän hyökkäystä seurannut akuutti talouskriisi, jossa ihmiset hamstrasivat tavaraa ja jonottivat pankkiautomaatille, on ohi.

”Keskuspankki sai korkoja nostamalla, pääomaliikkeitä rajoittamalla ja pankkeja tukemalla akuutin kriisin talttumaan”, Korhonen sanoo.

Venäjän tulot ja menot ovatkin hyvässä mallissa, vaikka sodankäynti on kasvattanut valtion menoja.

Oheisesta kuviosta näkee, että öljy- ja kaasutulojen voimakas kasvu on pitänyt kokonaistulot kasvussa, vaikka muut tulot ovat kääntyneet laskuun.

Myös Venäjän ruplan kurssi toipui nopeasti helmikuun romahduksestaan. Se on nyt vahvempi kuin ennen sodan alkamista.

Pörssikurssit eivät ole toipuneet romahduksesta, mutta toisaalta ne eivät myöskään ole jatkaneet laskuaan.

Venäjän talouden irtoaminen maailmantaloudesta ei kuitenkaan ole tapahtumassa ongelmitta. Juuri nyt tilanne on Venäjän talouden kannalta hyvin kaksijakoinen.

”Vienti vetää ainakin tällä hetkellä, mutta tuonti on täysin romahtanut”, Korhonen sanoo.

Venäjälle siis tulee sisään nyt paljon enemmän rahaa kuin sieltä virtaa ulos.

Venäjän keskuspankin mukaan maan vaihtotaseen ylijäämä tammi–huhtikuussa nousee 96 miljardiin dollariin, kun se viime vuonna oli vastaavana aikana 28 miljardia dollaria.

Venäjän vientilukuja – ja presidentti Vladimir Putinin sotakassaa – kasvattavat erityisesti energian korkeat hinnat.

Venäläisen Urals-öljyn hinta on jäänyt jälkeen Pohjanmeren Brent-öljyn hinnasta, mutta tuottaa silti hyvää tiliä Venäjälle. Vähemmän tärkeä, mutta silti merkittävä, tulonlähde on kaasu.

Venäjän tuontia ovat hankaloittaneet pakotteet. Lisäksi monet ulkomaiset yhtiöt ovat arvojensa ja sosiaalisen paineen nimissä lopettaneet toimintansa Venäjällä.

Venäjän tulli on lakannut julkaisemasta tuontitilastoja, mutta Suomen Pankki on seurannut tilannetta kokoamistaan Venäjän tärkeiden kauppakumppanien tilastoista. Niistä näkee, että esimerkiksi Saksan, Japanin ja Etelä-Korean vienti Venäjälle on laskenut noin 60–70 prosenttia. Jopa Kiinan vienti Venäjälle on sukeltanut alle puoleen viime vuodesta.

Kuluttajahinnat ovat nousseet yli 10 prosenttia, mutta nousu on jakautunut epätasaisesti. Elektroniikka ja autot ovat kallistuneet 30–50 prosenttia. Myös monien tärkeiden peruselintarvikkeiden hinnat ovat nousseet.

Viime viikkoina hintojen nousu ei ole enää jatkunut.

Tavallinen elämä Venäjällä pyörii yhä melko normaalisti. Ihmiset käyvät kahviloissa ja ostoksilla, vaikka eivät autoja ostakaan.

Samaan aikaan tuonnin väheneminen alkaa nakertaa talouden perusteita. Raaka-aineita, komponentteja ja varaosia tulee maahan niukalti, joten teollisuustuotanto on pyörinyt varastojen avulla.

Uusien osien ja tuotteiden niukkuus alkaa kuitenkin syödä Venäjän tuotantoa.

Paikalliset autotehtaat ovat jo kiinni komponenttipulan takia, eikä ulkomaisiakaan autoja virtaa maahan. Venäjän takavarikoimat Boeingin ja Airbusin koneet eivät pysy turvallisessa lentokunnossa pitkään nyt, kun yhtiöt ovat lopettaneet niiden huoltamisen.

Korhonen uskoo, että puutteet iskevät venäläisten arkeen entistä selvemmin tulevien viikkojen ja kuukausien aikana.

”Venäjä on 30 vuodessa integroitunut syvällisesti maailmantalouteen. Teollisuudessa tarvitaan komponentteja muualta, ja nyt niitä ei saada”, Korhonen sanoo.

Suomen Pankki ennusti maaliskuun lopussa, että Venäjän talous supistuu tänä vuonna noin kymmenen prosenttia. Kuva ei ole tästä merkittävästi muuttunut.

Myös uudet Venäjän-vastaiset toimet voivat lisätä Venäjän talouden ahdinkoa, joskin viipeellä.

Euroopan unionissa on pohdittu energian tuontiin uusia pakotteita. Niiden vaikutus tuntuisi Venäjällä vähitellen.

Viime vuonna Venäjän federaation verotuloista noin seitsemän prosenttia tuli Venäjän öljynviennistä EU-maihin.

Öljyn tuontikielto astuisi voimaan vaiheittain ja laskisi toteutuessaan öljyn tuontia Venäjältä tämän vuoden aikana vain 19 prosentilla, arvioi Capital Economics -konsulttiyhtiön Liam Peach The Economist -lehdelle. Siinä vaiheessa, kun pakotteiden vaikutusten teho olisi ensi vuonna vahvimmillaan, Venäjä olisi ehtinyt jo kerryttää sotakassaansa miljardeilla.

Alustavien tietojen mukaan Euroopan unioni näyttää lisäksi olevan päätymässä mahdollisessa tuontikiellossa kompromissiesitykseen.

