Iina Kalavainen ja Nicolas Reyes tapasivat kummankin uudessa kotimaassa Australiassa ja muuttivat sieltä Suomeen, jossa arki myös oli molemmille uutta.

Nicolas Reyes, 25

”Työskentelen hiusmuotoilijana. Olen asunut Suomessa Iinan kanssa vuoden.

Synnyin Kolumbiassa. Muutin perheeni kanssa Australiaan, jossa asuin kaksitoista vuotta. Tapasimme Iinan kanssa Sydneyssä viisi vuotta sitten.

Tutustuimme veljeni kautta. Hänen vaimonsa on suomalainen. Myös he tapasivat Australiassa.

Kun he vielä seurustelivat, veljeni kumppani Anna ja Iina asuivat kämppiksinä Sydneyssä. Minä asuin Tasmaniassa.

Kuulin veljeltäni Iinasta. Aloin seurata häntä Instagramissa ja aloimme jossain vaiheessa myös jutella siellä viesteillä. Hän näytti kuvissa kauniilta ja eksoottiselta. Meillä oli hyviä keskusteluita.

Muistelen, että pari viikkoa ennen tapaamistamme aloimme puhua myös puhelimessa. Juttelimme puhelimessa myös ensitapaamistamme edeltävänä iltana. Puhuimme kuulumisistamme ja siitä, mitä tekisimme, kun tapaisimme. Kerroin Iinalle myös työstäni.

Keskustelumme kasvokkain sujuivat yhtä hyvin kuin viesteissä ja puhelimessa. Tuntui siltä, ettei tarvinnut yrittää mitään, vaan sain olla oma itseni hänen seurassaan. Meillä oli todella hyvä yhteys. Meillä vain klikkasi.

Emme ole veljeni kanssa älyttömän läheisiä, koska olemme hieman erilaisia. Nyt olen hänelle kuitenkin ikuisesti kiitollinen siitä, että tapasin Iinan. Luulen, että rakastuin Iinaan jo toisella tapaamisellamme.

Kosin häntä Kolumbiassa kolme vuotta sitten.

Naimisiinmeno on meille tärkeää, koska olemme molemmat jonkin verran uskonnollisia. Minä olen katolilainen. Avioliitto tuntuu suhteessamme luontevalta seuraavalta askelelta, jonka haluamme ottaa.

Kun muutimme Suomeen, asuimme kesän Iinan vanhempien luona Jyväskylässä. Oli tosi kiva oppia tuntemaan heidät. Siihen oli nyt hyvin aikaa. Ennen olin vain vieraillut heidän luonaan. Heistä tuli minunkin perhettäni.

Häämme pidetään Backaksen Puimalassa Vantaalla. Toivon, että niistä tulee hauskat juhlat!

Luulen, että kaikista erityisin hetki minulle tulee olemaan se, kun näen Iinan kirkossa. Seison valmiina alttarilla. Sitten kirkon ovet avataan, ja Iina astuu esiin. Hänellä on mekko, jota en ole nähnyt etukäteen.

Tietenkin on myös hyvin erityistä saada paikalle kummankin suvut, perheet ja ystävät juhlimaan meitä kahta. Ihmiset, joita rakastamme, tulevat juhlimaan meidän rakkauttamme. Se on koskettavaa. Minun perhettäni ja sukuani tulee paikalle Kolumbiasta ja Australiasta.

Olemme suunnitelleet juhlan yhdessä, koska ylipäätään teemme yhdessä melkein kaiken. Iina on jonkin verran enemmän viestitellyt sähköpostilla eri tahojen kanssa, koska hänellä on siihen enemmän aikaa. Minun työni on hyvin kiireistä.”

Iina Kalavainen, 31

”Viisi vuotta sitten asuin parhaan ystäväni Annan kanssa Sydneyssä ja vietin ihanaa sinkkuelämää. Sitten Anna alkoi seurustella. Koska asuimme yhdessä, tapasin usein hänen kumppaniaan.

Mies puhui joskus veljestään Nicolaksesta. Mitä enemmän kuulin hänestä, sitä paremmalta kuulosti. Aloimme viestitellä toisillemme. Puhuimme jopa puhelimessa, vaikka emme olleet koskaan tavanneet.

Muistelen, että Nicolas kertoi minulle paljon työstään. Hän on todella lahjakas hiusstailisti. Olen aika tyttömäinen, ja tykkään kaikesta kauneudenhoidosta. Äiti on ollut myös kampaaja. Nicolaksen intohimo työtään kohtaan teki vaikutuksen.

Taisimme olla Annan kanssa aika innoissamme ajatuksesta, että deittailisimme veljeksiä. Kun siis tapasin Nicolaksen, toivoin, että olisipa kaikki livenäkin niin hyvin kuin miltä etukäteen vaikutti. Kaikki oli juuri niin hyvin.

Kolmen kuukauden kuluttua ensitapaamisesta Nicolas muutti Sydneyhin. Veljekset muuttivat yhteen, minä asuin edelleen Annan kanssa. Joka viikonloppu vaihdoimme asuntoja päikseen niin, että minä ja Nicolas asuimme toisessa asunnossa ja he toisessa.

Näin vierähti noin vuosi. Voi olla, että minä ja Nicolas olisimme olleet jo aiemmin valmiita muuttamaan virallisesti yhteen. Olemme vain niin hyvä match.

Vuosi sitten muutimme Suomeen. Jo alun perin ajatukseni oli palata tänne jossain vaiheessa, ja Nicolakselle se sopi. Hän sanoi vain, että ok, kun muutat sinne, muutan kanssasi.

En ollut asunut Suomessa yhteentoista vuoteen, joten muutos oli minullekin iso. Muutto yhdisti meitä uudella tavalla, sillä aloimme yhdessä rakentaa elämäämme täällä. Nicolas ei saapunut minun valmiiseen elämääni. Olen iloinen, että hän sai täältä tosi hyvän työn. Arkemme rullaa upeasti.

Nicolas kosi, kun olimme ensi kertaa yhdessä hänen synnyinmaassaan. Kolumbia on tärkeä paikka Nicolakselle, mutta nyt sillä on hyvin erityinen merkitys minullekin.

Olen aina halunnut mennä joskus naimisiin. Olen varmasti tosi perinteinen. Haluan olla lain edessä yksikkö kumppanini kanssa ja ottaa mieheni sukunimen. Alun perin suunnittelimme, että häämme pidettäisiin Italiassa. Emme tienneet, onko matkailu mahdollista koronan takia. Ajattelimme, että on turvallista pitää häät Suomessa, sillä suurin osa vieraistamme tulee täältä.

Meille tulee perinteiset suomalaiset maalaisromanttiset häät, jotka pidetään vanhassa puimalassa. Häät ovat varmasti aika rennot. Emme halunneet juurikaan ohjelmaa, jotta ihmisillä olisi aikaa hengailla ja oikeasti jutella toistensa kanssa, kun kerran kaikki rakkaamme ovat samaan aikaan samassa paikassa.

Ystäväni Anna ja Nicolaksen veli Andres ovat yhdet kaasoistamme ja bestmaneistamme. Myös minä ja Nicolas olimme heille kaasona ja bestmanina, kun he menivät naimisiin.”