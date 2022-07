Tuplanopeus on podcast, jossa luetaan kirjoja johtamisesta. Tässä jaksossa kirjana on Daniel Kahnemanin Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Ajattelun taidosta työelämässä puhuu Veera Luoma-ahon kanssa Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto.

Opettaako Carl von Clausewitzin Sodankäynnistä oikeasti johtamisesta yhtään mitään, miksi Piilaakson supertähdet lukevat nyt Marcus Aureliusta, minkä takia The Culture Code kertoo Henrik Dettmanin mielestä itse asiassa Susijengistä, ja saako yli 80 vuoden takaisilla opeilla enää ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa?

Jokaisessa Tuplanopeus-podcastin jaksossa käsitellään vieraan kanssa yksi johtamiskirjojen klassikko tai ainakin sellaiseksi matkalla oleva kirja. Tässä jaksossa aiheena on nobelisti Daniel Kahnemanin teos Ajattelu, nopeasti ja hitaasti. Vieraana on Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto, joka on perehtynyt Kahnemanin tutkimuksiin.

Sarjan toimittaa Veera Luoma-aho. Tuplanopeus ilmestyy kesäperjantaisin kahden viikon välein.

