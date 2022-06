Todellista arjen luksusta nykypäivänä on se, että arkiset palvelut toimivat. Nopea postinkulku on jo ylellisyyttä, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Annamari Sipilä.

Tiedättekö, mikä on hienointa Britanniassa? Onko se ehkä parlamentarismin perinne, kalaperunat vai kuningatar?

Hienointa nyky-Britanniassa on se, että posti edelleenkin kulkee.

Jos muistan äkkiä maanantaina iltapäivällä Lontoossa, että ystävälle Lounais-Englantiin pitäisi panna tiistaiksi syntymäpäiväkortti, ehtii kortti totta vieköön myös perille ensimmäisen luokan postimerkillä.

Suomalaisten tuttujen on tätä vaikea uskoa. Ihan kuin Suomessa olisi jo alistuttu siihen, että nopeat ja varmat peruspostipalvelut ovat mummojen historiaa.

Britanniassa posti jaetaan yhä kuutena päivänä viikossa eli myös lauantaina.

Kun joku siunattu sielu Suomessa muistaa ulkosuomalaisparkaa ruisleivällä ja kotimaisella uutuusromaanilla, saapuu paketti Lontooseen yleensä alle viikossa. Paketti myös kannetaan kotiin, ilman eri pyyntöä tai veloitusta.

Mutta annas olla, jos itse lähetän Suomeen englantilaisia keksejä ja brittiläisen nykyromaanin. Paketin matka Lontoosta Helsinkiin vastaanottajalleen kestää normaalisti noin neljä viikkoa.

Tietysti osasyy on tullauksessa. Britannia ei kuulu enää EU:hun, joten kaikki Suomeen saapuvat lähetykset – myös arvoltaan vähäiset lahjat – pitää tullata.

” Britanniassa pääsy kaikkiin valtion palveluihin käy yksien verkkosivujen kautta.

Tullaus sujuu kuitenkin helposti verkossa. Se ei voi olla pääsyy hitauteen. Epäsymmetria pakettimatkojen kestossa alkoi sitä paitsi näkyä jo ennen brexitiä ja EU:n uusia tullaussääntöjä.

Muistaako kukaan enää, mitä tarkoittaa nyrkkiposti?

Nyrkkipostista on tullut osa 2020-luvun tavallisten ihmisten tavarankuljetusta Britanniasta Suomeen: tutulle tai tuttujentutulle annetaan matkaan tavara, jonka lähettäminen tavallisella postilla olisi liian hidasta, epävarmaa ja hermoja raastavaa.

Markkinointikielessä puhutaan usein arjen luksuksesta. Yleensä sillä viitataan johonkin ylihinnoiteltuun puoliturhakkeeseen: kylpyvaahtoon, pikanoutonuudeleihin tai kasvonaamioihin.

Todellista arjen luksusta nykypäivänä on kuitenkin se, että arkiset palvelut toimivat. Nopea postinkulku on jo ylellisyyttä. Yli 500 vuotta vanha Royal Mail pelaa – ainakin toistaiseksi – vaikka se on yksityistetty.

Toinen arkinen peruspalvelu, jonka britit ovat vieneet luksustasolle, on kansalaisille tarkoitettu julkisen sektorin palveluportaali.

Suomessa on tietysti maailman parhaat virkamiehet ja -naiset. Mikään ei korvaa sitä tunnetta, kun henkilökohtaista virka-asiapalvelua voi saada järjestään itseään fiksummilta henkilöiltä.

Henkilökohtainen palvelu alkaa kuitenkin olla jo kortilla joka maassa. Siksi kansalaisten peruspalvelut edellyttävät sujuvia digipalveluja. Tästä on puhuttu yli 20 vuotta.

Britanniassa pääsy kaikkiin valtion palveluihin käy yksien verkkosivujen kautta. Gov.uk-osoitteen takaa löytyvät sosiaalituet, veroilmoitukset, ajokortin uusimiset, koronarokotustodistukset, syntymä- ja kuolintodistukset, oleskelulupahakemukset ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen.

Visuaalinen ilme on selkeä ja yhtenäinen. Palvelua on myös helppo käyttää.

Suomessa ei voi olla koskaan täysin varma, miltä sivuilta mitäkin paperia tai palvelua haetaan. Suomi.fi-sivusto ei anna vastausta kaikkeen. Turvallinen olo tulee vain vero.fi-sivuilla. Siellä ainakin tietää olevansa oikeassa paikassa.

Kun Britannian edistyksellisistä palveluista puhutaan, pitää tietysti mainita myös julkinen terveydenhuoltojärjestelmä (NHS).

Toisin kuin Suomessa, julkiset terveyspalvelut ovat Britanniassa enimmäkseen maksuttomia. Tutkimuksista tai sairaalakäynnistä ei tarvitse poistua kassan kautta, jos on maan kansalainen tai vakituinen ja palveluihin oikeutettu asukas. Poikkeukset (kuten hammashoito) on lueteltu erikseen.

Tietysti myös NHS:ssä on puutteensa. Moniin palveluihin on pitkät jonot. Palvelujen taso voi myös vaihdella eri puolilla maata. Pääperiaate on kuitenkin edistyksellisyydessään kuin pohjoismainen unelma: vuonna 1948 perustettu NHS on maksuton ja kaikille.

Entä onko muissa maissa palveluita, joita tulee kade Britanniasta käsin? Totta kai on.

Saksalainen yhdeksän euron kesäkuukausilippu lähijuniin, metroon, busseihin ja raitiovaunuihin saa kateudesta vihreäksi.

Suur-Lontoon julkisessa liikenteessä yhdeksän euroa ei välttämättä riitä edes yhden päivän työmatkoihin.