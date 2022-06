Kultasijoittajat odottavat suurta romahdusta, mutta mitä kullalla tekisi tosipaikan tullen, kysyy HS Vision toimittaja Alex af Heurlin.

”Sijoitin KULTAAN!”, toimittaja Ivan Puopolo julisti pari viikkoa sitten Twitterissä.

Toinen suomalainen kultafani on taloustieteen tohtori Tuomas Malinen. Talousennustajien syvässä päädyssä liikkuva Malinen pelkää globaalin eliitin johtamaa ”Great Resetia” eli ”suurta nollausta” ja ennustaa siinä sivussa markkinoiden jättimäistä romahdusta. Esimerkiksi viime vuonna julkaistulla Youtube-videolla Malinen ennustaa paluuta kulta- ja hopeakantaisiin valuuttoihin.

Kolmas esimerkki metallisijoittajasta on perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

”Olen sijoittanut jonkin verran fyysisiin metalleihin kiinnittääkseni varani johonkin, joka säilyttää pitkällä aikavälillä arvonsa”, Halla-aho kertoi Kauppalehden haastattelussa vuonna 2019.

Myös Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on viehtynyt kultaan. Trump Towerin kattohuoneistosta on vaikea löytää pintoja, jotka eivät ole kultaisia. Presidentiksi noustuaan Trump vaihtoi ensitöikseen Oval Officen verhot kullanvärisiksi.

Takavuosina Trump leikitteli paluulla kultakantaiseen dollariin. Hän yritti jopa nimittää kultakantaa havittelevan Judy Sheltonin Yhdysvaltain keskuspankin johtokuntaan.

” Kaikista yllätyksistä, riskeistä, epävarmuudesta ja pelosta huolimatta kullan dollarihinta on samoissa lukemissa kuin vuonna 2011.

Maailman valuuttajärjestelmä oli sidottu kultaan 1970-luvulle saakka. Siitä lähtien nykymenoon tyytymättömät ovat haikailleet paluuta menneeseen. Kulta edustaa nykyjärjestelmän kriitikoille konkreettista turvaa, jonka rinnalla nykyiset eurot ja dollarit ovat vain nippu arvottomia paperilappusia.

Harvoin kuitenkaan kuulee tarkempaa kuvausta siitä, missä tilanteessa kulta olisi parempi sijoitus kuin vaikkapa laajasti hajautettu osakesalkku.

”Näinä aikoina, kun Euroopassa käydään sotaa ja inflaatio laukkaa lähempänä viittä prosenttia, niin ei tää ole ollenkaan huono arvonsäilyttäjä”, toimittaja Puopolo sanoo pahaenteisesti Youtube-videolla ja heiluttaa kädessään kultaharkkoa.

Edellisen kymmenen vuoden aikana sijoittajat ovat pelänneet muun muassa eurokriisiä, sotia, inflaatiota, deflaatiota, nollakorkoja, kulkutauteja ja ilmastonmuutosta. Kuulostaa kultasijoittajalle sopivalta ympäristöltä.

Kulta on säilyttänyt arvonsa, mutta siihen se jääkin. Kaikista yllätyksistä, epävarmuudesta ja pelosta huolimatta kullan dollarihinta on samoissa lukemissa kuin vuonna 2011. Samaan aikaan kuluttajahinnat ovat kohonneet. Se siitä inflaatiosuojasta.

Kehitys on jatkunut alkuvuonna. Inflaatio on ryöpsähtänyt korkeimmilleen kymmeniin vuosiin. Venäjän, Kiinan ja Yhdysvaltojen välit ovat hyvin kireät. Kullan hinnassa se ei ole näkynyt. Kullan kurssi on käytännössä alkuvuoden lukemissa, noin 1 850 dollarissa unssilta.

Vaaditaan vielä suurempaa paniikkia, että kulta nousisi arvoonsa.

Kulta näyttää olevan äärimmäinen katastrofivakuutus sen varalta, että maailman nykyiset valtarakenteet ja maksuvälineet romahtavat. Mielikuvissa ehkä jonkinlainen sekasortoinen Mad Max -maailma. Kultasijoittajia kuunnellessa Mad Max -tulevaisuus vaikuttaa suorastaan heidän heikosti verhoamalta fantasialtaan.

Mutta mitä kullalla oikein tekee, jos maailma luisuu anarkiaan?

Kulta on lopulta vain metallia. Sille on vähänlaisesti käyttöä teollisuudessa. Se ei kelpaa polttoaineeksi tai ammuksiksi, sitä ei voi syödä eikä juoda.

Kultasijoittajien pitäisi katsoa Mad Maxinsa uudestaan. Mad Maxissa ei taistella kullasta, vaan öljystä ja puhtaasta vedestä.

Muutkaan scifi-tarinat eivät ennusta paluuta kultakantaan. Esimerkiksi Marsiin sijoittuvassa Total Recall -elokuvassa kaikkien tavoittelema raaka-aine ei ollut kulta, vaan happi.

Alkuvuonna raaka-ainemarkkinoilla paras sijoitus ei ole ollut kulta vaan raakaöljy. Öljyn hinta on kohonnut lähes 50 prosenttia vuodenvaihteesta.

Kuten Mad Max 2:n pääpahis, rosvojoukkoja johtava lordi Humungus sanoo:

”Give your pump. The oil. The gasoline.”