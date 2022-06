Suomen neljänneksi suurin pelistudio aloitti yt-neuvottelut – Seriously harkitsee koko toimintansa siirtämistä pois Suomesta

Israelilainen Playtika osti Seriouslyn alle kolme vuotta sitten sadoilla miljoonilla euroilla, mutta harkitsee nyt suomalaisen studion sulkemista.

Rytinä kansainvälisissä teknologiayrityksissä alkaa tuntua myös Suomessa.

Suomalaisen pelistudio Seriouslyn elokuussa 2019 ostanut israelilainen pelijätti Playtika kertoo aikovansa sulkea useita studioitaan.

Playtika on sulkemassa ainakin kolme studiota Lontoossa, Los Angelesissa ja Montrealissa. Helsingin-studion eli Seriouslyn sulkemista harkitaan, yhtiö kertoo. Aiheesta uutisoi israelilainen Globes.

Seriouslyn perustaja ja luova johtaja Petri Järvilehto kertoo HS Visiolle, että yhtiö on aloittamassa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko Helsingin-toimiston henkilökuntaa.

Seriouslyllä on Helsingissä 124 työntekijää.

”Tällä hetkellä harkitaan koko liiketoiminnan siirtämistä Israeliin. Tämän enempää en pysty kommentoimaan”, Järvilehto sanoo.

Vuoden 2020 liikevaihdollaan Seriously oli Suomen neljänneksi suurin peliyhtiö. Sen tarinan päättyminen olisi iso isku koko suomalaiselle pelialalle.

Sen sulkeminen alle kolme vuotta ison yrityskaupan jälkeen jäisi alan historiaan osoituksena siitä, että tie ulkomaisen pörssiyhtiön kimpassa ei ole aina turvallista.

Playtika on kertonut irtisanovansa ainakin 250 työntekijää ympäri maailmaa. Playtikalla on kaikkiaan noin 4000 työntekijää.

Seriously tunnetaan Best Fiends -pelisarjasta, jossa erilaiset ötökät taistelevat etanoita vastaan. Pulmapeli perustuu kuvioiden yhdistämiseen ja omien ötökkähahmojen voimien kehittämiseen. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2020 peräti 129 miljoonaa euroa ja se takoi 15,2 miljoonaa euroa voittoa. Yhtiö ei ole vielä julkistanut viime vuoden taloustietojaan.

Tuorein peli sarjassa oli 2019 julkaistu Best Fiends Stars, mutta sen liikevaihdosta suurin osa on tullut alkuperäisestä, 2014 julkaistusta pelistä.

Myös Los Angelesin studio on ollut osa suomalaista Seriouslyä ennen yrityskauppaa, ja se on vastannut yhtiön Best Fiends -pelin markkinoinnista tärkeillä markkinoilla Yhdysvalloissa. Yhtiön mukaan nämä Los Angelesin toimistolla olleet vastuut siirtyisivät nyt Israelin ja Puolan studioille.

Playtikan mukaan konsernin tavoitteena on yhdistää toimintojaan ja parantaa kannattavuuttaan. Sen mukaan Helsingin-studion sulkemista koskevaan harkintaan liittyy arvio, että sen kehittämään peliin liittyy vielä merkittävää realisoitumatonta potentiaalia.

Teknologiamedia Venture Beatin aiemman arvion mukaan Playtika olisi maksanut Seriouslystä vuonna 2019 noin 275 miljoonaa dollaria eli 247 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 Seriouslyn perustaja ja luova johtaja Petri Järvilehto nousi Suomen verolistojen kärkeen saamalla runsaat 30,5 miljoonaa euroa ansio- ja pääomatuloja yrityskaupasta. Seriouslyn kaupoilla rikastuivat myös muut yhtiön avainhenkilöt.

Vielä viime syyskuussa Playtika oli toista kertaa ostoksilla Suomessa. Tuolloin se osti sisustuspelikehittäjä Reworksin 339 miljoonalla eurolla. Reworksin tulevaisuus ei ole nyt Playtikan mukaan uhattuna.

Playtika on kasvanut viime vuosina useilla yritysostoilla. Alun perin yhtiö tunnettiin kasinopeleistä, mutta yrityskaupoilla se on pyrkinyt loikkaamaan nopeasti myös viihteellisten mobiilipelien markkinaan.

Playtika listautui Yhdysvalloissa teknologiapörssi Nasdaqiin tammikuussa 2021. Sen osakkeen arvo on romahtanyt peräti 47 prosenttia marraskuun 2021 jälkeen. Tuolloin alkoi teknologia-yhtiöiden yleinen kurssilasku, joka on vaikuttanut laajasti koko markkinaan.

Taustalla on muun muassa markkinoiden huolet korkojen nousemisesta ja korkeasta inflaatiosta. Peliala oli yksi toimialoista joka hyötyi koronapandemiasta ihmisten viettäessä enemmän aikaa kotonaan. Nyt tämä vaikutus on kadonnut, ja sijoittajien mielenkiinto alan osakkeisiin on heikentynyt.

Seriously kuuluu samaan 2012–2014 perustettujen ja kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten pelialan sarjayrittäjien startup-yritysten joukkoon kuin Small Giant Games ja Supercell.

Sen perustajista Järvilehto toimi pitkään Remedyn luovana johtajana ja sittemmin Rovion peliliiketoiminnan johtajana. Yhtiön toimitusjohtajana pitkään toiminut Andrew Stalbow on työskennellyt Rovion lisäksi muun muassa 20th Century Foxilla.