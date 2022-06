Taloustieteen Nobel-voittaja Paul Krugman on nostanut kolumneissaan esiin Donald Trumpin aiheuttamaa vaaraa Yhdysvalloille. Nyt hänen huolensa on entistäkin laajempi.

Yhdysvaltojen demokratia on vaarassa

Taloustieteilijä ja kolumnisti Paul Krugman pelkää, että jos republikaanit nousevat valtaan, he eivät enää luovu siitä.

”Olemme valtavassa vaarassa”, sanoo Paul Krugman.

Krugmanilla on Yhdysvalloista uhkaava viesti, joka on jyrkässä ristiriidassa hänen leppoisan olemuksensa kanssa.

Ehkä taloustieteen Nobel-voittaja ja The New York Timesin kolumnisti näyttää videopuhelussa niin rennolta, koska hän on juuri palannut ”liian pitkältä” lomalta Euroopasta.