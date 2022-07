Yritysten intranetiä uudistava Happeo sai sijoittajilta 25 miljoonaa euroa. Korona vauhditti kysyntää palvelulle.

Yritysten sisäiseen viestintään tarkoitettua intranet-työkalua kehittävä suomalainen ohjelmistoyhtiö Happeo on kerännyt 25 miljoonan euron rahoituskierroksen.

Kiinnostavaa rahoituksessa on erityisesti se, että sijoittajana on myös Nokian entinen toimitusjohtaja Rajeev Suri. Kyse on Surin ensimmäisestä yksityishenkilönä tekemästä sijoituksesta suomalaiseen startupiin. Hän on tehnyt aiemmin vastaavia sijoituksia muissa maissa.

Muita sijoittajia ovat muun muassa hollantilainen Endeit Capital, brittiläinen Smartfin sekä suomalainen Evli Growth Partners ja Vincit-ohjelmistoyhtiön perustaja Mikko Kuitunen. Rahoituskierrokselle osallistuivat myös yhtiön vanhat sijoittajat kuten suomalaiset pääomasijoitusrahastot Maki.vc ja Vendep.

Rahoitus mahdollistaa erityisesti yhtiön kasvun Yhdysvalloissa. Vuonna 2017 perustetulla yhtiöllä on nyt noin sata työntekijää. Sillä on yli 350 asiakasta, muun muassa kansainvälisiä suuryrityksiä kuten Pinterest, Rovio, Neste ja Visma.

Happeon viime vuoden tilinpäätösluvut eivät ole vielä julkisia, mutta toimitusjohtaja Perttu Ojansuu kertoo yhtiön kaksinkertaistaneen liikevaihtonsa edellisvuoden 2,4 miljoonasta eurosta. Kasvuun investoiva yhtiö tekee edelleen tappiota.

Yhtiö keräsi edellisen, 11 miljoonan euron rahoituksensa juuri koronapandemian alettua toukokuussa 2020. Sen jälkeen Happeon kasvusuunnitelmat ovat edenneet toivotusti, Ojansuu kertoo.

”Olemme onnistuneet kasvamaan pandemian aikana erityisesti Yhdysvalloissa, jonne itsekin muutin viime vuoden lopussa. Koronan aikaan ja nyt hybridityössä korostuu se, että yrityksille on tärkeää kommunikoida henkilöstön kanssa ja tarjota heille tietoa helposti”, Ojansuu sanoo.

Yhtiö on siis muuttanut intranet-palveluntarjoajien markkinaa ja hyödyttänyt Happeota.

Happeo kehittää organisaatioiden sisäistä työympäristöalustaa, siis uudenmallista intranet-työkalua. Se yhdistää erilaisia työnteossa tarvittavia sovelluksia ja integroituu esimerkiksi Slackiin ja Microsoftin toimisto-ohjelmistoihin.

Yhtiön mukaan sen alusta on monia kilpailijoita vuorovaikutteisempi ja helpottaa tiedon hakemista ja oikeiden työkalujen löytämistä myös yrityksen sisällä.

Ojansuun mukaan Happeo erottuu kilpailijoistaan erityisesti siinä, kuinka usein työntekijät oikeasti käyvät sen toteuttamassa intranetissä. Perinteinen ongelma on, että yritysten viestintä julkaisee sisältöä intranetissä, mutta kukaan ei käy sitä sieltä lukemassa.

Rahoituksen myötä yhtiön tavoitteena on jatkaa tuotekehitystä erityisesti Suomessa ja rekrytoida siihen lisää työntekijöitä. Toinen kasvusuunta on myynnin ja markkinoinnin henkilöstön lisääminen Yhdysvalloissa.