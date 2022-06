Olisiko jo aika luopua romanttisen rakkauden ideasta? Saatamme muuten etsiä ikuisesti jotain, mitä on mahdotonta löytää, kirjoittaa HS Vision Niclas Storås esseessään.

Tilaajille

Erilaiset nykyajan ennustajat väittävät, että vuonna 2022 on luvassa rakkauden kesä. He ovat todennäköisesti väärässä. Siitä on merkkejä ilmoilla. Unelmien romanttisen onnen sijaan tarjolla on pettymyksiä.

Pettymykset on kuitenkin mahdollista välttää, jos osaamme olla rehellisiä. Itsellemme ja muille. Mutta aloitetaan niistä pettymyksistä.