Larry Summers nosti pöydälle inflaation uhkan, kun muut vähättelivät sitä. Nyt hän näkee edessä kovia korkoja ja taantuman.

Helmikuussa 2021 ekonomisti Larry Summers kirjoitti The Washington Post -lehdessä kolumnin, jossa hän varoitti inflaation uhkasta. Summers pelkäsi, että vastavalitun presidentti Joe Bidenin elvytyspaketti voisi laukaista ”inflaatiopaineita, jollaisia ei ole nähty vuosikymmeniin”.

Summers vertasi elvytyspakettia aiempiin kriisitoimiin ja totesi, että sen suuruus, 1 900 miljardia dollaria, meni överiksi.

Kolumni herätti mutinaa. Taloustieteilijöiden valtavirta piti tuolloin kiihtyvän inflaation uhkaa kaukaisena. Hintojen kiihtymisestä huutelivat lähinnä samat varoittelijat, jotka olivat huutaneet sutta jo vuosikymmenen.

Demokraatit eivät pitäneet siitä, että heidän omanaan pitämä Summers kritisoi Bidenin aloittelevan hallinnon jättiprojektia. Summers oli toiminut keskeisissä rooleissa edellisten demokraattipresidenttien Barack Obaman ja Bill Clintonin hallinnoissa.

Summers kirjoitti aiheesta uuden kolumnin . Yhdysvaltojen media tarttui aiheeseen, ja Summers päätyi antamaan uskottavat kasvot inflaatiolla pelottelulle.

Tuolloin inflaatio oli Yhdysvalloissa alle kahdessa prosentissa. Perjantaina julkaistu inflaatioluku oli 8,6 prosenttia, korkein neljään vuosikymmeneen.

Oikeaan osunut ennustus nosti 67-vuotiaan Summersin jalustalle. Lisää itseluottamusta hän tuskin olisi tarvinnut, sillä hänet tunnetaan paitsi taitavana, myös itsevarmana ekonomistina, jolla on jyhkeä persoona ja vahvat mielipiteet.

Monelle suomalaiselle hänen hahmonsa on tutuin fiktiivisenä versiona Facebook-elokuvasta The Social Network. Elokuvassa Summers, joka toimi Harvard-yliopiston rehtorina vuosina 2001–2006, joutuu keskelle riitaa siitä, kuka keksi Facebookin.

Osa Summersin kriitikoista on yhä sitä mieltä, että vaikka hän oli oikeassa inflaation kohoamisesta, se tapahtui pitkälti eri syistä kuin hän esitti. Summers korosti nimenomaan elvytyksen roolia talouden ylikuumentajana ja inflaation kiihdyttäjänä.

Inflaatio on kuitenkin kiihtynyt myös niissä maissa, joissa finanssipoliittinen elvytys jäi paljon maltillisemmaksi.

Oli Summersin ennustus napakymppi tai vähän sinne päin, hän on saanut laajaa tunnustusta sille, että näki inflaation vaaran, kun muut eivät nähneet.

Nyt Summersia kuunnellaan harvinaisen tarkasti. Ja sanottavaa hänellä onkin. Summers julkaisi viime viikolla yhdessä Marijn Bolhuisin ja Judd Cramerin kanssa työpaperin , jossa – yllätys, yllätys! – pelotellaan inflaatiolla.

Työpaperissa ja Yhdysvaltojen mediassa antamissaan haastatteluissa Summers on esittänyt uusia huolia inflaation sitkeydestä ja talouden uhkakuvista.

Paperi on luonteeltaan tekninen: siinä tutkijat tarkastelevat Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksin metodologisia muutoksia. Pihvi on siinä, että mittaustapojen takia inflaatiopiikit saattoivat ennen näyttää kovemmilta verrattuna nykyisiin.

Vaikka nykyinen inflaatio on virallisen kuluttajahintaindeksin mukaan vielä jäljessä 1940- ja 1970-luvun inflaatiopiikeistä, se saattaa itse asiassa olla jo hyvin lähellä niiden tasoa. Näin ollen inflaation taltuttaminen saattaa nyt vaatia kovempia toimia kuin ymmärretäänkään.

Viime viikkoina Summersin onnistuminen on jälleen noussut pinnalle, kun Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin entinen pääjohtaja Janet Yellen myönsi olleensa väärässä inflaatiosta.

Summers on silmin nähden nauttinut saamastaan huomiosta. Hänen mukaansa keskuspankeilla on itsetutkiskelun paikka, koska heidän perinteiset ennustemallinsa eivät nähneet inflaatiota.

Summers on ollut palautteessaan niin rakentava kuin hänen itseluottamuksellaan varustettu ihminen voi olla. Hänestä keskuspankkien presidentti Bidenin asenne inflaatiota kohtaan ovat oikeansuuntaisia.

Summers kuitenkin korostaa kiirettä, joka inflaation torjunnassa jo on.

”Riski on siinä, että jos teemme virheen, jonka teimme 1970-luvulla, emmekä kohtaa inflaatiota jämerästi ja välittömästi, katamme pöydän isolle ongelmalle”, Summers sanoi CNN:n haastattelussa kesäkuun alussa.

Hän uskoo, että korkoja joudutaan nostamaan paljon.

“Emme ole koskaan saaneet inflaatiota pysäytetyksi korottamatta korkoja selvästi enemmän kuin mitä inflaatio meni ylös.”

Tässä Summers ei viitannut inflaatiolla siihen ”peruslukemaan”, joka Yhdysvalloissa oli toukokuussa 8,6 prosenttia. Hän puhui vakaimmista mittareista jotka kertovat noin 4–6 prosentin inflaatiosta. Silti Summersin mittatikulla edessä olisi kovempi talouden matokuuri kuin suurin osa odottaa.

Summers tuntuu uskovan, ettei tilanteesta luultavasti selvitä ilman taantumaa. Hän viittasi CNN:n haastattelussa ylikuumenemisesta kertovaan historialliseen kaavaan.

”Kun inflaatio on yli neljän prosentin ja työttömyys on alle neljän prosentin, on melkein varmaa, että taantuma tulee seuraavien kahden vuoden aikana”, hän sanoi.

Useissa haastatteluissa Summers on korostanut työmarkkinoiden ”tiukkuutta”. Avoimia työpaikkoja on yhä valtavasti auki suhteessa työttömiin. Se on sitkeä inflaatiota kiihdyttävä voima.

Toiveikkuutta Summersin puheissa herättää lähinnä se, että hän toistaa usein odottavansa maltillista taantumaa, ei karmeaa sellaista.

”En usko että puhumme välttämättä kaksinumeroisista työttömyysluvuista, enkä sellaista odota.”

Jos Summersin ennusteet osuvat jälleen kohdalleen, Yhdysvalloissa on edessä vaikeat talouden ajat. Euroopalle olisi sellaisessa tilanteessa vaikea povata parempaa.