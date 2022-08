Wide ContentPlaceholder

”Mulla ei ikinä ollut ajatuksena lähteä ulkomaille töihin”, Pauliina Törnqvist kertoo.

Metan pelinainen

Suomessa edes pelialalla harva on kuullut Pauliina Törnqvististä, vaikka hän on tehnyt rakettimaisen nousun hittipelisarja Call of Dutyn tuottajaksi ja nyt somejätti Metan pelivalloituksen keskeiseksi tekijäksi.

Facebookin ja Instagramin omistava teknologiajätti Meta lapioi miljarditolkulla rahaa Mark Zuckerbergin suureen visioon, metaversumiin. Metaversumi tarkoittaa yhtiölle paljon muutakin, mutta tärkeä osa yhtiön uutta strategiaa on luoda pelejä virtuaalimaailmoissa pelattavaksi. Facebookista on siis tullut myös yhä vahvemmin peliyhtiö.