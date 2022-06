Sami Kuronen on ollut syksystä asti jälleen sinkkuna. ”Olen alkanut ajatella, että elämän rakkauksia voi olla useita.”

Sami Kuronen on rakentanut uransa rakkauden ympärille. Hän puhuu televisiossa matalalla äänellään parisuhteiden kipupisteistä, mutta omissa suhteissa se ei ole ollut Kuroselle yhtä helppoa. Häntä vaivaavat heikko itsetunto ja perinteisen miehen malli.

Marbellan vieressä Esteponan kylässä sijaitsevan bungalowin takapihalla käyskentelee Sami Kuronen. Hän nakkelee niskojaan, mikä saa tukan heilahtamaan.

Tuo tukka.

Suomalaisen rakkausviihteen suurin tähti on hetki sitten kuunnellut Whitesnakea ja muuta kasarirockia Sol Marbella Atalaya Parkin sviitissään. Nyt hän on valmis siihen, missä hän on valtakunnan paras: istumaan eteerisesti leirinuotiolla.