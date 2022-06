Roman Sologub istahtaa Alvar Aallon suunnittelemaan tankkinojatuoliin helsinkiläisen hotellin aulassa.

Hän puhuu ensin säästä, joka on Helsingissä haastatteluhetkellä mainio. Tarkoitus on siirtyä sitten ikävämpiin aiheisiin, sotaan hänen kotimaassaan Ukrainassa.

Tarkalleen ottaen keskustella siitä, miten Venäjä mukiloi Ukrainaa kyberrintamalla.

Sologubin matka Suomeen ei ollut itsestäänselvyys. Hän kertoo saaneensa tarkat ajat matkustukseen. Ukrainassa on oltava taas muutaman päivän kuluttua. Mutta Sologubilla on joka tapauksessa hyvä syy olla Suomessa.

Hän johtaa ukrainalaista tietoturvayhtiötä ISSP:tä, jonka ajatuksena on laajentaa toimintaa Pohjoismaihin. Tähän asti ISSP on tarjonnut tietoturvaan liittyviä palveluita ja koulutusta Ukrainan lisäksi pääasiassa itäisessä Euroopassa, Keski-Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Noin 120 työntekijän ISSP on solminut yhteistyösopimuksen suomalaisen tietoturvayhtiö SSH:n kanssa.

”Heillä on hyvä tuote. Meillä osaamista palveluista ja koulutuksesta”, Sologub sanoo.

”Haluamme myös tuoda osaajia ja koulutusta Suomeen.”

SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo veistelee, että Suomen ja Ukrainan kumppanuudesta voisi syntyä kyberrintamalla jotain samankaltaista kuin Israel on onnistunut kehittämään. Israelissa armeija panostaa vahvasti teknologiasektorin koulutukseen, mikä on synnyttänyt maahan vireän startup-kulttuurin.

Roman Sologub (vas.) ja SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo pitävät varautumista kyberiskuihin tärkeänä kaikenkokoisille yrityksille.

Niistä opeista, mitä kybersodan eturintamalla on saatu, voi olla hyötyä Suomessa. Tosin eturintama taitaa olla kybersodankäynnissä huono ilmaus. Kun puheeksi tulevat opit, Sologub alkaa luetella, miten kybersota poikkeaa rintamalla käytävästä fyysisestä sodasta.

Kybersodalla ei ole alkua.

Ei ole loppua.

Ei ole sijaintia tai rajoja.

Ei päivämääriä.

Sitä ei myöskään voi erottaa täysin omakseen fyysisestä, rintamalinjan sodankäynnistä.

Kybersota on jatkuvasti käynnissä, yötä päivää, 24/7.

Kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta, ei Ukrainassa päämajaansa pitävän ISSP:n toiminta muuttunut radikaalisti.

”Meillä oli toimintamme jatkuvuussuunnitelma hyökkäyksen varalle. Helmikuun 24. päivän jälkeen olemme saaneet jopa lisää asiakkaita”, Sologub kertoo.

Tietoturvalle on entistä enemmän kysyntää Ukrainassa. Yhtiö on tarjonnut välillä palveluitaan myös pro bono -periaatteella maksutta sekä avannut tukilinjan. ISSP auttaa lisäksi Ukrainan viranomaisia.

Moni ukrainalainen yritys on siirtänyt palveluitaan omilta tietokoneilta pilvipalveluihin. Se on Sologubin mukaan turvallisempi vaihtoehto, koska palveluiden turvallisuus ei ole sidottu tiettyyn fyysiseen sijaintiin.

” Ukrainassa kyberiskuihin on totuttu.

Kybersodassa kohteiksi joutuvat usein yritykset. Ne voivat pitää yllä kriittistä infrastruktuuria, kuten sähköverkkoja, vedenjakelua, internet-yhteyksiä tai pankkipalveluita. Iskuilla on tarkoitus lamauttaa yhteiskunnan toimintaa ja aiheuttaa sekasortoa.

Välillä taas iskut kohdistuvat suhteellisen pieniin yrityksiin, jotka voivat olla alihankkijoina isommille yhtiöille. Heikosti suojatun pienen yrityksen kautta voi löytyä reitti isomman yrityksen sisäverkkoihin tai tietokantoihin.

Ukrainassa kyberiskuihin on totuttu. Venäjä on tehtaillut kyberiskuja jo vuosikausia, todennäköisesti vuodesta 2014 asti, ellei jo sitä ennen.

Kybersodassa etulinjassa kulkee tiedustelu. Murroilla pyritään samaan käsiin tietoa, jota voidaan myöhemmin käyttää hyväksi. Näin on käynyt myös Ukrainassa.

”Jokainen organisaatio voi olla hyökkäyksen kohteena”, Sologub sanoo.

Joskus tietomurto tajutaan vasta vuosien päästä.

Tosin nykyisin ISSP pyrkii myös ennustamaan ja ennakoimaan erilaisia iskuja. Osa työstä on hyökkäysten simulointia, eli sen suunnittelua, miten toimitaan, kun yritys joutuu iskun kohteeksi.

SSH on ydinosaamista on tiedon salaus, kryptografia. Tunkelon mukaan yritysten tulisi varautua kybersotaan kaikkialla. Niiden pitäisi miettiä, mitä kriittistä dataa yrityksessä on, missä sitä säilytetään ja kenellä siihen on pääsy.

”Jos et pysty vastaamaan näihin kysymyksiin, olet heikosti varautunut.”

Tunkelo antaa toisen, lennokkaamman esimerkin: salattua verkkoliikennettä voidaan tallentaa vuosikausia ja tulevaisuudessa salaus saatetaan pystyä purkamaan kvanttitietokoneilla.

Saadusta tiedosta voi olla hyötyä esimerkiksi maahyökkäyksessä sodassa.

” ”Kun asennat jotain, saatat joutua elämään sen kanssa seuraavat 30 vuotta.”

Venäjällä oli todennäköisesti käytössään hakkeroitua dataa Ukrainasta alkuvuonna. Kybersotaa on käyty enemmän tai vähemmän jo viime vuosikymmenen puolesta välistä.

Venäjän fyysinen invaasio ei muuttanut tilannetta, mutta hyökkäyksissä on saatettu hyödyntää tietomurroilla hankittua tietoa. Sen kyberhyökkäyksillä on pyritty lamauttamaan maan nettiyhteyksien toimintaa ja rahaliikennettä.

Kriittistä tietoa käsittelevien yrityksien tulisi myös miettiä, missä niiden käyttämät ohjelmistot tai infrastruktuuri on valmistettu. Valmistusmaan tiedustelulla saattaa olla käytössään takaovia, joista järjestelmiin pääsee käsiksi. Kiinan lisäksi uhka voi yhtä hyvin olla Yhdysvallat.

Suuri osa it-alasta nojautuu yhdysvaltalaisiin jättiyrityksiin, jotka tarjoavat pilvipalveluita ja datan säilömistä.

”Kun asennat jotain, saatat joutua elämään sen kanssa seuraavat 30 vuotta”, Tunkelo sanoo.

Sologub vaikuttaa Ukrainan hankalasta tilanteesta huolimatta toiveikkaalta. Hän kertoo, että yhtiön missiona on tuoda Suomeen ukrainalaista osaamista.

Hän myös muistuttaa, että sota on ollut käynnissä jo vuosikausia. Vaikka tänä vuonna alkanut Venäjän hyökkäys on ollut raju, se on ollut myös näkyvä. Samalla Ukraina on saanut ulkomailta apua ja tukea.

”Kaikesta huolimatta näen valoa tunnelin päässä.”