Kryptopalveluita kaatuu ja kurssit syöksyvät – HS Visio vääntää rauta­langasta, miksi krypto­markkinoilla on täysi paniikki

Kryptomarkkinoilla on paniikki ja jättimäisiä korkotuottoja lupailleet kryptopalvelut ovat myrskyn silmässä. HS Visio käy läpi, miten velkavipu on noussut kryptomarkkinoiden ohjaavaksi voimaksi.

Kryptomarkkinat ovat olleet viime viikkoina riepotuksessa. Tunnetuimman kryptovaluutan bitcoinin kurssi tippui viikonloppuna alle 19 000 dollariin, alimmilleen yli puoleentoista vuoteen.

Bitcoinin kurssi on painunut yli 70 prosenttia huippulukemista. Muiden kryptojen kurssit ovat tippuneet sitäkin jyrkemmin. Ethereum kävi viikonloppuna yli 80 prosenttia alempana kuin marraskuun huipuissa. Dogecoin on luisunut huipuista jo yli 90 prosenttia.

Laskumarkkina on ajanut lukuisat sijoittajat ja kryptopalvelut vaikeuksiin. Lyhyt kertaus viime viikkojen tapahtumista:

Toukokuussa sijoittajat menettivät luottamuksen kryptovaluutta Terraan. Parhaimmillaan kymmenien miljardien eurojen arvoiseksi noussut Terra menetti muutamassa päivässä kaiken arvonsa.

Viime viikolla suuri kryptolainaaja Celsius keskeytti asiakasvarojen lunastukset. Tallettajien varat ovat jumissa, ja palvelu kehottaa asiakkaita ”kärsivällisyyteen”. Yhtiöllä on 1,7 miljoonaa asiakasta ja sen varat olivat suurimmillaan yli 20 miljardia euroa.

Pari päivää Celsiuksen jälkeen pinnalle pulpahti hedgerahasto Three Arrows Capitalin nimi. Rahasto on ollut yksi suurimpia pelureita kryptomarkkinoilla. Markkinoilla liikkuvien huhujen mukaan rahaston riskienhallinta petti ja sitä uhkaa maksukyvyttömyys.

Viime viikonloppuna ongelmissa oli taas uusi kryptolainaaja. Hongkongilainen Babel Finance keskeytti asiakasvarojen lunastukset.

Lukuisat muutkin kryptopalvelut (1, 2, 3, 4) ovat kertoneet viime päivinä ongelmista. Useampi kryptopalvelu on kertonut hankkineensa rahoitusta paniikin keskellä, joko rahapulassa tai asiakkaita rauhoitellakseen.

Mitä yhteistä näilllä tapauksilla on?

Yhteistä Terralle, Celsiukselle, Three Arrowsille ja Babel Financelle on se, että ne ovat kaikki sidoksissa kryptomaailman monimutkaiseen lainaverkostoon.

Celsius ja Babel ovat kryptolainapalveluita, jotka tarjoavat tallettajille korkotuottoa ja sijoittajille lainapalveluita. Tallettaja voi tallettaa vaikkapa bitcoininsa palveluun ja saa talletuksen vastineeksi korkoa. Palvelu taas voi lainata talletetut varat edelleen lainanottajille.

Romahtanut kryptovaluutta Terra toimi lainapalvelujen työkaluna: monet kryptopalvelut tarjosivat Terra-kryptotalletuksista korkeaa tuottoa. Näennäisesti vakaa ja riskittömältä vaikuttanut Terra houkutti niin pieniä kuin suuriakin sijoittajia.

Three Arrows on rahasto, joka sijoitti varojaan eri kryptolainapalveluiden kautta ja oli sijoittanut keväällä muun muassa Terraan.

Mitä kryptolainaajat tekevät?

Velka pyörittää perinteistä finanssimaailmaa, mutta viime vuosina velka on noussut kuskin paikalle myös kryptomarkkinoilla.

Perinteisillä finanssimarkkinoilla lainaa ja korkotuottoja saa pankista, mutta viranomaisten sääntelemät pankit toimivat vain harvoin kryptomarkkinoilla. Kryptosijoittajien on haettava tuottonsa ja lainapalvelunsa muualta.

Kryptomaailmaan on noussut omanlaisiaan, vain kryptoihin erikoistuneita lainapalveluita. Kryptolainaajat ovat kasvaneet nopeasti parin viime vuoden aikana ja lainapalvelut ovat nousseet kriittiseen rooliin kryptomarkkinoilla.

Kryptolainaajat ovat siis eräänlaisia kryptomaailman pankkeja. Kryptolainaaja tarjoaa esimerkiksi bitcoinien tallettajalle korkotuottoa. Usein tallettaja näkee kryptopalvelun sivuilla ensimmäisenä suureellisia lupauksia ”turvallisesta” tai ”vakaasta” korkotuotosta.

Korkotuotot ovat vain toinen puoli operaatiota.

Talletuksen saatuaan kryptolainaajat voivat lainata talletetun bitcoinit ja muut kryptot muodossa tai toisessa eteenpäin lainanottajalle. Usein lainanottaja toimii kryptomarkkinoilla. Joskus kryptolainaajat tallettavat asiakasvarat vain seuraavalle kryptolainaajalle korkeamman tuoton perässä, joskus sijoittavat kryptomarkkinoille tai esimerkiksi perinteisille osakemarkkinoille. Kryptomarkkinoiden sääntely on olematonta, ja usein vain mielikuvitus rajoittaa kryptolainaajan sijoitustoimintaa.

Ovatko kryptolainaajat oikeasti pankkeja?

Käytännössä mitkään kryptolainaajat eivät ole virallisesti pankkeja. Toisin kuin perinteisillä pankeilla, kryptolainaajilla talletukset ja lainat eivät ole dollareissa tai euroissa, vaan kryptovaluutoissa.

Kryptovaluutat ovat huomattavasti perinteisiä sijoituskohteita riskisempiä. Siksi myös kryptolainaajien toiminta on huomattavasti tavanomaisia pankkeja riskisempää.

Kryptolainaajat eroavat perinteisestä pankeista myös toisella tavalla. Kryptolainaajien sääntely on tyypillisesti heikkoa tai sääntelyä ei ole ollenkaan. Viranomaiset eivät takaa kryptovaroille talletussuojaa.

Suurin osa kryptolainaajista on varsin salailevia toimintansa suhteen.

Yhdysvaltain arvopaperiviranomaisen SEC:n alkuvuonna tekemä päätös avaa kurkistusikkunan kryptolainaajien maailmaan. SEC antoi helmikuussa 100 miljoonan dollarin rangaistusluonteisen maksun kryptolainaaja Blockfille. SECin tiedotteen mukaan Blockfin asiakaslupaukset ja todellinen toiminta olivat huomattavassa ristiriidassa keskenään.

Yli kymmenen miljardin euron varoja hallinneen Blockfin asiakkaat luulivat tallettaneensa turvallisesti ja saavansa vastineeksi korkeaa tuottoa.

Todellisuudessa Blockfin toiminta oli hyvin riskialtista ja jopa holtitonta. Yhtiö ei vaatinut lainanottajilta kunnollisia vakuuksia. Asiakasvarat oli koottu yhteen läjään. Blockfi lainasi ja sijoitti siis asiakkaiden varoja mielensä mukaan. Lainoituksen lisäksi Blockfi sijoitti asiakkaiden varoja osakemarkkinoille ja johdannaisiin. Samaan aikaan tallettajat luulivat, että heidän varansa olivat turvassa.

Blockfin ongelmaksi koitui lopulta se, että yhtiö oli rekisteröity Yhdysvaltoihin ja maan viranomainen puuttui sen toimintaan.

Monet tunnetut kryptopalvelut on rekisteröity Hongkongiin, Singaporeen tai esimerkiksi Cayman-saarille, paikkoihin joista on miltei mahdoton saada tietoa yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta.

Joidenkin kryptopalveluiden todellista sijaintia tai omistajia ei edes tiedetä varmuudella.

Tallettajan on vaikea arvioida ulkopuolelta, miten suurta riskiä kryptolainaajat ottavat toiminnassaan. Jos mikään taho ei sääntele lainapalvelun toimintaa, se voi ottaa teoriassa niin paljon riskiä kuin vain haluaa. Usein kryptolainaajat irtisanoutuvat kaikesta vastuusta asiakasvarojen suhteen.

Miten suuria tuottoja kryptolainaajat lupaavat?

Kryptolainaajat ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti, samalla kun koko kryptomarkkina on moninkertaistanut kokonsa kurssien noustessa.

Kryptolainaajat ovat luvanneet asiakkailleen huomattavan korkeita korkotuottoja perinteisiin sijoituskohteisiin verrattuna.

SEC:ltä 100 miljoonan rapsut saanut Blockfi tarjosi asiakkailleen korkeimmillaan 9,5 prosentin korkoa talletuksille. Tallettaja sai korkotuotoista vastineeksi huomattavasti Blockfin markkinointipuheita suurempia riskejä.

Blockfin tarjoamat korkotuotot kalpenevat monien kilpailijoiden rinnalla.

Esimerkiksi viikko sitten ovensa sulkenut Celsius kertoo sivuillaan, että tallettajat saavat sen kautta lähes 19 prosentin vuosituottoa talletuksilleen. Perinteisen finanssimaailman puolella vastaavia korkoja näkee lähinnä pikavipeissä. Maailmalta löytyy lukuisia vielä Celsiustakin korkeampiakin tuottoja lupaavia kryptopalveluita.

Suuret tuotot ovat houkuttaneet, varsinkin kun talletuksia on markkinoitu usein turvallisina tai vakaina.

Onko pahin jo nähty?

Pankkitoiminta on luonteeltaan syklistä. Hyvinä aikoina rahanteko on helppoa ja laskumarkkinassa vaikeaa. Sama perussääntö pätee myös kryptomarkkinoihin.

Kryptomarkkinoiden syöksy viime viikkojen aikana liittyy olennaisesti kryptosijoittajien velkavipuun ja tallettajille tehtyihin suuriin korkolupauksiin. Kun yksi kryptopalvelu on ajautunut ongelmiin, on hermoilu levinnyt muihin palveluihin, joihin se on kytköksissä.

Olennainen kysymys on, onko riski jo realisoitunut ja onko pahin jo nähty kryptomarkkinoilla?

Kryptolainamarkkinan koosta ei ole luotettavia tilastoja. Kukaan ei tarkkaan tiedä, kuinka paljon kryptomarkkina toimii velkavivun varassa tai sitä, kuinka paljon riskiä eri lainapalveluyritykset ottavat toiminnassaan. Sitäkään ei tiedetä, millä tavoin eri lainapalvelut ovat kytköksissä toisiinsa.

Jotain osviittaa markkinan koosta saa niin kutsutuista Defi-lainapalveluista, eli hajautetusti toimivista lainapalveluista. Defi-lainapalveluihin on tällä hetkellä talletettu noin 40 miljardin dollarin edestä asiakasvaroja. Defi-palvelut on vain pieni osa kaikista kryptomarkkinoilla liikkuvista lainoista ja talletuksista.

Yksinään amerikkalainen Genesis-kryptopalvelu lainasi kryptosijoittajille yli 40 miljardia euroa tammi-maaliskuun aikana. Genesiksen lainamäärät kasvoivat alkuvuoden aikana kryptojen kurssilaskusta huolimatta, eli lainanottajia riittää. Genesistä pidetään yhtenä suurimmista kryptolainaajista, mutta harva kryptolainaaja avaa lukujaan yhtä avoimesti kuin se.

Myös yksittäiset esimerkit kryptopalveluiden sivuilla antavat viitteitä siitä, että kryptolainoittajien riskinotto on edelleen kovaa ja tallettajia houkutellaan hyvin poikkeuksellisin tuottolupauksin.

Esimerkiksi singaporelainen Bybit-kryptopalvelu tarjoaa sivuillaan ”vakaata” ja ”pääomaturvattua” 999 prosentin vuosituottoa tietyille kryptosijoituksille. Tuhannen prosentin tuotto on kertakaikkisen hurja lupaus. Esimerkiksi Suomen tunnetuin pyramidihuijaus Wincapita lupasi asiakkailleen vain 400 prosentin vuosituottoja.

Bybitin mukaan sillä on yli viisi miljoonaa asiakasta. Voi arvailla kuinka moni viidestä miljoonasta asiakkaasta on perehtynyt palvelun käyttöehtoihin.

Pienellä präntätyissä käyttöehdoissa Bybit kertoo, ettei minkään maan viranomainen valvo sen kryptosijoitustoimintaa. Yhtiö irtisanoutuu käytännössä kaikesta vastuusta asiakkaiden varoihin liittyen.

Bybit on tapauksena räikeimmästä päästä, mutta poskettomia korkolupauksia riittää.

Esimerkiksi hongkongilainen Finblox lupailee sivuillaan yli 90 prosentin vuosituottoja sijoittajille. Valitettavasti Finblox ei hyväksy enää uusia asiakkaita. Yhtiö kertoi perjantaina lopettaneensa korkojen maksut tallettajille. Asiakkaat eivät saa enää nostaa vapaasti varojaan palvelusta.

Leikki loppuu kun raha loppuu, myös kryptomarkkinoilla.