Rahan loppuminen on aina merkki liian hitaasta reagoinnista muuttuneeseen toimintaympäristöön, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mårten Mickos.

Talouden joutuessa ahtaalle on oiva aika perustaa kasvuyritys. Juuri silloin syntyy parhaita uusia startupeja.

Mutta mitä jos yritys on jo olemassa? Siinä tapauksessa pitää reagoida nopeasti ja voimallisesti, jotta huononeva kansantalous ei pääse kaatamaan yritystä. Muuten tulee helposti seinä vastaan, kuten on jo tämän kesän aikana tapahtunut joillekin kasvuyrityksille. Rahan loppuminen on merkki liian hitaasta reagoinnista muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Olin itse sellaisessa tilanteessa syksyllä 2000, kun dotcom-kupla oli puhjennut. Yrityksemme oli kesällä nimetty 12:nneksi lupaavimmaksi digiyritykseksi Euroopassa. Lokakuussa tajusimme, että rahamme eivät riitä liiketoiminnan rakentamiseen. Hallitus päätti, että tehdään täyskäännös kuluttajatuotteesta yrityspalveluun.

Tälle pivotille eli suunnanmuutokselle meillä oli aikaa noin kuusi kuukautta. Uskoin käänteeseen mutta en sen aikatauluun, joten toimitusjohtajuuteni päättyi siihen. Yritys yritti uutta liiketoimintamallia, mutta rahat loppuivat ja konkurssi oli edessä. Jälkikäteen ajateltuna meidän olisi pitänyt jo kesäkuussa tehdä päätös, joka tehtiin lokakuussa. Hidas reagointi tappoi lupaavan startupin.

Juuri nyt meillä on kaikki merkit huononevasta taloudesta. Startup-yrityksille ei löydy helposti uutta rahoitusta. Olemassa olevalla kassalla pitää pärjätä ehkä tuplasti pitempään. Se joka leikkaa kuluja rajuimmin, antaa itselleen aikaa sopeuttaa toiminta uusiin realiteetteihin.

Noin kymmenen vuotta sitten meillä oli Eucalyptus-yrityksessä tuollainen tilanne. Haasteena ei kylläkään ollut yleinen talous vaan oma markkinasegmenttimme, josta hyvin nopeasti oli tullut meille mahdoton. Leikkasimme parin kuukauden aikana 90:n hengen henkilöstömäärän puoleen aiemmasta. Sen lisäksi noin 15 työntekijää menetti toivonsa yrityksen suhteen ja lähti muualle töihin. Palkkasimme noin 10 uutta työntekijää paikkaamaan poistuneiden rooleja ja sovimme yhteisesti, että periksi ei anneta.

Hallitus antoi rajulle leikkaukselle täyden tuen. Se tokaisi, että aika on rahaa mutta raha antaa myös aikaa. Puolet pienemmällä henkilöstöllä saimme kaksi vuotta lisää elinaikaa. Marssimme kuoleman laakson läpi ilman mitään myyntiä yli vuoteen. Kehitimme tuotettamme helppokäyttöisemmäksi. Sitten rupesi asiakkaita taas ilmestymään; valoa oli näkyvissä. Saimme liiketoiminnan takaisin kasvupolulle, ja noin puoli vuotta myöhemmin Hewlett-Packard osti yrityksemme. Nopea ja raju leikkaus oli pelastanut meidät, ja sisukkuus vei meidät voittoon.

Kasvuyrityksessä kulujen karsiminen kannattaa aloittaa hallinnollisista sekä myynnin ja markkinoinnin kuluista. Tämä tietenkin sattuu, mutta se on tarpeen. Peukalosääntönä voidaan pitää, että rahojen pitää kestää kaksi kertaa aiottua kauemmin. Rahat kannattaa investoida tuotekehitykseen sekä automatisointiin. Jos rinnakkaisia hankkeita on esimerkiksi kolme, pitää keskittyä vain yhteen niistä. Kaikki nämä päätökset kannattaa tehdä jo siinä vaiheessa, kun niitä harkitaan. Odottelu voi tappaa koko yrityksen.

Rajut liikkeet ovat tuskallisia. Henkilökunta hermostuu ja moni voi menettää toivon yritykseen. Tärkeää on, että johto on läsnä jokapäiväisissä haasteissa, kuuntelee henkilökuntaa ja kommunikoi avoimesti ja rehellisesti. Kyllä ihminen kestää kovia haasteita, jos hän tietää, ettei ole yksin. Ihminen on valmis seuraamaan aidosti johtavaa toimitusjohtajaa. Kriisiyrityksen pelastuksessa mukanaolo kouluttaa yhtä hyvin tai paremmin kuin MBA-kurssi.

Yrityksen suunnitelmat ja unelmat menevät uusiksi. Uusiksi meno on paljon parempi kohtalo kuin haudatuksi tuleminen. Edesmennyt formulakuski Ayrton Senna antaa meille toivoa. Hän totesi, että hyvällä säällä et voi ohittaa 15:tä kilpailijaa mutta sateella se on kylläkin mahdollista. Startup-kentällä erottuvat nyt jyvät akanoista. Tee päätöksesi ripeästi.