Kiinan ja Yhdysvaltojen taistellessa kvanttitietokoneiden herruudesta, espoolaisen kerrostalon kellarissa humiseva konesali on Euroopan teknologiastrategian ytimessä. HS Visio vieraili 128 miljoonan euron jättirahoituksen keränneen teknologiayhtiön tehtaassa, jonne ulkopuolisilla ei tavallisesti ole mitään asiaa.

Menemme hissillä kaksi kerrosta maan alle Espoon Keilarannassa. Perillä on kahden teräksisen palo-oven eristämä salainen tila, johon vain harvat pääsevät. Huoneen seinät ja katto on tehty metallista, joka eristää sen ulkopuoliselta elektromagneettiselta säteilyltä, kuten matkapuhelinten aallonpituuksilta.

”Luomme täällä kvanttitietokoneen rakennuspalikoita eli kubitteja. Ne tarvitsevat tarkkaan säädetyn aallonpituuden, jota ulkopuolinen häly häiritsee. Se on vähän kuin virittäisit radiota tarkasti tietylle taajuudelle”, kvanttitietokoneita kehittävän IQM:n insinööri Jean-Luc Orgiazzi selittää.

Kuuden erikokoisen sylinteritankin uumenissa on toiminnassa IQM:n kehittämiä kvanttitietokoneita tai niiden eri osia.

Yhtiö ymmärtää kuvauksellisuuden päälle: sylintereiden ympärille on rakennettu sinisen ja vihreän sävyissä hehkuvat led-valot, joiden äärellä toimitusjohtaja Jan Goetzia saa kuvata.

Muutoin kuvaaminen onkin tässä huoneessa kiellettyä.

Kvanttitietokoneiden laskentateholla voidaan ratkaista ongelmia, jotka ovat nykytietokoneille mahdottomia. Tulevaisuudessa niiden avulla voidaan mallintaa uusia materiaaleja ja lääkeaineita, ennustaa säätä ja sijoitusmarkkinoita tai kehittää esimerkiksi parempia akkuteknologioita.

Suurin IQM:n tuotekehityksessä nyt oleva kone on 20 kubittinen, mutta se on vasta alkua. Yhtiön seuraava tavoite on rakentaa moninkertaisesti tehokkaampi 50 kubitin kvanttitietokone vuoteen 2024 mennessä. Sen on tilannut Teknologian tutkimuskeskus VTT, eli käytännössä Suomen valtio.

IQM on juuri kerännyt 128 miljoonan euron rahoituksen, joka varmistaa sen teknologiakehityksen jatkumisen seuraavien parin vuoden ajan. IQM ei kuitenkaan ole mikä tahansa startup, joka kerää sijoittajilta rahaa.

Kvanttiteknologia on suurvaltapolitiikan näyttämö, jossa Kiina ja Yhdysvallat kisaavat miljardien panostuksilla teknologian kehityksestä. Myös Euroopalle on strategisesti tärkeää kehittää omaa kvanttiteknologiaa.

”Kvanttiteknologia voi mullistaa monia aloja, ja sillä on myös turvallisuuteen liittyvä näkökulma esimerkiksi salausteknologioissa. Se tekee tästä poliittisen kysymyksen. On oltava eurooppalainen ratkaisu”, Jan Goetz sanoo.

Tällaisessa hankkeessa vaaditaan kärsivällisiä sijoittajia, paljon pääomaa ja valtioiden, yliopistojen ja yritysten välistä kansainvälistä yhteistyötä.

IQM:n kvanttitietokoneen sisällä näyttää tältä. Varsinainen kvanttiprosessori on laitteen alaosassa.

Fakta Kvanttitietokone Kvanttitietokoneet ovat huipputehokkaita tietokoneita, jotka hyödyntävät laskemiseen kvanttimekaniikassa tunnettuja superpositioita.

Koneen sisällä on kubiteissa vangittuna viisi valon hiukkasta, fotonia. Ne ovat niin sanotuissa superpositioissa, siis ikään kuin kahdessa eri tilassa samaan aikaan.

Jos tavallisen tietokoneen laskentayksiköltä, bitiltä, kysytään, onko vastaus 1 vai 0, se kokeilee molemmat vaihtoehdot peräkkäin. Kvanttitietokone laskee molempia vaihtoehtoja samaan aikaan.

Kahden kubitin kohdalla näitä vaihtoehtoja on neljä, kolmella kahdeksan, neljällä kuusitoista ja viidellä 32. Kahdenkymmenen kubitin kone voisi teoriassa olla yli miljoonassa tilassa yhtä aikaa.

Ongelma on, että kubitit häiriintyvät herkästi, ja pysyvät superpositioissaan vain sekunnin kymmenestuhannesosia.

Kvanttitietokoneet käyttävät suprajohtavia kvanttipiirejä, jotka vaativat toimiakseen lähes absoluuttisen nollapisteen, siis noin -270 astetta. IQM:n tietokoneita ympäröivät sylinterit ovat suomalaisen Blueforsin valmistamia kryostaatteja, eli jäähdyttimiä.

”Kaikki koneet ovat nyt toiminnassa. Pienemmissä tankeissa testaamme viikoittain erilaisia pienempiä prototyyppejä tai erilaisia materiaaleja ja elektroniikkaa”, Orgiazzi kertoo.

Jäähdytinten tasaisena sykkivä humina täyttää hallin.

Yli sadan miljoonan euron rahoituskierroksen on Suomessa kerännyt vain viisi muuta yritystä, joten IQM:n tuore sijoitus on suomalaisittain poikkeuksellinen. Muut jättipotteja keränneet ovat ohjelmistoyhtiöt Relex ja Aiven, matkapuhelinvalmistaja HMD, satelliittidatan yhtiö Iceye sekä ravintolakuljetusten teknologiayhtiö Wolt.

Pääomasijoittajilta IQM keräsi tällä rahoituskierroksella 103 miljoonaa euroa.

Osa nyt julkistetusta 128 miljoonan euron potista on siis Euroopan investointipankin (EIP) lainan ensimmäistä erää. EIP kertoi huhtikuussa myöntäneensä IQM:lle kaikkiaan 35 miljoonan euron lainan tukemaan sen kvanttiprosessorien kehittämistä ja kaupallistamista.

Kevään ja kesän aikana kasvuyritysten rahoituksen markkinatilanne on kansainvälisesti muuttunut yhä heikommaksi, ja monet teknologiayritykset ovat leikanneet kuluja varautuakseen niukemman rahoituksen aikaan.

Jan Goetzin mukaan IQM aloitti rahoitusta pohjustavat keskustelut jo vuoden vaihteessa. Tuolloin tilanne erityisesti Yhdysvalloissa näytti vielä paljon valoisammalta.

”Ajoituksellisesti olimme onnekkaita. Eikä kukaan sijoittajista muuttanut mieltään tai laittanut pöydälle huonompia ehtoja matkan varrella”, Goetz sanoo.

IQM keräsi vuonna 2019 Suomen historian suurimman siemenvaiheen rahoituksen, kun vasta perustettu yhtiö sai sijoittajilta 11 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2020 se keräsi sijoittajilta 39 miljoonan euron rahoituksen. Julkista rahoitusta muun muassa Business Finlandilta yhtiö on saanut noin 18 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan yhtiön keräämä raha ylittää jo 200 miljoonaa euroa.

Pääsijoittaja rahoituskierroksella oli suuri eurooppalainen ilmastoon keskittynyt pääomasijoitusrahasto World Fund.

Valinta tuntuu hieman yllättävältä. Kvanttitietokonetta voi sinänsä käyttää niin hyvään kuin pahaan – esimerkiksi eri maiden armeijat ovat kiinnostuneita sen potentiaalista murtaa nykyiset salausjärjestelmät.

”Periaatteemme on, että haluamme kehittää kvanttitietokoneita ihmiskunnan hyväksi, ja etsiä sille positiivisia käyttötarkoituksia. Samaan aikaan markkinoilla yhä suurempi osa pääomasta suuntautuu kohteisiin, jotka edistävät esimerkiksi vihreää murrosta”, Jan Goez sanoo.

Villeimmissä visioissa kvanttitietokoneiden toivotaan jopa ratkaisevan ilmastokriisin. Tämän ne voisivat tehdä löytämällä molekyylejä, jotka sitovat hiiltä ilmakehästä. Tällaisen molekyylin avulla hiilidioksidin määrä ilmakehässä voitaisiin saada laskuun ja ilmaston lämpeneminen hidastuisi tai loppuisi kenties kokonaan.

On myös vähemmän villejä käytännön sovelluksia. Goezin mukaan yksi asiakkaista on autoteollisuuden yhtiö, jonka nimeä ei voi vielä mainita. Sen kanssa tavoitteena on kehittää parempia sähköautojen akkuja kvanttilaskennan avulla.

Toinen alue, jolla yhtiö työskentelee, on sovelluksen kehittäminen uusien ympäristöystävällisempien materiaalien mallintamiseen. Toisaalta IQM on kertonut työskentelevänsä Ranskan-toimistollaan sovelluskehityksen parissa myös lento- ja avaruusteollisuuden sekä kyberturvallisuuden kumppanien kanssa.

IQM ei siis halua olla vain kvanttiprosessorien valmistaja. Jos sitä vertaa perinteisiin tietokoneisiin, se ei tyydy olemaan Intel, vaan haluaa olla samalla Asus tai Microsoft, eli kehittää kumppaniensa kanssa kaiken käyttöjärjestelmästä sovelluksiin.

Nykyisillä kvanttitietokoneilla ei vielä pystytä kaupallisesti merkittäviin käytännön sovelluksiin. Niistä laajasti saatava hyöty on vielä vuosien tuotekehityksen päässä. Se vaatii sekä laitteiden, että ohjelmistojen kehittymistä. IQM:llä on kuitenkin käynnissä useiden eri alojen kumppanien kanssa myös asiakasprojekteja, joissa se kehittää teknologian sovelluksia.

”Ensimmäiset teollisesti kiinnostavat sovellukset vaativat muutamien satojen kubittien kokoista laitetta”, Goez arvioi.

Suurin suprajohtava kvanttitietokone tällä hetkellä on 127-kubittinen IBM:n laite Yhdysvalloissa. Kaikki maailman kvanttitietokoneet ovat toistaiseksi tuotekehitystasolla.

Kubittien määrä ei myöskään kerro kaikkea kvanttitietokoneen tehosta, Goez huomauttaa. Oleellisia ovat määrän lisäksi herkkyys virheille sekä kvanttitietokonetta ohjaavat algoritmit.

Jan Goetz IQM:n uudessa tuotantolaitoksessa Espoossa. Täällä valmistetaan piikiekoista itse kvanttiprosessorit.

Seuraavaan salaiseen kohteeseen ajamme yhdessä taksilla. Harmaan espoolaisen teollisuushallin kyljessä ei lue yhtiön nimeä. Menemme sisään rakennukseen isojen lastausovien vierestä. Kuvaaminen on täälläkin erittäin rajoitettua.

Tässä hallissa sijaitsee IQM:n joulukuussa avaama tuotantolaitos, jossa se valmistaa kvanttiprosessorit, siis ne pienet sirut jotka ovat koko kvanttitietokoneen toiminnan tärkein osa.

Valkoisena hohtavassa 560 neliömetrin hallissa sijaitsee korkean tason puhdastila, jonne tutkijat menevät vain suojavarusteisiin pukeutuneina. Näemme heidät työssään käytävältä ikkunan läpi.

Vallitseva sirupula on tuonut esiin maailman riippuvuuden Aasian puolijohdevalmistajista, Goetz huomauttaa. Siksi Euroopan on hänen mukaansa tärkeää olla omavarainen kvanttiprosessorien kehittämisessä ja valmistuksessa.

IQM:n laitos on toistaiseksi Euroopan ainoa, ja koko maailmassa vastaavia on vain muutamia.

Täällä vastassa on irlantilainen kvanttifysiikan tohtori Martin Thornton, joka työskenteli aiemmin puolijohdejätti Intelillä.

”Tämä on teolliseen valmistukseen verrattuna artesaanityötä”, Thornton sanoo.

”Jos haluamme tulevaisuudessa skaalata tuotantoa, meidän on kehitettävä osaamista omien prosessorien kaupallisesta valmistuksesta. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa prosessit ovat erilaisia. Tämä on seuraava askel”, hän sanoo.

IQM:n toimitusjohtajalla Jan Goetzilla on käsissään kahdeksan tuuman piikiekko, joka on IQM:n valmistamien kvanttitietokoneiden prosessorien pohja.

Konsulttiyhtiö McKinseyn raportin mukaan Eurooppa todella johtaa sekä kvanttialaan käytetyn julkisen rahoituksen määrässä että teknologiaan liittyvien tieteellisten tutkimuspapereiden määrällä mitattuna. Saksa ja Ranska ovat kumpikin sijoittaneet alaan noin kaksi miljardia euroa. Myös EU:lla on iso rahoitusohjelmansa.

Euroopan sijoitukset kvanttiteknologiaan ovat olleet yhteensä peräti 7,6 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen potti on 2,2 miljardia ja Kiinan 2,5 miljardia dollaria.

Kvanttiteknologian kaupallisten sovellutusten kehittämisessä Eurooppa on kuitenkin McKinseyn arvion mukaan jäänyt Kiinaa ja Yhdysvaltoja jälkeen. Syynä on hajaannus. Eurooppa tarvitsisi vahvempaa koordinaatiota ja yhteistyötä tutkimuksen, startupien, teollisten toimijoiden ja sijoittajien välillä.

Juuri tätä IQM nyt yrittää tehdä.

Suomen lisäksi IQM on myynyt koneen myös Saksaan. Kvanttitietokone toimitetaan Leibnizin superlaskentakeskukselle, jossa se integroidaan supertietokoneeseen. Kauppa on osa konsortiohanketta, jonka kokonaisarvo on 45,3 miljoonaa euroa. Saksan liittovaltion opetus- ja tutkimusministeriö on myöntänyt hankkeelle 40 miljoonaa euroa.

”Kansainvälinen kilpailu kvanttiteknologioissa on täydessä vauhdissa. Saksan ja EU:n on pysyttävä valppaina, jotta ne voivat varmistaa teknologisen itsemääräämisoikeutensa”, ministeri Anja Karliczek kommentoi sopimusta viime vuonna tiedotteessa.

Saksaan ja Suomen VTT:lle myydyt koneet tuovat IQM:lle jo nyt liikevaihtoa, joka jakautuu muutaman vuoden ajalle. Tilaamalla koneet, tutkimuslaitokset myös tavallaan osallistuvat tuotekehityksen rahoittamiseen.

IQM:llä on tytäryhtiö Saksan Münchenissä sekä lisäksi toimistot Ranskassa ja Espanjassa. Niiden kautta yhtiö kytkeytyy myös näiden maiden tutkimuslaitoksiin ja muihin alan toimijoihin.

”Raha ei ratkaise, jos ei ole parhaita ihmisiä käyttämässä sitä oikein. Osaamisella voimme kilpailla”, Goetz sanoo.