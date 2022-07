Nathan Rothschildin sijoitusneuvo 1800-luvulta on kestänyt hyvin aikaa. Tuore kysely tekee siitä taas ajankohtaisen.

Yksi vanhimmista aktiivisessa käytössä olevista sijoitusviisauksista kuuluu seuraavasti: ”Ostamisen aika on silloin, kun veri virtaa kaduilla.”

Viisauden lähteeksi mainitaan useimmin kuuluisan pankkiirisuvun jäsen Nathan Mayer Rothschild (1777–1836), mutta tarinan todenperäisyydellä ei ole merkitystä. Joka tapauksessa monet menestyneet sijoittajat ovat pitäneet neuvoa tärkeänä ohjenuorana.

Sanonnan viisaus piilee siinä, että parhaat tuotot tehdään ottamalla riskiä silloin, kun muut eivät sitä uskalla tehdä. Muiden sijoittajien paniikki ja pelko voi saada osakkeiden arvon painumaan vielä alemmaksi kuin mihin synkältä vaikuttava tilanne antaa aihetta. Ja se on oston paikka.

Kurssien raskas alamäki antaa tilaa kovalle nousulle, jos tilanne markkinoilla muuttuu edes vähän positiivisemmaksi.

Vastavirtaan kulkeminen ei toki ole takuuvarma keino. Mikään ei estä sijoitusten arvoa jatkamasta laskuaan vielä silloinkin, kun alamäki on ollut pitkäkestoinen, jyrkkä tai molempia. Kyse on ajoituksesta, ja se on sijoittamisessa kaikkein vaikeinta.

Tänä vuonna Rothschildin nimiin pistetty viisaus on taas ajankohtainen. Pörssin alkuvuosi on ollut yksi historian huonoimmista. Monien mittarien perusteella sijoittajien epätoivo on edennyt jo pitkälle.

Bank of America tekee rahastojen salkunhoitajille kuukausittaista kyselyä, jonka tuoreimmat tulokset kertovat epävarmuudesta.

Koskaan aiemmin kyselyn historiassa ei näin suuri osa salkunhoitajista ole kertonut sijoittavansa normaalia pienemmällä riskitasolla. Vuoden 2008 finanssikriisin ennätyskin meni rikki, kertoi kyselystä uutisoinut talousmedia Bloomberg.

Kyselyyn vastasi 259 salkunhoitajaa, joiden hoitama varallisuus oli yli 700 miljardia dollaria.

Osakkeiden osuus salkunhoitajien allokaatiossa on viimeksi ollut yhtä pieni lokakuussa 2008. Käteisen osuus salkuissa puolestaan on noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2001.

” Markkinatunnelma saavutti alhaisimman mahdollisen lukeman kesäkuussa.

Salkunhoitajien odotukset yritysten globaalista kasvusta ja tuloksista putosivat kaikkien aikojen pohjalukemiin. Taantumapelotkin ovat huippulukemissa, tosin ne kävivät pandemian alkuvaiheessa vielä nykyistäkin korkeammalla.

Salkunhoitajien huolenaiheista ykköseksi nousi inflaatio ja sen perässä taantumapelot. Myös keskuspankkien toimet ja luottomarkkinoiden systeemiset riskit nähtiin uhkina.

Tilanne on äärimmäisen synkkä myös Bank of American markkinatunnelmaa mittaavan Bull/Bear-indikaattorin perusteella. Mittari voi tuottaa lukemia välillä 0,0–10,0, ja se saavutti alhaisimman mahdollisen lukeman 0,0 kesäkuussa. Samoissa pohjalukemissa ollaan edelleen.

Nytkö siis kannattaa syöksyä markkinoille ostamaan osakkeita? Virtaako veri jo kaduilla?

Se ei ole lainkaan selvää. Rothschildin viisaus ei ole vailla pohjaa, mutta todellisuudessa sijoittajien täydellinen synkkyys osuu vain harvoin ajallisesti yksiin markkinoiden pohjan kanssa.

Bank of American salkunhoitajille tehtävässä kyselyssä edellinen synkkyyden ennätys saavutettiin vuoden 2008 lokakuussa, mutta markkinoiden pohja saavutettiin vasta 2009 maaliskuussa.

Entä Bull/Bear-mittarin pohjakosketus? Niitä on nähty aiemminkin. Usein ne ovat Bank of American mukaan ennakoineet hyviä seuraavan kolmen kuukauden tuottoja. Mutta toisinaan eivät.

Vuosituhannen alun teknokuplan puhkeaminen tapahtui useana erillisenä romahduksena. Vuoden 2008 finanssikriisissä ja 2011 eurokriisissä systeemiset ongelmat saivat tilanteen heikkenemään aina uudelleen sen jälkeenkin, kun synkkyys tuntui jo totaaliselta.

Kalvava epävarmuus voi kestää pitkään ennen lopullista romahdusta. Ja vasta silloin saavutaan siihen totaaliseen epätoivoon, jota Nathan Rothschild tarinan mukaan tarkoitti.