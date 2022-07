Ammattitreidaajana tunnettu Jukka Lepikkö on hakenut yrityksensä Hindsight Trading Oy:n konkurssiin. Konkurssihakemus jätettiin kesäkuun lopussa maksukyvyttömyyden vuoksi. Yritys on rekisteröity 7. tammikuuta 2020.

Lepikkö on yksi Suomen tunnetuimmista ammattitreidaajista, joka on elättänyt itseään pörssin päiväkaupalla ja siihen liittyvällä toiminnalla. Hän on esiintynyt markkina-asiantuntijana myös HS Visiossa.

Lepikkö työskenteli vuosina 2018–2020 osakevälittäjä Nordnetin sijoitusasiantuntijana ja tekee edelleen markkinointiyhteistyötä Nordnetin kanssa. Myös konkurssiin johtaneet liiketoimet ovat esiintyneet Nordnetin sisällöissä.

Asia nostettiin esille sosiaalisessa mediassa, minkä jälkeen Lepikkö kommentoi konkurssia Twitterissä.

”[Kyseisen] yrityksen toiminta oli tappiollista, eikä sitä ollut enää siinä muodossa mahdollista jatkaa”, Lepikkö kirjoitti.

”Olen puhunut treidaamisesta julkisesti, mutta en koe, että se sisältää velvoitteen kertoa jokaisesta yrityksestä, niiden erilaisista liiketoiminnoista tai tuotoista julkisesti.”

Konkurssi oli seurausta päiväkaupankäynnistä kahden muun suomalaissijoittajatahon varoilla. Ainakin toisessa tapauksessa sijoittaja lainasi varojaan Lepikön käyttöön.

Merkittävimmässä sijoituksessa oli kyse miljoonan euron lainasta, jota varten Lepikkö ja rahoittaja perustivat erillisen sijoitusyhtiön. Lepikkö jätti tämän yhtiön ennen oman yrityksensä konkurssia.

Tämän yhtiön varoilla Lepikkö kertoi vuoden 2020 lokakuussa julkisesti aloittavansa täysipäiväisen päiväkaupan. Samalla hän irtisanoutui Nordnetin sijoitusasiantuntijan tehtävistä.

”Kyseessä ei ole minun omaa pääomaa, vaan avaan täällä Twitterissä päätreidaussalkkuni, joka on minun ja erään oululaisen sijoittajan yhteisomisteisen yrityksen salkku”, Lepikkö kertoi Twitterissä.

”Miljoonasalkun” tuottoja Lepikkö avasi julkisesti ensin viikoittain, sen jälkeen hetkellisesti kuukausittain. Sitä voi pitää poikkeuksellisena avoimuutena. Lopulta salkun tuotoista ei kerrottu enää lainkaan.

” ”Mutta on hyvä, jos tällaista kaupankäyntiä avataan ulospäin myös silloin, kun asiat eivät suju niin kuin toivoisi”

Yhteisomisteisen yhtiön kautta Lepikön rahoittajana toimi oululainen sijoittaja Eero Vallström. Pääoman hallinnointiin perustettu sijoitusyhtiö rekisteröitiin helmikuussa 2020.

Vallström toimi yhtiön enemmistöomistajana, ja rahoitti sen toimintaa miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla. Lepikölle hän antoi vapaat kädet käydä rahoilla päiväkauppaa.

Vallströmin mukaan Lepikön tavoitteena oli 40 prosentin vuosituotto. Osakemarkkinoiden keskimääräinen vuosituotto jää tyypillisesti alle kymmeneen prosenttiin.

Vallström ja Lepikkö sopivat, että Vallström oli vastuussa treidaustoiminnan tappioista 200 000 euroon saakka. Sen yli menevät tappiot olisivat Lepikön korvausvastuulla.

Yhteisyrityksen nimi oli ensin Trader’s Club Oy. Osakevälittäjä Nordnet suhtautui Vallströmin mukaan kielteisesti siihen, että yhtiöllä oli sama nimi kuin sen omalla markkinointiohjelmalla, jossa Lepikkö esiintyi. Yhtiön nimeksi vaihdettiin vuoden 2021 alussa VL Capital Oy.

Vallströmille koitui yhteisyrityksestä lopulta satojen tuhansien eurojen tappiot.

”Jukka on joka tapauksessa alansa erityisosaaja ja huippujätkä. Joskus käy näin. Mutta on hyvä, jos tällaista kaupankäyntiä avataan ulospäin myös silloin, kun asiat eivät suju niin kuin toivoisi”, Vallström sanoo.

Lepikkö on ollut Suomessa pörssin päiväkaupan näkyvin kasvo. Hän jakaa tekemiään kauppoja usein sosiaaliseen mediaan, ja avaa kaupankäyntiään Nordnetin markkinointisisällöissä.

Kun Lepikkö siirtyi lokakuussa 2020 täysipäiväiseksi treidaajaksi, ”ammattitreidaajan miljoonasalkkua” käytiin läpi Nordnetin Trader’s Club -sarjassa. Lepikkö kertoi avaavansa jättipääomalla tehtyjä tuottoja viikkotasolla, ja analysoi kaupankäyntinsä onnistuneisuutta. Kyse oli Vallströmin rahoittamasta salkusta.

Sijoituspiireissä oma-aloitteisuutta kiiteltiin: sijoittajat ja treidaajat jakavat tuottoisia kauppoja mieluusti julkisuuteen, mutta tappioista tai alituotosta kerrotaan ulospäin harvemmin.

Pörssin päiväkaupasta voi siten välittyä ulospäin liian ruusuinen kuva.

Lepikkö aloitti päiväkaupan tekemisen vuonna 2007. Kuva Kampissa sijaitsevalta toimistolta, jossa Lepikkö pyöritti aiemmin treidaustoimistoa. Se ei ole enää toiminnassa.

Lepikkö kertoi toiminnan alkuvaiheessa myös vastoinkäymisistä. Trader’s Club -videolla joulukuussa 2020 käytiin läpi viikossa kertyneitä noin 70 000 euron tappioita. Lepikkö analysoi tekemiään virheitä ja pohti treidaamisen psykologiaa.

Tammikuussa 2021 Lepikkö ilmoitti Twitterissä, että siirtyy jatkossa raportoimaan salkun tapahtumista kuukausittain. Hän katsoi tiheän raportoinnin henkisesti kuormittavaksi ja vaikuttavan kaupankäyntiin. Viikottaiset “ison salkun” esittelyt jätettiin myös Nordnetin sisällöistä.

Helmikuussa 2021 Lepikkö jakoi Twitterissä vielä miljoonasalkun kuulumisia.

”Tiiättekö sen tunteen, kun takana on 29 pörssipäivää ja YTD-tuotto [year-to-date] on treidaamalla yli 100 000 €?”

Eero Vallströmin mukaan yhteisen yhtiön kautta käyty kauppa oli vielä vuonna 2020 sujunut loistavasti, mutta vuonna 2021 Lepikkö ajautui tappiokierteeseen.

Vallström kertoo pohtineensa syitä heikolle menestykselle yhdessä Lepikön kanssa, mutta käänteelle ei löytynyt yksittäistä syytä. Vallström arvioi riskienhallinnan pettäneen.

Vallström ja Lepikkö lopettivat yhteistyön marraskuussa 2021. Yhtiön rahavarat olivat miinuksella yli kipurajan. Lepikkö jätti yhtiön vuoden lopussa. Yhtiötoiminnasta jäi Lepikön korvausvastuulle noin 50 000 euron summa, jonka maksuun oli aikaa kuusi kuukautta.

Heinäkuussa 2022 Vallström sai tiedon, että Lepikkö oli hakenut oman yrityksensä konkurssiin. Konkurssiasiakirjojen mukaan Lepikön yritykselle jäi velkoja kahdelle eri osapuolelle yhteensä noin 78 000 euroa.

Vallström ei jatka summan perintää, koska kyseessä oli tietoinen riskisijoitus. HS:lle hän asiaa kommentoi, koska Lepikön konkurssi näytti herättäneen julkisuudessa huomiota.

” ”Salkun koko nousi valtavasti. Se altisti niille sudenkuopille, joista olen itsekin kirjoittanut.”

Kun Nordnetin Trader’s Club -sisällöt palasivat tällä viikolla kesätauolta, Lepikkö ei maininnut yrityksensä konkurssia.

Lepikön mukaan myös Nordnetin puolelta oltiin jo aiemmin katsottu, ettei miljoonasalkun käsittely yhtiön markkinointisisällöissä ollut aiheellista, koska sillä ei käyty kauppaa Nordnetin kautta.

Lepikkö kertoo HS:lle, että suurikokoisen salkun julkinen käsittely oli alkujaan virhe.

”Siitä koitui itselle ylimääräistä psykologista taakkaa.”

Lepikön mukaan hän teki alkuvuonna 2021 päätöksen, ettei avaa salkun tuottoja enää ulospäin. Trader’s Club -sarjassa hän kertoi tuolloin, että ison salkun tuottoihin palataan noin kuukauden välein.

”En muista tarkkoja sanoja, joita silloin sarjassa käytin. Muistaakseni sanoin, että voidaan palata tähän sarjassa, jos se tuntuu järkevältä.”

”Oli selvää, että julkisuus vaikutti kaupankäyntiin ja teki olosta raskasta. Jossain vaiheessa päätin, etten kerro siitä enää ulos. Niin päätin vielä silloin, kun kaupankäynti jatkui tuottoisana. Siksi siihen palaaminen myöhemmin ei ollut aiheellista.”

Lepikön mukaan vuoden 2021 tappiollisuuteen liittyi ”perinteisiä päiväkaupan sudenkuoppia”. Niiden haastavuus johtui siitä, ettei kaupankäynnistä vastaavan kokoluokan salkulla ollut aiempaa kokemusta.

”Salkun koko nousi valtavasti. Se altisti niille sudenkuopille, joista olen itsekin kirjoittanut. Psykologiset haasteet ovat niillä summilla ihan erilaisia. Ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä. Oli ongelmia ylikaupankäynnissä ja riskienhallinnassa.”

Lepikkö kertoo käyneensä tappioiden jälkeen keskusteluja rahoittajien kanssa. Konkurssipäätös syntyi, koska muita mahdollisuuksia ei ollut.

”Sopimusvelvoitteiden täyttäminen ei enää ollut mahdollista.”

Jatkossa Lepikkö avaa julkisesti tuottojaan vain salkussa, jota myös Nordnetin markkinointisisällöissä käsitellään.

Lepikkö korostaa, että kyse on yhdestä tappiollisesta kalenterivuodesta.

”Se oli yksi vuosi, joka meni valitettavan huonosti. Sen perusteella ei mielestäni voi tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka kannattavaa treidaaminen voi pitkällä aikavälillä olla.”

”Lopputulos oli kaikista osapuolista harmillinen ja itselle iso pettymys. Vaati itseltä henkisesti paljon, että sain noustua siitä ylös ja jatkettua eteenpäin.”