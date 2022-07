Fortum ja Saksan hallitus ovat neuvotelleet jo viikkojen ajan Uniperin pelastuspaketin yksityiskohdista. Investointipankkiiri Sami Miettinen antaa Fortumille viime hetken neuvotteluvinkit parhaan lopputuloksen puristamiseksi.

Fortumin ja Saksan hallituksen väliset Uniper-neuvottelut ovat jatkuneet jo viikkojen ajan. Neuvotteluissa on kyse miljardeista euroista. Samalla neuvotellaan Uniperin ja Fortumin tulevaisuudesta.

Viikkokausia kestävä miljardipanosten neuvottelu tarkoittaa osapuolille epäinhimillistä stressipiikkiä, investointipankkiiri Sami Miettinen kertoo.

”Tuskinpa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo on kovin paljoa nukkunut viime viikkojen aikana”, Miettinen sanoo.

Miettinen on ollut uransa varrella mukana lukuisissa yritysjärjestelyissä. Hän on kirjoittanut myös kaksi neuvottelemista käsittelevää kirjaa yhdessä Juhana Torkin kanssa.

Mediatietojen mukaan tuloksia Uniper-neuvotteluista voidaan odottaa vielä tällä viikolla, kenties perjantaina. Miettinen antoi Fortumin Uniper-neuvottelijoille viime hetken vinkit parhaan lopputuloksen puristamiseksi.

1. Kenen puolella kello tikittää?

Miettisen mukaan yksi avainasioista tiukoissa neuvotteluissa on ymmärtää, kenellä on kovin paine saada asiaan nopea ratkaisu.

”Pitää ymmärtää, kenen puolella kello tikittää.”

Uniper kertoi pari viikkoa sitten tekevänsä tappioita 50 miljoonan euron päivävauhdilla.

“Saksan valtiolla oli aiemmin linjalla vain valtio-omisteisen KfW-pankin kautta tehty kahden miljardin euron laina, kun taas Fortumilla enemmistöomistus Uniperin osakkeista ja 8 miljardin velkasitoumukset. Siksi oli Saksan valtion etu pitkittää neuvotteluita, kun Uniper polttaa kassaansa.”

Uniper kertoi maanantaina nostaneensa KfW-pankilta saamansa kahden miljardin lainan. Miettisen mukaan on Fortumin etu, mitä enemmän Saksan valtio joutuu lisäämään velkasitoumuksiaan Uniperille ennen lopullisen sopimuksen syntymistä.

”On Fortumin etu, mitä enemmän Saksan valtio laittaa velkarahaa Uniperiin, koska se tarkoittaa, että Saksan valtiolla on entistä enemmän pelissä.”

Toisaalta on selvää, että Saksan valtio ei voi päästää Uniperia kaatumaan. Yhtiö on kriittinen Saksan energiahuollon kannalta. Lisäksi Uniperilla on yli sadan miljardin euron johdannaissalkku, joten yhtiön kaatuminen voisi aiheuttaa suuria järistyksiä myös laajemmin raaka-ainemarkkinoilla.

Ratkaisu pitää siis saada, mutta Saksan valtio on voinut pitkittää niitä neuvotteluasetelman vuoksi.

Myös Venäjä on pystynyt vaikuttamaan neuvotteluiden aikatauluun. Venäläinen Gazprom on toimittanut kesän aikana lupaamaansa vähemmän kaasua Uniperille, ja viime viikolla kaasutoimitukset loppuivat kokonaan Nord Stream -putken huoltotöiden vuoksi. Kaasutoimitukset jatkuivat uudestaan torstaiaamuna, mutta Uniper ei edelleenkään saa kaikkea odottamaansa kaasua Gazpromilta.

”Mitä vähemmän kaasua tulee, sitä nopeammin Uniper polttaa rahaa, ja sitä nopeammin kello tikittää.”

2. Löytyykö neuvottelijoilta piilotettuja kortteja?

Miettisen mukaan neuvottelua voi verrata korttipeliin, jossa eri osapuolet pelaavat korttejaan valitsemassaan järjestyksessä. Oleellista on, missä vaiheessa neuvottelijat pelaavat arvokkaimmat, piilossa olevat korttinsa.

Lisäksi kaikki pelaajat yrittävät jatkuvasti kurkkia toisensa kortteja ennakoidakseen toisen liikkeitä.

”Saksan valtion käsissä on arvokas kortti, eli huoltoturvallisuuslaki. He voivat halutessaan helpottaa Uniperin tilannetta ottamalla lain käyttöön, jolloin Uniper saisi hinnoitella vapaammin asiakkaidensa hintoja.”

”Neuvottelustrategisesti on ihan ymmärrettävää, miksi Saksa on viivytellyt lain käyttöönoton kanssa. Jos laki otetaan käyttöön, se antaa lisää peliaikaa Uniperille.”

Fortum on yrittänyt hankkia Uniperia kokonaan itselleen jo vuosien ajan. Miettisen mukaan on Fortumin onni, että se ei ole onnistunut tavoitteessaan.

”Se, että Uniper on edelleen pörssissä, on hyvin tärkeä kortti Fortumille. Jos Uniperilla olisi vain yksi omistaja eli Fortum, se olisi yksinään puolustamassa etujaan. Nyt siellä on muitakin osakkeenomistajia ja velkojia, joiden edun yli ei voi täysin jyrätä.”

Yksi arvokas kortti neuvotteluissa on Fortumin luottoluokitus. Luottoluokituksen putoaminen roskalainaluokkaan olisi yhtiölle hyvin vakava isku.

”Fortum on sanonut hyvin selvästi, että luottoluokituksen lasku on heille kynnyskysymys. Saksan valtion on otettava se huomioon neuvotteluissa.”

3. Minkä tason ongelmaa ratkaistaan?

Uniperissa risteää lukuisia eri intressejä. Neuvottelupöydässä väännetään Fortumin ja Uniperin sijoittajien, Uniperin asiakkaiden sekä saksalaisten ja suomalaisten veronmaksajien eduista.

Miettisen mukaan on oleellista ymmärtää, miten eri tahojen intressit eroavat toisistaan. Poliitikot eivät mittaa kaikkea aina rahassa vaan mahdollisesti myös poliittisina pisteinä. Toisaalta osakkeenomistajien ja velkojien intressit voivat nekin olla keskenään ristiriidassa.

”Velkasijoittajat haluavat aina omansa takaisin, ja kaihtavat riskejä. Osakesijoittajat taas pohtivat mahdollista upsidea, eli he voivat hyötyä vähän riskipitoisemmistakin ratkaisuista.”

4. Mitä tehdä umpikujassa?

Pitkittyvät neuvottelut voivat ajautua myös umpikujaan, jos kumpikaan osapuoli ei halua tulla toista vastaan.

“Jos neuvottelut jumiutuvat, on tärkeää lopettaa toiveajattelu.”

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen sanoi viimeksi keskiviikkona, että Suomen valtio ei halua Fortumin pääomittavan Uniperia nykyisessä tilanteessa.

Miettisen mukaan se oli tärkeä askel neuvotteluissa, vaikka Tuppurainen ei olekaan tiettävästi osallistunut päivittäisiin Uniper-neuvotteluihin.

”Tuppurainen asetti sillä lausunnolla perälaudan Saksan valtiolle. Julistukset kolmansilta tahoilta voivat olla tehokkaita. Tuppuraisen lausunto ei välttämättä sido Fortumia, mutta Fortum voi näyttää ministerin lausunnon neuvotteluissa ja vedota siihen paremman neuvottelutuloksen toivossa.”

Miettinen muistuttaa lopuksi neuvottelujen peruslainalaisuudesta. Vaikka neuvottelut ovat kovaa peliä, hyvää lopputulosta saa harvoin siten, että yrittää aiheuttaa vastapuolelle mahdollisimman suurta vahinkoa.

”Pitää keskittyä siihen, miten sopimuksesta saa kaikkia osapuolia hyödyttävän ratkaisun.”