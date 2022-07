Fortum onnistui välttämään pahimman skenaarion, mutta luovutti avaimet Saksan hallitukselle.

Saksan valtio, energiayhtiö Fortum ja kriisyhtiö Uniper kertoivat perjantaina päässeensä sopuun Uniperin pelastuspaketin ehdoista.

Pelastuspaketti on valtava, noin 15 miljardin euron omistus- ja velkajärjestely. Järjestely on niin monimutkainen, että sekä Fortum että Saksa voivat väittää voittaneensa neuvotteluissa.

Fortum vältti suomalaisten kannalta pahimman skenaarion: Fortum pysyy edelleen Uniperin pääomistajana, eikä se laittanut enää enempää rahaa Uniperiin. Voi olla, että Fortumin luottoluokituskin pysyy toistaiseksi ennallaan.

Sopimuksessa on kuitenkin monia Fortumin kannalta ikäviä yksityiskohtia.

Vaikka Fortum on edelleen muodollisesti Uniperin pääomistaja, se ei voi vaikuttaa lähivuosina juuri lainkaan saksalaisyhtiön suuntaan.

Valttikortit ja Uniperin tuloskunto ovat nyt Saksan valtion käsissä. Miksi näin?

Aloitetaan osakkeista: Saksan valtio ottaa Uniperista 30 prosentin osuuden merkitsemällä uusia osakkeita 270 miljoonalla eurolla, 1,7 euron osakekohtaiseen hintaan. Uniperin osakekurssi oli ennen sopimusta noin kymmenessä eurossa, eli Saksan valtio pääsi Uniperin isoksi omistajaksi ale-hintaan.

Tosiasiassa Uniperin osakeannin hinta on järjestelyssä pieni yksityiskohta. Valtio sai sanella ehtonsa, koska Uniperin osakkeiden arvo olisi ilman valtiontukea pyöreä nolla.

Tyypillisesti osakeannissa on kyse rahan hankkimisesta yhtiölle, mutta tässä osakeannissa rahaa ei juuri kerätty. Kyse oli jostain muusta: vallasta Uniperissa. Saksan valtio halusi Uniperin merkittäväksi omistajaksi, ettei Fortum pääse sanelemaan yhtiön tulevaisuutta.

Saksan valtion 30 prosentin omistusosuus Uniperissa tarkoittaa, että se saa veto-oikeuden moniin Uniperin päätöksiin. Se saa viimeisen sanan esimerkiksi Uniperin yritysjärjestelyihin ja hallintoneuvoston kokoonpanoon.

Fortum joutuu siis kyselemään Saksan hallituksen mielipidettä jokaiseen merkittävään päätökseen Uniperissa.

Sitten pelastuspaketin velkaosuus: Saksan valtionpankki KfW antaa Uniperille seitsemän miljardia euroa lisää luottoa.

Lisäksi Saksan valtio sitoutuu antamaan Uniperille hybridilainaa. Uniper voi nostaa tätä lainaa sitä enemmän, mitä enemmän tappioita yhtiö tekee. Hybridilainan voi muuttaa tietyin ehdoin myöhemmin Uniperin osakkeiksi.

Näiden lainojen myötä Saksan valtio nousee kertaheitolla Uniperin suurimmaksi velkojaksi. Uniper joutuu maksamaan näistä veloista myös markkinaehtoista korkoa Saksan valtiolle.

Jos Uniper nostaa 15 miljardin lainat kokonaisuudessaan, viiden prosentin koroilla se maksaisi 750 miljoonaa euroa vuotuisia korkoja Saksan valtiolle.

Uniperin lähivuosien tuloksenteko on kysymysmerkki. Se on kuitenkin selvää, että jos Uniper pystyy jotain tulosta tekemään lähivuosina, tulos menee suurelta osin tai kokonaan korkomenoihin – siis Saksan valtion kirstuun.

”Meillä on kaikilla yhteinen intressi” Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina. Lausunto oli sopiva hengennostatus viikkokausien neuvottelujen jälkeen, mutta ei pidä paikkaansa.

Saksan valtion intressi on huolehtia Saksan energiaturvallisuudesta, yhteiskuntajärjestyksestä ja saksalaisen veronmaksajan edusta. Fortumin intressi on maksimoida osakkeenomistajien tuotot.

Valitettavasti nämä Saksan valtion ja Fortumin intressit eivät ole kaikilta osin yhtenevät.

Koska Saksan valtio on Uniperin suurin velkoja, Saksan valtion etu Uniperissa on maksimoida Uniperin velanhoitokyky. Samalla sen se tarkoittaa, että Uniperilta on turha odottaa osinkoja pitkään aikaan.

Voi olla, että Uniperin velkataakka paisuu vielä nykyisestä paketistakin. Ei ole tietoa siitä, miten kauan nykyinen rahoituspaketti riittää. Saksan valtio on luvannut antaa lisää lainaa, jos Uniperin tappiot nousevat yli seitsemään miljardiin euroon.

Tähän väliin pieni kertaus: Uniper on tehnyt viime viikkoina jättimäisiä tappioita kaasukaupallaan. Yhtiö on on sitoutunut myymään asiakkailleen kaasua kiinteään hintaan, mutta ei ole saanut venäläiseltä Gazpromilta sen lupaamaa kaasua. Niinpä Uniper on joutunut ostamaan puuttuvan kaasun muualta kovaan hintaan. Kun ostettava kaasu maksaa moninkertaisesti enemmän kuin myytävä kaasu, tappiot paisuvat nopeasti.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että Saksan valtio voi käytännössä määrätä, mihin hintaan Uniper saa myydä kaasua asiakkailleen.

Saksa päätti pelastuspaketin yhteydessä ottaa käyttöön mekanismin, jonka ansiosta Uniper saa siirtää 90 prosenttia kaasun hankintahinnastaan asiakkailleen lokakuusta alkaen.

Uniperin tappiotahti siis pienenee syksyllä, koska Saksan hallitus ja liittokansleri Olaf Scholz näin päättivät. On poliittinen päätös, miten kauan ja millä tavoin kaasun hintaa säädellään Saksassa.

Tiivistäen: Saksan valtio päättää siitä, paljonko Uniper tekee jatkossa tappiota, ja sen, kuinka paljon Uniper ottaa velkaa. Ja Saksan valtio on ainoa taho, joka suostuu Uniperia lainoittamaan.

Uniperin pääomistaja Fortum katsoo operaatiota voimattomana vierestä.

Perjantain sopimuksessa oli Fortumin kannalta yksi lupauksia herättävä kohta. Sen perusteella on mahdollista, että Fortum saisi Uniperista vielä haluamansa.

Fortum nousi Uniperin suuromistajaksi vuonna 2018, ja alusta alkaen Fortumia kiinnosti Uniperissa sen vesivoima- ja ydinvoimaomistukset. Viime viikkoina jättitappioita tehnyt kaasutoiminta tuli kaupan päällisinä.

Fortum esitti Uniperin pilkkomista ratkaisuksi nykyiseen kriisiin. Saksan valtio ei siihen suostunut.

Iltapäivällä julkaistun tiedotteen mukaan Uniper suunnittelee ratkaisua ”kaasun tukkumyyntisopimusjärjestelmän uudistamiseksi”. Myös Fortum ja Saksan valtio ovat mukana tässä suunnittelussa, ja ratkaisu pitäisi saada vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jos tuo maininta tarkoittaa käytännössä Uniperin pilkkomista, Fortum saisi vuosikausien väännön ja kriisien jälkeen haluamansa.

Hinta on joka tapauksessa ollut kova.

Fortum on ostanut Uniperin osakkeita viime vuosina yhteensä noin seitsemällä miljardilla eurolla. Perjantai-iltana Fortumin Uniper-osakkeiden arvo oli enää kaksi miljardia euroa.

Lisäksi Fortumin viime vuosien strategia on pirstaleina, velka moninkertaistunut, luottoluokitus vaarassa ja toimitusjohtaja Markus Rauramo joutuu jatkossa kulkemaan hattu kourassa Saksan hallituksen perässä.