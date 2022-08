Kylmä talvi, Itä-Aasia ja talouspakotteiden vaikuttamisen hitaus.

Siinä ovat syyt, joiden vuoksi Thomas Graham peräänkuuluttaa nyt vahvempaa Eurooppaa. Siitä hyötyisivät myös esimerkiksi Yhdysvallat ja Naton itärajan turvallisuus.

Kaiken takana on johtajuus.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel oli ehtinyt olla poissa näyttämöltä 2,5 kuukautta. EU oli vasta alkanut hakea uutta henkistä johtajaansa.

Seuraavina kuukausina Olaf Scholz viivytteli Venäjän-vastaisia toimia ja Ranskan Emmanuel Macron vaati länttä tarjoamaan Vladimir Putinille kunniallisen ulospääsyn konfliktista. Italian Mario Draghikin erosi, vaikka hänestä ei unionin yhdistäjää kaavailtukaan.

Maanosan pelastavaa enkeliä on jouduttu hakemaan EU:n ulkopuolelta, ja monet kokevat Britannian Boris Johnsonin osin vastanneen huutoon. Myös hän jättää pääministerin tehtävät syksyllä.

Nyt valtioliiton johtajilla on edessään uudenlainen haaste: kansalaisille tulisi nimittäin osata selittää, miksi inflaatio laukkaa, talouspakotteet osuvat EU-maihin itseensä ja energiaakin pitäisi säästää yhteisen edun nimissä.

Helppo savotta se ei ole.

Graham on toiminut Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston Venäjä-johtajana ja silloisen presidentin George W. Bushin Venäjä-erikoisasiantuntijana. Sitä ennen hän on työskennellyt maan ulkoministeriössä ja Moskovan-suurlähetystössä.

Nyt Graham johtaa Kissinger Associates -konsulttiyhtiön Itä-Euroopan asioita. Vuonna 2018 hän perusti Venäjään keskittyvän opinto-ohjelman Yalen yliopistoon.

” ”Yhdysvallat uskoi, että Venäjä pysyy heikkona valtana vailla suuria kykyjä.”

Graham yhdistää puheissaan johtajuuden keskustelu- ja sovittelukykyyn. Sitä on puuttunut Venäjän suhteen Natossa ja erityisesti Yhdysvalloissa, hän uskoo.

Yhdysvaltojen suhtautumista Venäjään on värittänyt erityisesti se, mihin resursseja on kulloinkin haluttu suunnata. Presidentti Barack Obaman hallintoa kiinnosti venäläisten pitkäaikaissuunnitelmien sijaan Iranin ydinasesopimus sekä Isisin kukistaminen Irakissa ja Syyriassa.

"Lisäksi Yhdysvallat uskoi, että Venäjä pysyy heikkona valtana vailla suuria kykyjä. Siksi se ei asettanut maalle kovia sanktioita.”

Väitteitä Obaman hallinnon heikkoudesta Graham ei täysin osta. Vuonna 2014 maailma näytti kovin erilaiselta, hän sanoo.

Silti länsimaat olisivat voineet hänen mukaansa helpottaa Ukrainan nykytilannetta, jos ne olisivat avanneet vakavan keskustelusarjan venäläisten kanssa jo tuolloin.

”Yhdysvallat tai Nato eivät koskaan aloittaneet vakavia neuvotteluja Venäjän turvallisuushuolista. Emme voi tietää, mihin venäläiset olisivat tyytyneet, mutta kunnolliset keskustelut olisivat saattaneet johtaa heidät erilaisiin reaktioihin viime kuukausien aikana.”

Grahamin mukaan kunnollisen keskusteluyhteyden puute on ollut myös konfliktin eskaloitumisen jälkeen suuri haaste erityisesti Yhdysvalloille.

”Sanktioiden on oltava osa työkalupakkiamme Ukrainan sodassa, mutta ne eivät voi olla ainoa osa. Myös diplomatiaa tarvitaan, jos haluamme välttää eskalaatiota.”

” Grahamin mielestä sodan seuraajat keskittyvät yhä liikaa päivittäisiin kehityksiin taistelukentällä.

Heinäkuun lopussa Yalen selvitys kertoi, että talouspakotteet toimivat paremmin kuin mitä julkisuudessa on viime kuukausien aikana annettu ymmärtää. Venäjän talous voi sittenkin olla luhistumassa.

Graham uskoo, että kovimmat vaikutukset ovat vielä edessä. Mitä alemmas pakotteet Venäjän talouskasvun pitkällä aikavälillä työntävät, sitä vaikeampaa maan on kehittää teknologiaa, jota se tarvitsee ollakseen kilpailukykyinen 2000-luvun maailmassa.

Tämä johtajien pitäisi pystyä myös viestittämään kansalle.

”Talouspakotteet eivät juuri koskaan toimi niin kuin alussa toivotaan. Jos niillä on kunnon vaikutusta, se tapahtuu pitkällä aikavälillä”, hän sanoo.

”Meidän on valmistauduttava siihen, että tästä tulee pitkäkestoinen konflikti. Juuri siksi sanktioita pitää ylläpitää pitkään niin suuressa mittakaavassa kuin mahdollista.”

Grahamin mielestä sodan seuraajat keskittyvät yhä liikaa päivittäisiin kehityksiin taistelukentällä. Euforiaa oli havaittavissa helmi-maaliskuussa Kiovan ja Harkovan torjuntavoittojen jälkeen, mutta sen jälkeen on ollut paljon epätoivoakin, hän sanoo.

Tilanne heilunee vielä molempien osapuolten eduksi, joten jää päättäjien tehtäväksi kysyä vaikeita kysymyksiä, jotka eivät kenties koskaan tule ajankohtaiseksi vain viimeisimpiä käänteitä uutisvirran seassa jahtaamalla.

” "Seuraavat 5–7 kuukautta on kriittinen ajanjakso.”

”Pitkällä aikavälillä on kysyttävä: mitä Ukrainan voitto käytännössä tarkoittaisi? Onko voiton määritelmä venäläisjoukkojen pysäyttäminen, helmikuun jälkeen vallattujen alueiden palauttaminen vai kenties Krimin ja Donbassin saaminen takaisin Ukrainan haltuun?”

Vielä akuutimpaa on Grahamin mukaan selittää, että Venäjältä tuodun energian vähyydestä selviäminen vaatii uhrauksia.

"Seuraavat 5–7 kuukautta on kriittinen ajanjakso. Pärjääkö EU talven yli rajallisella määrällä venäläisenergiaa? Jos päättäjät pystyvät näyttämään sen kansalle, on lopputulos erityisen selvä signaali siitä, että uusiutuviin ja muihin vaihtoehtoisiin energianlähteisiin siirtyminen on kannattavaa.”

Yleensä kansainvälistä johtajuutta on totuttu etsimään Yhdysvalloista. Grahamin mukaan Donald Trumpin valtakauden negatiivinen vaikutus maan kansainväliseen uskottavuuteen näkyy yhä.

Presidentti Joe Bidenin on vielä osoitettava olevansa luotettava kumppani, hän sanoo.

”Yhdysvaltalaisjoukkojen veto Afganistanista oli kaoottinen. Myös sukellusvenesopimuksen kanssa oli ongelmia, kun Ranska jätettiin turhaan huomiotta”, Graham listaa.

Lue lisää: Yhdysvaltain joukot lähtivät Afganistanista 20 vuoden jälkeen: Taakse jäi humanitäärinen kriisi, Talebanin lupauksia ja paikallisten pelko tulevasta

Lue lisää: Ranska kutsuu Yhdysvaltain-suurlähettiläänsä kotiin, maa suivaantui menetettyään sukellusvenekaupat

Kautensa aikana Biden on ehtinyt väläytellä jopa Naton viidettä artiklaa.

Vuosi sitten kesäkuussa hän vaati Genevessä Vladimir Putinia jättämään amerikkalaisten kriittisen infrastruktuurin rauhaan sotilasliiton yhteispuolustusvelvoitteen uhalla. Jännitteet olivat kasvaneet, kun venäläiset kiristyshaittaohjelmat aiheuttivat tuotantohäiriöitä Yhdysvaltojen polttoainejakelusta lähtien.

Lue lisää: Onko kyber­hyökkäyksistä tullut uuden kylmän sodan ydinaseita?

Siksi myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai aikaan Washingtonissa ja Brysselissä syvää huolta länsimaihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä.

Niitä emme ole kuitenkaan juuri nähneet, Graham sanoo.

”Tälle voi olla kolme pääsyytä. Ehkä emme ole vielä saaneet selville kaikista venäläisten aloittamista kyberiskuista. On myös mahdollista, että sellaisen valmistelut ovat vasta käynnissä. Toisaalta meillä on hyvä syy uskoa, että Venäjä välttää vastaavia iskuja välttääkseen laajemman konfliktin eskaloitumista.”

Biden onkin selvinnyt Grahamin mielestä Ukrainan sodasta kohtalaisen hyvin. Erityisesti talouspakotteiden koordinointi saa kiitosta.

Trumpin kaudelta onkin Grahamin mukaan ehditty jo palata selvästi vakaampiin asemiin kansainvälisellä kentällä.

Myös senaatin vähemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell on tehnyt selväksi, että hänen puolueensa pitää Natoa ja globaalia yhteistyötä arvokkaana. Republikaanieliitti pyristelee nyt irti Trumpin ”America First” -ideologiasta.

Kehityssuunta ei kuitenkaan välttämättä jatku ikuisesti.

”Jos Trumpin kaltainen hahmo valitaan valtaan vuonna 2024, ovat eurooppalaisvaltioiden tekemät laskutoimitukset Yhdysvaltain ja sen Nato-sitoutumisen varaan vaakalaudalla.”

Valtakaudellaan Trump muun muassa kyseenalaisti YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen roolia sekä vetäytyi ihmisoikeusneuvostosta, Iranin ydinasesopimuksesta, useista kauppasopimuksista ja Pariisin ilmastosopimuksesta.

Seuraavaksi Yhdysvaltoja kiinnostaa, miten Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vaikuttaa siihen, miten EU vahvistaa puolustustaan, Graham sanoo. Kasvavatko puolustusbudjetit ja luodaanko Naton sisälle todellinen EU-pilari?

”Toivottava lopputulos olisi mielestäni eurooppalainen pilari, jolla olisi yhdessä nykyistä parempi puolustuskyky. Tämä mahdollistaisi sen, että Yhdysvallat siirtäisi resursseja muualle, pitkän aikavälin nouseviin haasteisiin.”

Graham mainitsee erityisesti Itä-Aasian ja Kiinan alueina, joihin Yhdysvaltojen tulisi voida keskittää asevoimiaan Euroopan sijaan.

”Euroopalla olisi yhä Yhdysvaltojen ydinasesateenvarjo, ja antaisimme edelleen perinteisiä asevoimia sen hyväksi. Löytäisimme kuitenkin uuden balanssin, kun emme pelaisi enää yhtä merkittävää roolia puolustuskyvyn takaajana. Tämä voisi myös vähentää jännitteitä Naton ja Venäjän rajalla.”

Graham toivoo, että Eurooppa löytää nyt tarvitsemansa johtajat näitä haasteita kohtaamaan.