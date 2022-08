Ohjelmistoyhtiö Qt Groupin osake on tehnyt monesta suomalaisesta rikkaan, mutta nyt sen voittokulku voi olla ohi. Olisiko hälytyskellojen pitänyt soida aiemmin, kirjoittaa Vision toimittaja Merja Saarinen.

Helsingin pörssissä nähtiin tällä viikolla iso rysähdys, joka pakottaa kysymään, puhkesiko nyt isompikin kupla.

Kaikkien mielestä mitään kuplaa ei toki ole edes ollut, vaikka osalla pörssin kasvuyhtiöistä arvostustasot on pumpattu täysin epärealistisille ja kestämättömille tasoille.

Nyt ainakin yksi näistä kuplista lässähti. Ohjelmistotyökaluja kehittävän Qt Groupin arvostus on ollut yksi pörssin huimimmista, ja tämän viikon alussa yhtiön osakekurssi romahti hetkessä 24 prosenttia sen annettua tulosvaroituksen.

Qt varoitti, että sen liikevaihdon kasvu hidastuu tänä vuonna 20–30 prosenttiin aiemmin ennakoidun 30–40 prosentin sijasta.

Tavallisella yhtiöllä tämä ei olisi kauhean paha uutinen, mutta kasvuyhtiön osakekurssi on kiskottu korkealle juuri tällaisilla tulevaisuuden kasvuodotuksilla. Niistä sijoittajat ovat maksaneet hurjia kertoimia. Qt:n osakkeen hinnan tulokseen suhteuttava p/e-lukukin on huidellut pitkälti yli sadan.

Siksi reaktio oli raju, vaikka yhtiöllä ei menekään mitenkään huonosti, kuten tänään torstaina julkaistu tulos kertoo. Taivaanrantaan on kuitenkin tullut synkkiä pilviä. Yhtiö itse tosin arvioi lähivuosien kasvunäkymät erittäin lupaaviksi.

Valtaosalle sijoittajista tulosvaroitus tuli täydellisenä yllätyksenä, koska yhtiön johto on tähän asti vakuutellut kaiken olevan hyvin, eivätkä analyytikotkaan ole yhtiön kasvunäkymiä kyseenalaistaneet. Epäilijöille on aiemmin lähinnä naureskeltu tai jopa suututtu.

Tähän asti Qt Group on ollut tähtiosake, kurssiraketti, kestomenestyjä ja monena vuonna Helsingin pörssin kovin nousija. Superlatiiveja on riittänyt.

Keväällä 2016 pörssissä aloittaneen Qt:n kurssi ehti nousta viime syksyn huippuun mennessä yli 3 700 prosenttia. Pelkästään viime vuonna osakkeen arvo kolminkertaistui vuoden alusta lokakuun huippuun mennessä.

Moni sijoittaja onkin saanut kiittää juuri Qt Groupia sijoitussalkkunsa muikeasta tuotosta viime vuosina. Esimerkiksi yhtiön suurin omistaja, Ingmanin suku, nousi Qt:n ansiosta Suomen vauraimpien pörssisukujen kärkikaartiin.

Omistajien lisäksi Qt:n hurja vauhti on rikastuttanut myös yhtiön toimitusjohtajaa, Juha Vareliusta, joka sai viime vuonna todennäköisesti Suomen kaikkien aikojen suurimman palkka- ja palkkiopotin, peräti 27 miljoonaa euroa.

Kuinka huolissaan nyt pitäisi olla?

Jälkiviisaus on tunnetusti turhaa, nyt se on kuitenkin tarpeen. Jokaisen sijoittajan on pakko miettiä, olisiko hälytyskellojen pitänyt soida jo aiemmin ja onko näkemystä Qt:stä syytä muuttaa nyt pysyvästi. Ja miten suhtautua muihin kasvuyhtiöihin?

Selvää on, että kasvuyhtiöiden paras aika on nyt ohi. Korkojen nousu iskee nimittäin muita rajummin kasvuyhtiöihin, koska niiden tuotot ovat kauempana tulevaisuudessa.

Tämä on painanut kasvuyhtiöiden kursseja kaikkialla. Qt:n kurssistakin ehti jo ennen tämän viikon romahdusta hävitä yli puolet viime syksyn huipun jälkeen. Korkeimmillaan osake maksoi 175 euroa, alkuviikon rysähdyksen jälkeen 58 euroa.

Nyt edessä on kuitenkin täysin uusi, yhtiön omaan kasvuun liittyvä huoli, joka voi kyseenalaistaa sen tulevaisuuden pidemmällekin. Tulosvaroituksen mukaan yhtiön myynti ei olekaan niin immuuni talouden epävarmuudelle kuin on ajateltu. Se on näkynyt erityisesti Aasiassa.

Kärsijäksi on joutunut juuri se bisnes, jonka on uskottu olevan vakaata epävarmoinakin aikoina eli kehittäjälisenssien ja konsultoinnin myynti. Tämä on myös bisnestä, joka petaa myöhempää jakelulisenssien myyntiä. Kehittäjälisensseillä asiakkaat kehittävät graafisia käyttöliittymiään, ja kun kehitetyt ohjelmistot ovat käytössä, ne tuovat Qt:lle jakelulisenssituloja. Nyt tämäkin tulovirta on vaarassa.

Kuplassa on nyt ainakin reikä, jos se ei vielä puhjennut kokonaan.