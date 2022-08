Main ContentPlaceholder

HS Visio | Podcast

Podcast: Miten päätöksiä tehdään, kun maailma on radikaalin epävarma?

Tuplanopeus on podcast, jossa puhutaan johtamista käsittelevistä kirjoista. Tässä jaksossa vieraana on Aalto-yliopiston apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa, joka valitsi luettavaksi kirjan Radical Uncertainty (2020). Se kertoo siitä, miten päätöksiä tehdään maailmassa, jossa kaikki on epävarmaa.

