Turun Kupittaan Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen tietää kaiken ruoan myymisestä suomalaisille. Mutta nyt hän on todella huolissaan.

Tilaajille

Koska ihmiskunta ei ole vielä kehittänyt ruoan korvaavaa pilleriä eikä omavaraisuus ole ollut valtavirtaa enää yli sataan vuoteen, on meillä jokaisella oma Hannu Aaltosemme.

Elintarvikkeita välittävä ihminen.

Hän on johtanut Turun Kupittaan Citymarketia vuosikymmenien ajan. Aaltosen isä oli kauppias, isän äiti oli kauppias, setä oli kauppias, veli on kauppias ja poika on kauppias.