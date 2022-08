HS Vision kolumnisti Mårten Mickos kokosi parhaat neuvot aloitteleville yrittäjille.

Kun perustat liikeyrityksen, tärkeintä on liike. Älä epäröi, pysähdy tai jämähdä. Älä jää tuleen makaamaan. Ota aina vain askel eteenpäin. Suunta on tärkeä, mutta liike on tärkeämpi. Liike on kaikki, mitä sinulla on. Älä hukkaa sitä. Päivässä on 24 tuntia. Tämä on mahdollisuutesi. Tämä on yrityksesi. Tämä on liikkeesi.

Lue ja tutki paljon. Tee paljon laskelmia. Tee suunnitelmia.

Juhlista pienimmätkin saavutukset. Varaa aikaa tiimille tehdä hauskoja ja hulluja asioita yhdessä.

Kuuntele neuvoja tarkkaan ja avoimesti. Opi ja muuta suuntaa. Löydä samalla itsestäsi myös se vastarannan kiiski, joka uskaltaa jossakin asiassa toimia vastoin kaikkia neuvoja. Älä taistele luonnettasi vastaan. Tee kuten sinä itse näet parhaaksi. Ei kukaan muu ymmärrä liiketoimintaasi yhtä hyvin kuin sinä. Tai ainakin näin pitäisi olla.

Opi antamaan kiperää palautetta. Opi pyytämään sitä. Tosiasiat pitää kohdata rohkeasti. Opi selvittämään ja tajuamaan, mitä toinen ihminen aidosti ja vakavissaan yrittää viestiä sinulle. Palautteenannon ja -oton tuska on ovi luottamukseen ja siitä erinomaisuuteen.

Ystävysty. Kaikkien kanssa. Älä toimi yksin.

Myy. Aina. Astu asiakkaan saappaisiin. Ymmärrä, mitä käyttäjä tarvitsee. Uskalla pyytää rahaa. Selvitä, miten pääomasijoittajille myydään. Opi myymään yritystäsi työpaikkana työnhakijoille. Opi myymään ideoitasi ja visioitasi kaikille, välillä myös itsellesi. Älä kuitenkaan koskaan hullaannu omiin ideoihisi.

Jos ystävät, tuttavat tai perheenjäsenet eivät arvosta yrittäjyyttäsi, jätä se heidän murheekseen. He saattavat nähdä haasteita. Sinä näet mahdollisuuksia. Ehkä he ovat huolissaan urastasi, mutta sinä pidät huolta kehittymisestäsi.

Kokeile kaikenlaista ja ole valmis luopumaan luomuksistasi. Heitä pois ja kokeile lisää. Charles Darwin oli oikeassa.

Nuku paljon.

Opi sanomaan ei.

Pyri täydellisyyteen tarkoin harkitussa tuotteen tai palvelun ydinasiassa. Muissa asioissa kiirehdi toimittamaan asiakkaille. Hyvin vielä ehdit paikkaamaan puutteita. Kun asiakas pääsee valittamaan jostain, tarjoutuu sinulle mahdollisuus luoda häneen syvällisempi yhteys. Täydellisesti toimiva tuote olisi tylsä. Kehittyvä tuote tuottaa asiakkaalle iloa ja mukavaa odotusta.

Muista suuret unelmat. Aloita kuitenkin jostain pienestä. Edisty. Askelilla on merkitystä, ei askelpituudella, usein ei suunnallakaan. Liike ratkaisee.

Pyöritä liiketoimintaa kuin olisi mahdotonta houkutella yritykseen sijoittajia. Varaudu siihen, ettet voi varautua kaikkeen.

Jos yrityksesi epäonnistuu ja kaatuu, muista, että vain yritys kaatui. Sinä et kaatunut. Selvisit kokeneempana, viisaampana ja vahvempana.

Jokainen yritys tarvitsee kelpo toimitusjohtajan, joten kehitä itsestäsi sellainen. Toimitusjohtaja toimittaa ja johtaa. Hän katsoo kauemmas. Hän uskoo ihmisiin. Johtaja on utelias ja saa alaisensa uteliaiksi. Kukaan ei synny toimitusjohtajaksi, vaan siihen kasvetaan määrätietoisesti. Sinä olet määrätietoinen, koska perustit startup-yrityksen.

Kun menestyt, jaa viisauksiasi muille ja mentoroi heitä. Näin ja vain näin Suomi nousee.

Nämä ohjeet perustuvat omiin kokemuksiini, kun 24-vuotiaana olin mukana perustamassa ohjelmistoyritystä Otaniemeen. En kylläkään noudattanut kaikkia näitä ohjeita. En osannut kuunnella neuvoja, enkä antaa suoraa palautetta. Liikaa viilailimme kaikenlaisia yksityiskohtia. Ripeämmin olisimme voineet edetä. Hyvin se joka tapauksessa meni. Polycon-niminen yritys on 35 vuotta myöhemmin vielä olemassa, paremmassa kunnossa kuin koskaan.