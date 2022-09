Jos tavanomaisia asioita kuvataan jatkuvasti liian voimakkain sanankääntein, meillä ei ole reservissä sanoja silloin, kun jotain oikeasti poikkeuksellista on käsillä, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Matti Tyynysniemi.

Kun inflaatio jyllää, saman asian ostamiseen tarvitaan yhä enemmän rahaa. Jos saman asian sanomiseen tarvitaan yhä voimakkaampia sanoja, kyse lienee kieli-inflaatiosta.

Työpaikallani alettiin korona-aikana teettää säännöllistä verkkokyselyä henkilöstön tuntemuksista. Eräs vakiokysymys on kutakuinkin, onko nykyinen työpaikka minulle paras mahdollinen. Kipuilen joka kerta vastauksen kanssa.

Jos kysymyksen ottaa kirjaimellisesti, on pakko vastata, että ”ei ole”. Sen todennäköisyys, että olisin lukemattomien sattumusten summana päätynyt kaikista maailman miljoonista työpaikoista minulle parhaaseen mahdolliseen, pyöristyy nollaan.

Kysymyksen laatija ei tietenkään ole tarkoittanut tätä. Tavoite lienee selvittää, kuinka tyytyväinen olen. Voisin vastata esimerkiksi, että nykyinen työpaikka on niin hyvä, etten ole pohtinut vaihtamista.

Jos vastaan työpaikkakysymykseen ”kyllä”, kiihdytän kieli-inflaatiota. Jos vastaan ”ei”, tilastoituu väärä kuva siitä, mitä ajattelen. Olen muistaakseni kirjoitellut avovastauksia.

” Joskus mietin, johtaako hillitty ilmaisutapa väärinkäsityksiin.

Kieli on eräänlainen verkostohyödyke, kuten esimerkiksi sosiaalisen median alustat. On toissijaista, mitä ominaisuuksia niissä on. Paljon merkityksellisempää on, mitä alustaa muut ihmiset käyttävät. Samalla tavalla kielenkäytössä ei lopulta ole paljon väliä sillä, mikä on mielestäsi ”paras” tapa ilmaista jokin asia, jos muut ihmiset ovat tottuneet puhumaan siitä toisella tavalla. Olen hiljalleen hyväksynyt, että puolet enemmän viittaa kaksinkertaiseen.

Kaikkien rahainflaatio ei ole sama vaan riippuu siitä, mitä henkilö kuluttaa. Kieli-inflaatiossa saattaa olla sama juttu. Sitä tuntuu esiintyvän ainakin valkokaulustyöläisten keskuudessa, varsinkin verkkopalvelu Linkedinissä, jota voinee luonnehtia yritys- ja työelämän sosiaaliseksi mediaksi.

Joskus mietin, johtaako hillitty ilmaisutapa siellä väärinkäsityksiin. Jos intohimopuheen keskellä joku sanoisi vaikkapa pitävänsä työstään ja kokevansa sen sopivan hyvin itselleen, vaikuttaisiko hän kunnianhimottomalta ja motivaatio-ongelmaiselta? Tai jos tavaksi on muodostunut käyttää ilmaisua ”lahjakkaat kollegani”, tulkitaanko ihmisen pitävän kollegojaan lahjattomina, jos heihin viittaa käsitteellä ”kollegani”?

” Kommunikaation ei tarvitse olla kuivaa, mutta siinä pitää olla niin sanotusti dynamiikkaa, voimakkuuseroja.

Kun kirjoitan työssäni asianajokirjelmiä, pyrin yhä vahvemmin yksinkertaiseen, konkreettiseen kielenkäyttöön ja ylisanojen minimointiin. On yleensä painokkaampaa ja vakuuttavampaa sanoa, että vastapuolen näkemys on ”virheellinen”, kuin sanoa sen olevan ”täysin virheellinen”. Minun on vaikeaa vaihtaa tästä ylitsevuotavaan työelämäpuheeseen.

Kommunikaation ei tarvitse olla kuivaa, mutta siinä pitää olla niin sanotusti dynamiikkaa, voimakkuuseroja. Jos kaasu on pohjassa koko ajan ja verrattain tavanomaisia asioita kuvataan liian voimakkain sanankääntein, meillä ei ole reservissä sanoja silloin, kun jotain oikeasti poikkeuksellista on käsillä. Tiedotusvälineiden niin sanotussa klikkiotsikoinnissa on hieman tätä ongelmaa.

Mielikuvani edellä kuvaamastani Linkedin-kielestä saattaa hyvinkin olla isossa kuvassa väärä. Voi olla, että vain satunnaisestikin esiintyvinä voimakkaimmat ilmaisut jäävät parhaiten mieleen ja ne muodostavat ajan myötä mielikuvan siitä, miten asioista ”yleensä” puhutaan. Sama ilmiö näkyy esimerkiksi ajatuksessa, että ”muilla ihmisillä” on paljon sosiaalista elämää, vaikka mielikuva perustuu siihen kymmeneen prosenttiin ihmisiä, joilla sitä näyttää olevan eniten.

Lienen hyvää vauhtia muuttumassa vanhaksi jääräksi, jota sosiaalisen median turboahdettu muotokieli vieraannuttaa ja uuvuttaa noin laajemminkin. Minulla ei ainakaan ole harhaluuloja siitä, että tietäisin nykynuorison elämästä paljoakaan. Lehtiä lukemalla olen kuitenkin saanut käsityksen, että nuoret kärsivät enenevissä määrin erilaisista suorituspaineista, muun ohella jatko-opintoihin hakeutumisen suhteen.

Olen miettinyt, että näitä paineita ei välttämättä helpota se, jos näkee työelämään jo edenneiden kuvaavan työtään ”intohimokseen”. Eikö siis riitä, jos löytää hyvän ja mielekkään työn? Onko silloin epäonnistunut verrattuna niihin, jotka tekevät ”omaa juttuaan”?

Varmasti on niitä, jotka päätyvät tekemään sitä yhtä itselleen juuri oikeaa asiaa ja joiden olisi vaikea edes kuvitella muita vaihtoehtoja. Suurin osa ihmisistä kuitenkin päätyy enemmän tai vähemmän sattumalta jonnekin ja olisi hyvin voinut päätyä jonnekin muuallekin. Onkin hyödyllinen taito osata tehdä ”oma juttunsa” siitä, mitä kulloinkin tekee.

Kyllä minustakin useimmiten tuntuu siltä, että olen syntynyt tekemään nykyistä hommaani, mutta todennäköisesti tuntuisi samalta, vaikka olisin päätynyt täysin toiseen ammattiin.