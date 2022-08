Isot merkittävät pörssilistautumiset ovat siirtymässä ensi vuoteen, sillä vaikea markkinatilanne tiukentaa seulaa. Viime vuonna pörssiin listautui myös yhtiöitä, joiden ei olisi sinne pitänyt mennä, kirjoittaa HS Vision toimittaja Merja Saarinen.

Nordic Lights -yhtiö oli Helsingin pörssin viides listautuja tänä vuonna. Heinäkuussa First Northissa aloittaneen yhtiön kurssikehitys on ollut vaatimatonta.

Vuosi sitten pörssin listautumishuuma oli Helsingissä kuumimmillaan, sijoittajat taistelivat uusista osakkeista ja kirosivat ylimerkittyjen antien leikkureita. Moni osallistui listautumisiin sokkona. Se kannatti, koska pikavoitto nousevilla osakemarkkinoilla oli lähes taattu.

Nyt pörssin ovella on hiljaista, kun taantuman uhka ja koronnostopelot ovat säikäyttäneet sijoittajat ja painaneet osakekurssit alamäkeen. Uusia listautujia ei juuri ole näkynyt, ja edellisten tulokkaiden osakkeetkaan eivät enää kelpaa entiseen malliin. Osan kurssi laahaa alle listautumishinnan.

Kuin pisteenä i:n päälle viikko sitten yksi viime syksyn himoituista osakkeista, eli terveysteknologiayhtiö Modulight romahti 46 prosenttia yhdessä päivässä tulosjulkistuksen jälkeen. Viime syksynä se oli tähti, joka tarjosi pörssin hurjimmat pikavoitot 69 prosentin päivänousulla. Aika pian sen jälkeen alkoivat huonot uutiset.

Se, että pörssin ovella on nyt hiljaista, voi itse asiassa olla hyväkin asia.

Kuumentuneella markkinalla kun tuppaa tapahtumaan kaikenlaisia ylilyöntejä, ja niin kävi viime vuonnakin.

Pörssiin livahti viime vuonna myös yhtiöitä, joiden ei olisi sinne pitänyt mennä. Näin arvioi Nordean suurasiakkaista vastaava johtaja Petteri Änkilä. Nordea on iso listautumisten järjestäjä.

Nyt seula on hänen mukaansa tiukempi. Yhtiön laatu on nyt entistä tärkeämpi listautumiskriteeri: millainen on yhtiön kassavirta, minkä kokoinen on sen bisnes ja kuinka stabiilia se on.

” Nykytilanteessa listautumisannin hinnoittelu on vaikeaa.

Tänä syksynä tuskin nähdään muuta kuin joku yksittäinen listautuminen, jos sitäkään. Nopea soittokierros listautumisia hoitaville tahoille kertoo, että vaikka pörssin ovi ei ole vielä ihan kokonaan säpissä, se on enää vain vähän raollaan.

Esimerkiksi Nordealla on odottamassa viiden päälistalle aikovan ison yhtiön listautuminen. Keväällä Änkilä kertoi niiden lykkäytyvän syksyyn. Nyt hän arvioi useimpien niistä siirtyvän todennäköisesti ensi vuoteen.

Jotta listautumisen voisi järjestää markkinan pitäisi rauhoittua ja pörssikurssien mieluiten nousta.

Nykytilanteessa listautumisannin hinnoittelu on vaikeaa. Enää sijoittajat eivät ole valmiita maksamaan listautujista mitä tahansa. Yhtiön omistajilla ei puolestaan ole välttämättä halua listata yhtiötään alehintaan. Eli kyse on siitä, löytyykö kompromissi.

Sijoittajilla on todennäköisesti hyvinkin aikaa odottaa. Vaikeampi tilanne voi olla listautumishaluisille yhtiöille, jotka oikeasti tarvitsevat pörssistä kasvurahaa. Jos pörssitie on tukossa, rahaa on saatava jostain muualta.

” Maailmanlaajuisesti listautumisten määrä puolittui alkuvuonna vuodentakaisesta.

Näin kävi ruotsalaiselle rahoitusyhtiö Klarnalle, jonka listautumista New Yorkiin odotettiin kuumeisesti. Pörssin sijasta Klarna on tyytynyt hakemaan kasvurahaa sijoittajilta pörssin ulkopuolelta. Samalla yhtiölle ennakoitu huima 45 miljardin dollarin markkina-arvo on sulanut vuodessa enää 6,7 miljardiin dollariin.

Wall Streetillä tämä onkin julistettu surkeimmaksi listautumisvuodeksi vuosikymmeniin. Maailmanlaajuisesti listautumisten määrä puolittui alkuvuonna vuodentakaisesta.

Helsingin pörssiin on tänä vuonna listautunut vain viisi yhtiötä kahden peruttua hankkeensa kalkkiviivoilla. Viime vuonna luku oli ennätysmäiset 29. Nyt pörssiin ovat tulleet Lapwall, Lifa Air, Witted Megacorp, Asuntosalkku ja Nordic Lights Group. Kaikki First Northiin.

Markkinatilanteen vaikeudesta kertoo se, että Asuntosalkku halusi varmistaa kesäkuisen listautumisensa onnistumisen käyttämällä erikoiskikkaa, eli teknistä listautumista. Se tarkoittaa listautumista ilman osakeantia tai -myyntiä. Silloin listautuminen onnistuu riippumatta sijoittajien kiinnostuksesta. Pörssiin menon jälkeen Asuntosalkun kurssi on kuitenkin pudonnut jo alle aloitushinnan.