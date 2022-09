Yritykset ottavat riskejä, joiden laukeaminen voi johtaa katastrofiin. Ne myös tekevät virheitä, jotka olisi helposti voinut välttää. HS Visio kävi läpi suomalaisyritysten pahimmat epäonnistumiset viime ajoilta ja selvitti, mistä ne tavallisesti johtuvat.

Tilaajille

Jälkiviisaus ei välttämättä ole kovin arvostettu viisauden laji, mutta nyt jos koskaan sillekin on paikkansa. Parhaimmillaan se voi nimittäin estää tulevia virheitä toimimalla varoittavana esimerkkinä.

Energiayhtiö Fortumin ajautuminen katastrofaaliseen tilanteeseen, jossa puhuttiin jo konkurssinkin uhasta ja tarvittiin Suomen valtion hätäapua, on herättänyt huolta siitä, miten isoja riskejä yritys on ottanut ja millaisia virheitä se on strategiassaan tehnyt.