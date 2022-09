Ohjelmistoyhtiö Sievo pärjäsi hyvin ja kasvoi 18 vuotta ilman pääomasijoittajia. Nyt yhtiö hankki 43 miljoonan euron sijoituspotin. ”Mutta se on vain työväline”, sanoo toimitusjohtaja Sammeli Sammalkorpi.

Ohjelmistoyhtiö Sievo on kasvanut kahdeksantoista vuotta ilman pääomasijoittajien miljoonia. Se on kova suoritus, mutta toimitusjohtaja Sammeli Sammalkorven mielestä julkisuudessa aliarvostettua.

Sievolla on 270 työntekijää ja koko konsernin viime vuoden liikevaihto oli noin 19 miljoonaa euroa.

Nyt Sievo on saanut sijoittajakseen yhdysvaltalaisen kasvusijoitusyhtiön Susquehanna Growth Equityn. Yhdeltä sijoittajalta saatu rahoituspotti on 43 miljoonaa euroa. Siitä pääosa oli yhtiölle kasvurahoitusta, mutta osa oli myös osakekauppaa.

”Rahoitus koetaan onnistumisena, mutta se on vain työväline. Me koettiin aiemmin, että se ei ollut oikea työkalu vielä meille”, Sievon toimitusjohtaja Sammeli Sammalkorpi sanoo.

”Välillä tuntuu, että ihmisten mielikuva menestyksestä vähän vääristyy. Että menestystä yrittäjänä olisi vain iso rahoituskierros tai yrityskauppa.”

Vuonna 2003 Sievoa perustettaessa Suomessa ei edes ollut samanlaista startupien ja sijoittajien ekosysteemiä kuin nykyisin.

”Ja vaikka olisi ollut, olisiko joku halunnut sijoittaa hankintatoimen analytiikkastartupiin”, Sammalkorpi huomauttaa.

Välillä pula oli rahan sijaan ihmisistä, eli osaavista työntekijöistä. Ja toisinaan kasvun hidasteena oli se, että yhtiöllä itsellään ei ollut suunta selvillä.

”Jos palikat eivät ole oikeassa asennossa, olisimme vain tehneet lisärahalla tyhmyyksiä suuremmalla vauhdilla väärään suuntaan. Raha ei korjaa sitä.”

Sammeli Sammalkorpi kertoo, että Sievoa kasvattaa nyt muun muassa yritysten hiilidioksidipäästöjen analysointi.

Sievon ohjelmisto on hankinta-analytiikan työkalu, joka yhdistää kulunhallinnan, hankintojen aikaisen säästöjen ja ilmastopäästöjen laskemisen sekä sopimustenhallinnan ja toimitusketjut.

Aiemmin hankinnan tehtävä oli vain tuottaa säästöjä, Sammalkorpi kärjistää.

Koronapandemian jälkeisessä maailmassa komponenttien saatavuus on ollut kriittistä. Kun korona iski, Sievo oli näköalapaikalla todistamassa, miten tehtaat Kiinassa menivät kiinni eivätkä tavarat kulkeneet.

Siksi Sievon ohjelmistolla on nyt enemmän kysyntää, ja yhtiön arvion mukaan markkinoilla on aiempaa suurempi mahdollisuus kasvuun. Hankintoihin liittyvästä analytiikasta on tullut aiempaa kriittisempää.

Kun asiakkaana on suuryrityksiä, joiden hankinnat tehdään Sievon ohjelmiston kautta, summat ovat suuria.

”Sievon kautta kulkee asiakkaiden euroja enemmän kuin Suomen bruttokansantuote. Meillä on paljon dataa globaaleista hankintaketjuista”, Sammalkorpi kertoo.

Erilaisten raaka-aineiden hintojen vaihtelut ovat olleet viime vuosina rajuja. Se lisää tarvetta analytiikalle. Nyt yrityksiin vaikuttaa erityisesti energian hinta sekä laukkaava inflaatio.

”Jos esimerkiksi Saksassa sähkön hinta nousee näin paljon, se vaikuttaa yrityksen ostamien tuotteiden hintoihin näin. Voittajia eivät ole vain ne, jotka pystyvät ennustamaan paremmin, vaan ne jotka reagoivat nopeasti.”

Pitää siis selvittää, mistä muualta vastaavia komponentteja nyt saa. Tai jos hinnat nousevat, myös omien tuotteiden hintaa pitää nostaa.

Pitkään taustalla vaikuttanut megatrendi on Sammalkorven mukaan myös se, miten toimitusketjujen hiilijalanjälkeä saataisiin pienemmiksi.

Mutta miksi Sievo lopulta kahdeksantoista vuoden jälkeen päätti ottaa rahaa sijoittajilta?

Tähän asti yhtiön liikevaihto on tallannut vuosittain samaa noin 28 prosentin kasvu-uraa. Kaikki asiakkailta saatu raha on sijoitettu uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja kasvuun.

”Nyt haluamme kiihdyttää kasvua.”

Sammalkorven mukaan tänä vuonna tavoitteena on noin 25 miljoonan euron liikevaihto.

Yhdysvaltoihin Sievo perusti toimiston vuonna 2018. Nykyään sillä on Yhdysvaltojen Chicagossa 40 työntekijää. Romanian Bukarestiin yhtiö avasi toimiston kesäkuussa.

Sammalkorven mukaan moni ulkopuolinen on neuvonut, että eurooppalainen ohjelmistoyhtiö tarvitsee sijoittajia, jos se haluaa lähteä laajentumaan Yhdysvaltoihin. Sievon liikevaihdosta jo kolmannes tulee Yhdysvalloista.

”Yksi meidän kolmesta perustajasta muutti pariksi vuodeksi itse jenkkeihin. Aloimme rakentaa toimistoa kuin jenkeissä olevaa startupia. Voitimme isoja asiakkaita diili kerrallaan.”

Tulorahoituksella ei kuitenkaan voi kasvaa kovin aggressiivisesti. Nyt Sievon johto näkee markkinoilla sen tuotteille niin hyvän mahdollisuuden, että myyntiin ja kasvuun erityisesti Yhdysvalloissa kannattaa panostaa enemmän kuin mihin se yksin pystyisi.

Kun mukaan tulee pääomasijoittaja, Sievo tekee lähivuosina tarkoituksella tappiota.

” ”Vuosien aikana meitä on lähestynyt satakunta sijoittajaa.”

Yhdysvaltalaiselle Susquehannalle kyse on ensimmäisestä sijoituksesta Suomeen. Sammalkorven mukaan sillä on vain muutama sijoitus koko Euroopassa. Se kertoo sijoittaneensa yli 2,5 miljardia dollaria 75 yritykseen viidentoista vuoden aikana.

Sievo oli tilanteessa, jossa sen ei ollut pakko kerätä rahaa. Se sai siis valita kumppaninsa ja ehtonsa huomattavasti tukevammalla pohjalla kuin moni muu, joka kiertää sijoittajien puheilla hattu kourassa.

”Vuosien aikana meitä on lähestynyt satakunta sijoittajaa. Teimme listan mahdollisista vaihtoehdoista ja kysyimme suosituksia.”

Sammalkorven mukaan Susquehanna valikoitui, koska tavoitteena oli sijoittaja, joka pystyy parhaiten auttamaan myös yhtiön kasvussa Yhdysvalloissa.

Susquehanna Growth Equity on vain yksi osa suurta emoyhtiötä, joka sijoittaa lisäksi energiaan, kiinteistöihin, osakkeisiin ja muihin kohteisiin. Susquehanna International Group on yksi Wall Streetin suurimpia ja menestyneimpiä sijoitusyhtiöitä.

Sen taustalla on muun muassa miljardööri Jeff Yass, jonka omaisuudeksi Forbes listaa tällä hetkellä 30 miljardia dollaria – summa, joka nostaa hänet maailman 39. rikkaimmaksi ihmiseksi. Yhdysvaltalainen ProPublica -media kirjoitti tänä kesänä maan rikkaimpiin kuuluvan liikemiehen verojen välttelystä.

Sijoituksen jälkeen kaksi Susquehannan edustaja liittyy Sievon hallitukseen.

Kuluneen vuoden aikana erityisesti Yhdysvalloissa teknologiayhtiöiden näkymät ovat heikentyneet ja kasvuyritysten rahoitustilanne on kiristynyt. Se on saanut monet sijoittajat arvostamaan kasvuvauhdin sijaan tervettä pohjaa. Sammalkorpi arvioi, että se vaikutti myös Sievon rahoituskierrokseen.

”Markkina on tervehtynyt. Nyt pitää todistaa, että on terve perusbisnes, joka on ainakin käännettävissä kannattavaksi.”

Tässäkin tilanteessa Sievon kaltaisille yhtiöille on siis kysyntää, kun sijoittajat hakevat pienempää riskiä.