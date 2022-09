HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, tekniikasta tai politiikasta ja tartutaan ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Fortum on tehnyt Uniper- ja Venäjä-seikkailuillaan miljardien tappiot ja ja sen rahoituksen turvaamiseksi on jouduttu luomaan Suomen valtion hätäapupaketti. Fortumin tarina on vielä kesken, mutta tässä podijaksossa keskustellaan suomalaisfirmojen kolmesta muusta viime vuosien pahimmasta epäonnistumisesta ja siitä, mitkä tekijät yleensä johtavat valtaviin virheisiin.

Toimittajana Antti Tiainen, vieraana Merja Saarinen.

