Viron kasvuyrityskentän menestys heijastuu myös lähimarkkinoille, eli Suomeen. Jatkossa yhä useampi suomalainen startup-yritys saattaa saada rahoitusta virolaisilta sijoittajilta, arvioi pääomasijoitusyhtiö Trind VC:n tuore osakas Reima Linnanvirta.

”Suomalaiset aliarvioivat Viroa ja erityisesti sen startup-ekosysteemiä. Se on ajanut Suomesta jo monessa mielessä ohi. Pian nähdään yhä enemmän virolaisia sijoittajia Suomessa”, Linnanvirta sanoo.

Virolaislähtöinen Trind VC kertoo juuri keränneensä uuden 55 miljoonan euron rahaston, joka on sen toinen rahasto. Sen tavoitteena on sijoittaa neljän vuoden aikana 30–40 kuluttajalähtöiseen startupiin Suomessa, Baltian maissa ja muualla Euroopassa.

Ensimmäisestä rahastostaan Trind sijoitti muun muassa kahdeksaan suomalaiseen yritykseen ja kahdeksaan virolaiseen.

Tunnetuin sen sijoituskohteista on virolainen peliyhtiö Ready Player Me. Se kertoi elokuussa saaneensa 56 miljoonan dollarin rahoituskierroksellaan sijoittajaksi kuuluisan yhdysvaltalaisen Andreessen Horowitch -rahaston. Yhtiö tarjoaa pelaajille virtuaalisia hahmoja, avatareja, jotka voi siirtää eri pelien välillä.

Suomalaisista sijoituksista merkittävimpiä ovat muusikoiden äänenkäsittelyohjelmiston kehittäjä Neural DSP sekä rekrytointipalvelu Jobilla

Toistaiseksi virolaisten sijoitukset Suomeen ovat olleet varsin vähäisiä. Pääomasijoittajat ry:n tilastojen mukaan koko Baltiasta tuli Suomeen viime vuonna vain yhteensä 2,8 miljoonan euron sijoitukset. Kolmessa vuodessa summa on ollut 4,3 miljoonaa euroa.

Sen sijaan viime vuonna suomalaiset pääomarahastot sijoittivat Baltiaan yhteensä 11 miljoonaa euroa, ja summa on pysynyt tasaisena jo useamman vuoden. Sekin on vielä vähän.

Trind-rahaston vahvasta jalansijasta Suomessa kertoo Linnanvirran nappaaminen sijoitustiimiin. Linnanvirta tunnetaan yhtenä Suomen aktiivisimmista enkelisijoittajista, eli alkuvaiheen yrityksiin omia varojaan sijoittavista. Hän on myös yksityissijoittajien järjestön Fibanin entinen puheenjohtaja.

Linnanvirralla on itsellään kolme sijoitusta Virossa, sekä yksi Latviassa ja yksi Liettuassa.

” ”Latviaan on tullut paljon ukrainalaisia ja valko-venäläisiä yrittäjiä.”

Hänen mukaansa paikallinen markkina alkaa Virossa olla jo ruuhkainen. Sijoituksia on tehty paljon suhteessa paikallisten yrittäjien määrään, joten nyt edessä voi olla markkinan jäähtyminen.

”Viime vuonna Virossa oli lähes 500 yritystä jotka saivat enkelivaiheen sijoituksen. Suomessa vastaava luku oli noin 600 yritystä – ja kyse on huomattavan eri kokoisista kansantalouksista”, Linnanvirta vertaa.

Latvian ja Liettuan startup-markkinat ovat Linnanvirran mukaan huomattavasti Viroa kehittymättömämmät. Toisaalta moni virolainen sijoittaja on suunnannut katseensa myös naapurimaihin, mikä vahvistaa yritysten mahdollisuuksia kerätä kasvurahaa.

”Venäjän hyökkäyksen seurauksena Latviaan on tullut paljon ukrainalaisia ja valko-venäläisiä yrittäjiä, jotka ovat perustaneet yrityksensä Latviaan”, Linnanvirta kertoo.

Reima Linnanvirta alkoi seurata Viroa jo vuonna 2004, kun hän vertasi oikeustieteen gradussaan Suomen ja Viron verojärjestelmiä. Viron startup-kenttään hän on tutustunut ryhdyttyään täysipäiväiseksi sijoittajaksi vuonna 2015.

Uuden rahaston kerääminen heikentyneessä markkinatilanteessa ei ole itsestäänselvyys – etenkään Baltian alueelle sijoittavalle rahastolle. Linnanvirran mukaan Venäjän hyökkäyssodan luoma epävarmuus huolestutti erityisesti yhdysvaltalaisia ja aasialaisia sijoittajia.

”Kyllä sen huomasi rahastoa kerätessä. Rahasto saatiin kuitenkin kokoon tavoiteajassa ja aiotun kokoisena”, Linnanvirta kommentoi.

Trind VC:n uuteen rahastoon sijoittivat muun muassa Euroopan investointirahasto, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) ja Swedbankin Viron ja Liettuan sijoitusyhtiöt.

Trind VC:n perustivat vuonna 2018 Tallinnassa Joel Aasmäe, suomalainen Kimmo Irpola, Taavi Lepmets ja Ivar Siimar. Perustajakumppaneista Aasmäe ja Lepmets ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 1999, kun he olivat mukana finanssikonserni LHV Groupissa sen alusta lähtien. Siimar tunnetaan Virossa aktiivisena enkelisijoittajana ja yksityissijoittajien järjestön Estbanin puheenjohtajana.

Suomessa 2022 on ollut tähän mennessä varsin hyvä vuosi uusien rahastojen keräämiselle.

Nokia-taustainen pääomasijoitusrahasto NGP Capital kertoi helmikuussa peräti 350 miljoonan euron uudesta rahastosta. Innovestor puolestaan sai kerättyä 60 miljoonaa euroa uuteen terveystieteisiin sijoittavaan rahastoonsa.

Metaversumiin liittyviin yrityksiin sijoittava uusi Fov Ventures lähti kesällä liikkeelle 17 miljoonan euron rahastolla.

Kesäkuussa myös oululainen Butterfly Ventures kertoi uudesta kestävän kehityksen rahastostaan. Rahasto sai kerättyä alkuvaiheessa 47 miljoonan euron pääomat kasvuyrityksiin sijoitettavaksi.

”Suomalaisilla rahastoilla on takana hyviä vuosia. Kuuden vuoden aikana uusia rahastoja on syntynyt 17, ja erityisesti on tullut uusia teemakohtaisia rahastoja kuten terveysteknologiaan tai metaversumiin keskittyneitä toimijoita”, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta kommentoi.

Suomalaisilla pääomasijoitusrahastoilla on hänen mukaansa edelleen ennätyksellisen paljon sijoitettavaa rahaa, mikä on hyvä uutinen epävarmassakin markkinatilanteessa.

”Kansainvälinen varainkeruun ympäristö on nyt varovaisempi kun aiemmin. Se voi näkyä pidemmällä aikavälillä”, Santavirta arvioi.