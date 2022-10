Susformaatio on täällä, halusit sitä tai et

Johtajat joutuvat nyt luovimaan epävarmuuden ja hallinnan tunteen puutteen armoilla. Se tuo eteen mahdottomalta tuntuvia päätöksentekotilanteita, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Kaisa Hietala.

Ihmiskunta tekee joka päivä uusia teknologisia innovaatioita. Nämä keksinnöt helpottavat kaikkien elämää, ja samalla ne muuttavat arkisia tapojamme: esimerkiksi verkosta tilattu kauppakassi on enää vain yhden painalluksen päässä älypuhelimissamme.

Tasapaino luonnonvarojen hupenemisen ja ihmiskunnan kehityksen välillä on kuitenkin pahasti vinossa. Otamme huikeita askelia niin tieteessä kuin teknologiassakin, mutta vahva suunta kehitystyössä on edelleen kulutuksen lisääminen.

Luonnonvarojen säästäminen tai ilmastopäästöjen vähentäminen on edelleenkin vain innovaatioiden sivutuote. Käyttämistämme luonnonvaroista onnistumme palauttamaan uusiokäyttöön alle 10 prosenttia maailmanlaajuisesti. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, koska raaka-aineiden saatavuus ja hinta on muutamassa vuodessa heilahtanut yritysmaailmassa strategiseksi riskiksi.

Pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat saaneet yritykset perkaamaan jätevirtojaan entistä tarkemmalla silmällä ja hakemaan työkaluja hukan vähentämiseksi. Samalla julkinen keskustelu raaka-aineiden omavaraisuudesta ja uusiokäytön tärkeydestä on lisääntynyt.

Susformaatio on uusi termi, jolla tarkoitetaan elinkeinoelämän läpikäymää merkittävää muutosta, joka tapahtuu luonnon rajojen tullessa vastaan. Termi on yhdistelmä kahdesta englanninkielisestä sanasta: sustainability eli vastuullisuus sekä transformation eli muutos.

Susformaatiossa avainsanoja ovat epävarmuus ja hallinnan tunteen puute, koska tiede pystyy mallintamaan ekosysteemin muutosten välisiä mekanismeja ja laskemaan tarkkoja seuraamuksia vain osittain. Ihmisen kyky ohjata tai ennustaa muutoksen suuntaa on siis rajallinen.

Tämä epävarmuus luo lähes mahdottomalta tuntuvan päätöksentekotilanteen erityisesti pääomaintensiivisillä aloilla. Monessa yhtiössä pohditaankin nyt, investoidako vanhaan ja perinteiseen tarjoamaan vai uuteen, jonka uskomme olevan tulevaisuutta mutta vielä kovin raakile bisnes.

Susformaatiossa ratkaisut ovat usein tunnettuja, mutta polku näiden ratkaisujen skaalaamiseen ja kaupallistamiseen on syksyisten vaahteranlehtien peitossa. Ei ole olemassa olevaa markkinaa, ei infrastruktuuria eikä lainsäädäntöä varhaisille toimijoille. Tämä on tilanne myös luonnonvarojen uusiokäytön kanssa. Teknologiaa ja osaamista vaikka muovien tai metallien uusiokäytölle kehitetään jatkuvasti, mutta kaupallistaminen laahaa jäljessä. Toisin on alumiinin, paperin ja kartongin osalta, jossa uusiokäyttö on yksi liiketoiminnan perusedellytyksistä.

Susformaatiossa yritysten tulee uudistaa liiketoimintamallinsa koko arvoketjun osalta. Perinteiset roolit muuttuvat, ja uusia toimijoita ilmestyy risteävien arvoketjujen solmukohtiin. Akkuteollisuus, uusiutuva energia tai vaikkapa älypuhelimien kierrätys ovat hyviä esimerkkejä tästä. Perinteisillä yrityksillä on oltava uteliaisuutta tutustua arvoketjun muihin osiin ja rohkeutta laajentua myös uusille aloille. Tämä vaatii usein uusia kumppanuuksia sekä uutta tapaa määrittää ja jakaa bisneksen arvoa.

Murroksen keskellä lainsäädännön tulee asettaa globaalit tavoitteet mutta ei valita voittajia tai häviäjiä. Yritysten yhteinen tehtävä on muistuttaa päättäjiä siitä, että markkinalle on jätettävä tilaa toimia. Päätöksenteon tueksi yritykset, päättäjät ja yhteiskunta tarvitsevat monitieteellistä tutkimustietoa ihmisen, teknologian ja luonnon välisestä vuorovaikutuksesta.

Epävarmuudessa navigoiminen vaatii elinkeinoelämältä johtajuutta enemmän kuin koskaan ennen. Sitä ei mitata markkinaosuuksissa vaan kyvyssä luoda kulttuuri, joka saa voimaa muutoksesta. Mallia voisi katsoa digitalisaation läpikäyneiltä sektoreilta kuten pankki- ja vakuutussektorilta.

Luonnon ja ihmisen kilpajuoksu kiihtyy, ja samalla yritysmaailman voittava strategia on tehdä samoja asioita tehokkaammin. Ihmiskunta on kuitenkin osa ekosysteemiä ja riippuvainen sen kaikista elollisista ja elottomista osista. Kilpajuoksu on väärä mielikuva, kun kuvaamme ihmisen ja luonnon yhteiseloa. Sama pätee myös yrityksiin. Kasvun ja kannattavuuden rakentaminen pelkästään luonnon köyhdyttämisen varaan ei tee meistä voittajia.