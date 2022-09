Inflaatiosta voi nyt saada aivan erilaisen kuvan siitä riippuen, mitä mittaria käyttää.

Inflaatio on palannut talouden suureksi ajuriksi. Valtioiden, keskuspankkien, yritysten ja kuluttajien toiminta pyörii kiivaasti inflaatio-ongelman ympärillä.

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin inflaation seuraamisesta ja ymmärtämisestä on tullut tavallisten kansalaisten yleissivistystä.

Viime vuodesta alkaen inflaatiolla oli pitkään vain yksi suunta. Niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa inflaatio jyräsi ylöspäin ja yllätti voimakkuudellaan kuukaudesta toiseen.

Ei enää.

Nyt inflaation kuva on monisäikeisempi. Tilanne riippuu täysin siitä, mitä mittaria käyttää, ja väärän mittarin käyttäminen antaa väärän kuvan hintojen noususta.

Yleisluku vai pohjainflaatio

Inflaation tavanomaisin mittari on kuluttajahintaindeksin vuosimuutos. Se vetää yhteen laajan joukon tuotteita ja palveluja ja kertoo, miten paljon kuluttajahinnat ovat nousseet vuodentakaisesta.

Tämä perusluku on hyvä, kun mitataan sitä tuskaa, jonka kuluttajat kokevat hintojen noususta. Heikkoutena yleisluvussa on se, että energiamarkkinoiden voimakkaat hinnanvaihtelut käytännössä ohjaavat usein koko inflaatiota. Siksi keskuspankkiirit ja muut päättäjät seuraavat paljon pohjainflaatiota, josta on poistettu energian ja elintarvikkeiden hintojen vaikutus.

Pohjainflaatio on vakaampi. Tämä vuosi on ollut hyvä esimerkki: polttoaineiden jyrkkä hinnannousu keväällä vei inflaation taivaisiin, mutta vastaavasti polttoaineiden hinnat ovat myös laskeneet jyrkästi. Siksi inflaation perusluku on kääntynyt laskuun, vaikka suurin osa tuotteista on jatkanut kallistumista.

Samaan aikaan pohjainflaatio on jatkanut hidasta mutta vääjäämätöntä nousua. Se herättää huolta inflaation jatkumisesta, vaikka perusluvun kohoaminen on pysähtynyt.

Nyrkkisääntö: Kun puhutaan kuluttajien rahatilanteesta, yleisluku on oikea valinta. Rahapolitiikan päätöksistä puhuttaessa pohjainflaatio on merkityksellisempi.

Vuosimuutos vai kuukausimuutos

Inflaatio raportoidaan normaalisti vuosimuutoksena. Kunkin kuukauden hintoja verrataan hintoihin vuotta aiemmin.

Vuoden takaiset hinnat vaikuttavat muutosprosenttiin siinä missä tuoreen kuukauden hinnat. Pahimmillaan inflaatioluku voi osoittaa päinvastaiseen suuntaan kuin hintojen muutokset viime kuukausina.

Esimerkki: Jos hinnat ovat olleet pitkään tasaiset ja sitten ponnahtavat yhtenä talvena 10 prosenttia, inflaatio nousee 10 prosenttiin. Jos hinnat pysyvät tällä tasolla seuraavan kevään, kesän ja syksyn ajan, inflaatio näyttää koko ajan olevan 10 prosenttia, vaikka hinnat eivät nouse lainkaan.

Seuraavana talvena hinnat kääntyvät uuteen 5 prosentin nousuun. Samalla vertailuluku pomppaa vuoden takaisen pompun takia. Inflaatioluku putoaa 10 prosentista noin 5 prosenttiin, vaikka todellisuudessa hintojen nousu on kiihtynyt uudelleen melkein vuoden tauon jälkeen.

Vuosimuutoksien seurannassa etuna on se, että menetelmä mitätöi satokaudet ja muut kausittaiset hinnanvaihtelut, kun samaa vuodenaikaa verrataan aina samaan vuodenaikaan. Nykyisessä korkean inflaation maailmassa näiden merkitys on kuitenkin pieni.

Kuukausimuutokset kertovat aina tuoreet hintamuutokset verrattuna edelliseen kuukauteen, mutta ne heiluvat villisti. Yksittäisen kuukauden muutosta tuijottamalla voi saada täysin väärän kuvan kokonaistilanteesta.

Jos kuukausimuutoksia katsoo kokonaisuutena, ne tarjoavat paljon ajankohtaisemman kuvan tilanteesta kuin vuosimuutos.

Hyvä mutta harvoin käytetty kompromissi olisi kolmen viimeisimmän kuukauden lukema. Oheiseen grafiikkaan on koottu vuosimuutos, kuukausimuutos ja kolmen kuukauden liukuva keskiarvo. Näistä viimeksi mainittu kertoo selkeimmin sen, että hintojen nousu oli kuumimmillaan viime kesänä.

Nyrkkisääntö: Yleisimmin käytetty vuosimuutos kertoo inflaation kokonaiskuvasta mutta hyvin vähän edellisen kuukauden kehityksestä. Kuukausimuutokset heilahtelevat niin paljon, ettei niistä ole juuri iloa.

Euroalue vai Suomi

Suomessa seurataan sekä kotimaista inflaatiota että euroalueen inflaatiota. Molemmat ovat tärkeitä.

Suomen sisäinen inflaatio kertoo tarkemmin siitä, mitä suomalaiset kuluttajat kokevat kukkarossaan.

Euroalueen inflaatio on kuitenkin tärkeä, koska Suomi on yhteisvaluutan jäsen ja rahapoliittiset päätökset tehdään Euroopan keskuspankissa. Siksi suomalaisten asuntolainojen korkoihin vaikuttaa enemmän euroalueen inflaatio kuin Suomen inflaatio.

Nyrkkisääntö: Suomen inflaatioluvut ovat tärkeämmät, kun puhutaan suomalaisten kuluttamisesta. Euroalueen inflaatioluvut ovat tärkeämmät, kun puhutaan suomalaisten veloista, koroista ja inflaation vaikutuksesta talouden kokonaiskuvaan.