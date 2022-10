HS Vision aamupodcastissa taustoitetaan päivän tärkeintä uutista taloudesta, teknologiasta tai politiikasta ja tartutaan ajankohtaisiin puheenaiheisiin.

Suomesta ja erityisesti Helsingistä on tullut ruokalähettiyhtiöiden koelaboratorio.

Suomi on tietysti Woltin kotikenttä, joten sen on luonteva testailla täällä asioita. Mutta Foodora on päättänyt haastaa sen täysillä, ja siksi Suomessa nähdään paljon sellaisia kokeiluja, joita ei nähdä muissa maissa.

Kaiken taustalla on kuitenkin ruokalähettibisnekseen liittyvät isot murrokset. Mitä ne oikein ovat, mihin bisnes on menossa ja hyötyvätkö kuluttajat?

