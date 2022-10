”Selvitämme, millä toimenpiteillä pääsemme eteenpäin. Prosessi on vielä kesken”, vaikeassa tilanteessa olevan Maas Globalin toimitusjohtaja Sampo Hietanen sanoo.

Liikkumisen palveluyhtiö Maas Global on lomauttanut suuren osan työntekijöistään. Toimitusjohtaja Sampo Hietanen myöntää yhtiön olevan vaikeuksissa.

Yhtiössä päättyivät viime viikolla yt-neuvottelut, jotka koskivat 50 työntekijää. Heistä puolet lomautettiin. Vielä runsas vuosi sitten yhtiössä oli 80 työntekijää.

”Selvitämme, millä toimenpiteillä pääsemme eteenpäin. Prosessi on vielä kesken”, Hietanen sanoo.

Asiakastiedon mukaan yhtiön taloustilanne on heikentynyt syksyn aikana merkittävästi, ja Maas Global on nyt luokiteltu suuren konkurssiriskin yhtiöksi. Sillä on ollut esimerkiksi syyskuussa vaikeuksia maksaa joidenkin tuhansien eurojen laskuja perintäyhtiöille.

Maas Globalin kehittämä Whim-liikkumissovellus yhdistää julkisen liikenteen, autovuokrauksen ja muut liikkumistavat palveluksi yhdeksi palveluksi.

Nopeasti kasvanut yhtiö on kuitenkin polttanut sijoittajien rahat laajentumisyrityksissä ympäri Eurooppaa. HS Visio kertoi yhtiön ongelmista jo kesäkuussa 2021.

Sen jälkeen yhtiö on onnistunut myös kertomaan välillä hyvistä uutisista.

Maaliskuussa Maas Global osti Brasiliasta maan johtavaksi kutsutun, liikkumista palveluna myyvän sovellusyhtiön Quickon. Tavoitteena oli tarjota kaupungeille ja asukkaille kestävän liikkumisen ratkaisuja ja vaihtoehtoja yksityisautolle yhdistämällä eri kulkutapoja tarkoituksen mukaan

”Olemme joutuneet laittamaan siellä toimintoja kiinni”, Hietanen kuitenkin kertoo nyt.

Brasilian kaupan yhteydessä Maas Global sai 3,6 miljoonaa euroa uutta rahoitusta. Brasilialaisen Quickon omistajat saivat Maas Globalin osakkeita, ja suomalaisyhtiö tarvitsemaansa käteistä. Summalla ei kuitenkaan pääse pitkälle, ja yhtiön lisärahoituksen tarve on ollut akuutti.

Hietasen mukaan yhtiöllä on nyt käynnissä neuvottelut rahoituksesta ja kumppanuuksista.

”Olemme muuttamassa liiketoimintamallia niin, että menemme markkinaan enemmän kumppanin kanssa eikä omalla riskillä”, hän kertoo.

Vuosi sitten, syyskuussa 2021, Mas Global kertoi laajentavansa toimintaansa Sveitsiin ja aloittavansa yhteistyön Sveitsin joukkoliikenteessä. Sveitsiläinen eläkeyhtiö Vaudoise Group oli mukana elokuussa 2021 järjestetyllä 11 miljoonan euron rahoituskierroksella.

Vuoden 2021 aikana Maas Global jatkoi pilottiprojektiaan erään osakkaansa, Japanin suurimpiin kiinteistöyrityksiin kuuluvan Mitsui Fudosanin kanssa. Tämä muodosti neljänneksen Maas Globalin vuoden liikevaihdosta.

Vuosien aikana Maas Global on kerännyt yhteensä yli 70 miljoonaa euroa rahoitusta. Sen sijoittajia ovat olleet esimerkiksi Toyota Financial Services, japanilaiset Denso ja Mitsubishi sekä British Petrol (BP). Teollisilla sijoittajilla on syvät taskut, ja halutessaan ne voisivat todennäköisesti sijoittaa lisääkin – jos uskoisivat Maas Globalin tulevaisuuteen.

Yhtiö on perustettu vuonna 2015. Se on ollut koko olemassaoloaikansa merkittävästi tappiollinen, mikä on toisaalta teknologiakehitykseen investoivalle yhtiölle myös tyypillistä. Ongelma tappioista tulee, kun liikevaihto kutistuu ja näkymät ovat heikot.

Vuoden 2021 tilinpäätös paljastaa, että tilinpäätöshetkellä yhtiön oma pääoma on ollut käytännössä lopussa. Yhtiön omavaraisuusaste oli kääntynyt 12 prosenttia negatiiviseksi.

Vaikka tilanne on vaikea, Hietanen ei toistaiseksi usko yhtiön päätyvän yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.

”Ainahan se on startupissa mahdollista. Kyllä tämä on ollut vaikea kesä ja syksy. Nyt merkit näyttävät siitä, että saamme ratkaisun aikaan”, Hietanen sanoo.

Maas Globalin vaikeuksien taustalla on ulkoisia syitä, kuten koronapandemian pysäyttämä työmatkaliikenne, mutta myös sen oman liiketoimintamallin ja strategian ongelmia.

Nykyisessä markkinatilanteessa sen kaltaisen tappiollisen yhtiön on entistä vaikeampaa kerätä rahoitusta, kun polkua kannattavuuteen ei ole näköpiirissä. Monet kansainväliset sijoittajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota liiketoimintamallin vakaaseen pohjaan pelkkien kasvulukujen sijaan.

”Ainahan on peiliin katsomista. Esimerkiksi koronapandemian aikana olisi voinut tehdä kovia ratkaisuita jo aiemmin, jos olisi tiennyt miten kauan tilanne kestää”, Hietanen arvioi.