Maailman rahoitusmarkkinat voi jakaa kahteen osaan: osakemarkkinoihin ja korkomarkkinoihin. Nämä kaksi markkinaa ovat myös arvoltaan samankokoisia. Viime ajat on jauhettu lähes kyllästymiseen asti, kuinka paljon pörssikurssit ovat laskeneet ja miten valtavaa osakkeiden heilunta on.

Mutta vähemmälle huomioille on jäänyt se, että varsinainen myrsky sijoitusmarkkinoilla on käynyt korkomarkkinoilla, joiden arvo on laskenut ennennäkemätöntä vauhtia.

Mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa?

Toimittajana Antti Tiainen, vieraana Tuomas Niskakangas.

