Leo Stranius: "Minua ahdistaa, että maapallolla eletään varastamalla suoraan lapsilta"

Luonnonsuojelijan ja Third Rock -yrityksen toimitusjohtajan Leo Straniuksen elämäntehtävä on olla planeetan palveluksessa. Hänen mielestään ilmastokysymyksiin on aina parempi havahtua myöhään kuin ei koskaan.