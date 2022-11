Jiri Kupiainen käy saunomassa Berliinissä entiselle bensa-asemalle rakennetulla alueella, joka on nykyisin myös Berliinin suomalaisen yhteisön suosiossa. Slushiin hän tulee autolla, kyydissään myös muita suomalaisia yrittäjiä. ”Emme voi jatkaa tällaista lentelyä”, Kupiainen sanoo.

Ensin iski koronapandemia, sitten omat mokat veivät pohjan kasvulta ja lopulta Ukrainan sota muutti sijoittajien näkemykset. Jiri Kupiainen kertoo, millaista on raadollisempi startup-arki.

Yleensä startup-yrityksistä kerrotaan menestystarinoita, joissa ne keräävät miljoonien sijoitukset ja kasvavat nopeasti. Se ei tietenkään ole koko totuus, ja Jiri Kupiaisen perustama Matchmade on siitä hyvä esimerkki.

Matchmade on edennyt kriisistä kriisiin, ja yhtiössä on tehty jotakuinkin kaikki startupien tyypilliset virheet. Kahdesti Kupiainen on yrittänyt kerätä startupille rahoitusta: ensin tuli koronapandemia ja sitten Ukrainan sota.