Ilmastoteknologian startupien kenttä oli kuuma ja iso teema jo viime vuoden Slush-tapahtumassa. Moni sijoittaja kertoi etsivänsä erilaisia vihreän teknologian ratkaisuita.

Yksi yrityksistä oli Andreas Saaren perustama Paebbl, joka tekee hiilidioksidista mineraalipohjaisia materiaaleja, ja siis sitoo hiilidioksidia.

Saari toimi startup-tapahtuma Slushin toimitusjohtajana vuosina 2018–2019. Nyt hän käveli Messukeskuksessa ensimmäistä kertaa yrittäjänä – ja keräämässä rahaa sijoittajilta.

Tapaamiset onnistuivat tehokkaasti. Jo helmikuussa 2022 Paebbl sai allekirjoitukset yhteensä kahdeksan miljoonan euron siemenrahoituksesta kolmelta kansainväliseltä pääomasijoitusrahastolta. Se on iso summa vasta perustetulle yritykselle.

Sijoittajina olivat ranskalainen sijoitusyhtiö 2050, ilmastonmuutokseen keskittynyt Grantham-säätiö sekä ruotsalainen Pale Blue Dot. Rahoituskierrokselle osallistui myös tunnettuja yksityissijoittajia kuten Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen, F-Securen perustaja Risto Siilasmaa ja peliyhtiö Small Giant Gamesin entinen toimitusjohtaja Timo Soininen.

Andreas Saari Slushin lavalla vuonna 2019.

Tähän asti yhtiö on ollut olemassaolostaan ja rahoituksesta hissukseen. Nyt Peabbl on rakentamassa pilottilaitosta Hollannin Rotterdamissa ja palkkaa uusia työntekijöitä. Siksi Andreas Saaren mukaan vasta nyt on aika kertoa uutisista.

Peabbl Ab on rekisteröity Ruotsiin, sillä yhtiön kovatasoisessa perustajatiimissä on myös kaksi tunnettua ruotsalaista pääomasijoittajaa.

Marta Sjögren tunnettiin aiemmin pääomasijoitusrahasto Northzonen osakkaana, joka sijoitti aktiivisesti myös moniin suomalaisiin kasvuyrityksiin. Sjögrenille kyse on loikasta startup-yrittäjäksi pitkän sijoittajauran jälkeen.

Suomessa Marta Sjögren on sijoittanut muun muassa Happy or not -yhtiöön, joka on asiakastyytyväisyyttä mittaavan laitteen kehittäjä.

”Aloin kolme vuotta sitten pohtia ilmastokriisiä ja sen ratkaisuita systemaattisesti ja totesin, että tiedepohjaiset teknologia-startupit ovat se alue jonne sijoituksia pitää tehdä. Niiden avulla saamme ratkaisuita, joita planeettamme tarvitsee. Kun tutkin vaihtoehtoja, totesin että hiilidioksidin sitominen mineralisaatiolla olisi paras keino vaikuttaa”, Sjögren kertoo videohaastattelussa.

Sjögren tutustui Andreas Saareen jo tämän toimiessa Slushissa. Andreas Saari tutki tahollaan myös erilaisia hiilensitomisen vaihtoehtoja perustamassaan tutkimusyhtiössä. Hän päätyi samaan ratkaisuun kuin Sjögren.

Saari ja Sjögren olivat molemmat tahoillaan puhuneet yhteiselle tutulleen, ruotsalaiselle Jane Walerudille, joka kannusti heitä yhdistämään voimansa.

”En ollut ajatellut yrittäjyyttä. Jane vakuutti minut siitä, että tätä ei kannata tehdä sijoittajana vaan ryhtyä itse mukaan yrittäjäksi”, Sjögren sanoo.

Walerud on nyt Paebblen hallituksen puheenjohtaja. Hänet tunnetaan muun muassa finanssiteknologian yhtiö Klarnan ensimmäisenä sijoittajana, Teclo Networksin perustajana ja oman Walerud Ventures -sijoitusyhtiönsä perustajana.

Yhtiön tieteellisestä ja teknologisesta pohjasta vastaa hollantilainen tutkija Pol Knops, joka on työstänyt aihetta yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2016 hän perusti Hollantiin Green Minerals -yhtiön kehittämään teknologiaa. Sen patentit ja aineeton omaisuus siirtyivät runsas vuosi sitten perustettuun uuteen yhtiöön Paebbleen.

Tutkimusta kaupallistamassa on nyt siis aiempaa monipuolisempi ja nimekäs tiimi. Sjögren ja Saari jakavat toimitusjohtajuuden.

Lue lisää: Kojo Ako-Asare sijoittaa Steve Jobsin perikunnan varoja, yli sata startup-sijoitusta tehnyt Taavet Hinrikus omia miljooniaan. Molempia kiinnostaa nyt ilmastoteknologia.

Menetelmässä otetaan hiilidioksidia ilmasta tai teollisesta päästöjen lähteestä. Se johdetaan reaktoriin yhdessä veden ja silikaattimineraalien kanssa. Prosessissa hiilidioksidi liukenee veteen, silikaattimineraalit hajoavat ja tuloksena on kahta uutta mineraalia: kalkkikiveä ja piioksidia.

Paebblen ajatus on, että samalla kun se sitoo prosessissa ilmakehästä hiilidioksidia, se tuottaa teollisuudelle raaka-aineita. Mahdollisia tulevia sovelluksia syntyville aineille ovat esimerkiksi rakennusteollisuus, paperiteollisuus ja muovien valmistus.

”Paperissa ja muovituotteissa käytetään paljon kalkkikiveä täyteaineena ja tuomassa tiettyjä ominaisuuksia. Meidän materiaalillamme voidaan korvata maasta louhittu kalkkikivi”, Saari selittää.

Yhtiön oman väitteen mukaan sen menetelmä on energiatehokkaampi, kuin muutamilla markkinoilla olevilla kilpailijoilla. Alue on uusi, ja sille on syntynyt viime vuosina uusia yrityksiä.

Paebblen tuotekehitykseen osallistuu teollisia kumppaneita, joiden nimiä yhtiö ei vielä paljasta. Pilottilaitoksen jälkeen suunnitelmissa on jo seuraava isompi koelaitos parin vuoden kuluttua. Saaren mukaan yhtiössä on nyt kuusi työntekijää ja osa-aikaisesti mukana parikymmentä ihmistä eri insinööritoimistoista ja yliopistoista.

”Materiaaliteknologiassa tuotekehitys vie aikaa, mutta olemme saaneet nopeasti aikaan prototyyppejä”, Sjögren sanoo.

Rotterdam valikoitui heidän mukaansa pilottilaitoksen sijainniksi, sillä siellä sijaitsee paljon vanhaa öljy-, kaasu- ja kemianteollisuutta.

”Vihreän siirtymän myötä noilta aloilta on vapautumassa osaajia”, Sjögren sanoo.