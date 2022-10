Toimistohuoneen avohyllylle on kerätty sekalaisen oloinen joukko tavaroita. Merisuolarakeita, lantionpohjan treenaamiseen tarkoitettuja laitteita, kosmetiikkapurnukoita ja urheiluvälineitä.

”Tämä on suomalaisen yrityksen kehittämä trampoliiniscootti”, Ebrands Global -yhtiön toimitusjohtaja Robin Bade esittelee härveliä, jossa on pehmeä ja joustava lauta.

Lauta oli suomalaisen Indo Solutionsin perustajaveljesten keksintö, ja se nousi suosioon erityisesti korona-aikana. Ebrands osti temppupotkulautojen liiketoiminnan viime syksynä.

Yhtiö on erikoistunut ostamaan ja kehittämään kuluttajabrändejä erityisesti verkkokauppa Amazonissa. Sen painopiste ovat erilaiset lifestyle-, hyvinvointi- ja liikuntatuotteet.

Tähän mennessä se on ostanut talliinsa jo 24 erilaista kuluttajatuotetta, joista monet ovat Yhdysvalloista.

Tuorein ostos on myös kotimainen, Happy Sinks -tiskirättiteline. Se on muotoilu edellä kehitetty tuote, joka mainostaa tuotteensa ympäristöystävällisiä raaka-ainevalintoja.

Ebrands on ostamassa Baden mukaan myös erään kotimaisen kosmetiikkabrändin.

Tuotteiden myynti Amazonissa tuo liikevaihdosta nyt noin 80 prosenttia, josta valtaosa Yhdysvalloista. Lisäksi Ebrands käyttää myyntikanavinaan paikallisia verkon markkinapaikkoja, kuten puolalaista Allegroa ja eteläkorealaista Coupangia.

Ensimmäisenä vuotena Ebrandsin liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa. Tänä vuonna liikevaihto on Baden mukaan nousemassa noin 20 miljoonaan euroon. 400 prosentin kasvu näin nopeasti on harvinainen.

”Tavoitteena on sata miljoonaa kolmessa vuodessa”, Bade linjaa.

Koska Bade on perustanut koko yrityksensä liiketoiminnan Amazonin ja muiden verkon kauppapaikkojen varaan, hänellä on yhtiöstä kolme väitettä, joita suomalaisten yrittäjien kannattaa miettiä.

1. Yhdysvalloissa 40 prosenttia verkko-ostoksista tehdään Amazonissa

Tähän mennessä markkinoinnin suuret aallot ovat olleet Google, Facebook ja Amazon – nyt myös yhä voimakkaammin Tiktok.

”Ajattelin, että tätä Amazonin aaltoa en aio missata”, Bade perustelee uuden yrityksensä perustamista.

Viime vuonna Yhdysvalloissa kolme yhtiötä kaappasi peräti 65 prosenttia koko digitaalisen mainonnan rahapotista. Suurimman osuuden vei Google 26,4 prosentilla, Facebookin osuus oli puolestaan 24,1 prosenttia. Amazon tuli kolmantena 14,6 prosentin osuudella.

Tänä vuonna maalis–kesäkuussa Amazon kasvoi nopeammin kuin isot kilpailijansa. Amazonin mainosmyynti nousi 18 prosenttia vuodentakaisesta ja löi analyytikkojen odotukset. Samaan aikaan Facebookin mainosmyynti laski ensimmäistä kertaa sen historian aikana.

”Jos haluat Yhdysvalloissa ostaa jotain, et hae tavaraa Googlen hakukoneella, vaan käytät Amazonin hakua. Jos et ole olemassa Amazonissa, se on sama kuin et olisi 15 vuotta sitten ollut Googlessa”, Bade sanoo.

Amazon vastaa peräti 40 prosentista kaikista verkossa tehtävistä ostoksista Yhdysvalloissa.

Siihen myös Euroopassa kannattaa Baden mielestä herätä.

”Täällä ei ehkä ihan ymmärretä Amazonin vaikutusvaltaa”, Bade sanoo.

Verrattuna mainontaan sosiaalisessa mediassa, tuotteiden mainonta johtaa Amazonissa hänen mukaansa monin kerroin parempiin tuloksiin. Amazonissa ihminen on valmiiksi ostamassa, ja putki mainoksesta ostamiseen on suora.

”Siellä on helppoa automatisoida mainosbudjetit suhteessa myyntiin. Kun sijoittaa tietyn prosentin myyntituloista mainontaan, tuote kasvaa”, Bade yksinkertaistaa.

Robin Bade perusti markkinointiviestintätoimisto Mirumin (ent. Activeark) ja myi yrityksensä alan lontoolaiselle jätille. Yrityskaupparahoja hän sijoitti pääomasijoittajien rahastoihin, startup-yrityksiin ja nyt omaan uuteen yritykseensä.

2. Pohjoismaissa ei osata Amazonia

Yhdysvalloista ja Pohjoismaista ostetut tuotebrändit ovat Baden mukaan tarinaltaan erilaisia.

”Pohjoismaissa on paljon tuote edellä rakennettuja innovaatioita. Pitäisi olla myös markkinapaikkaosaamista viedä ne maailmalle”, Bade sanoo.

Yhdysvalloissa alkunsa saanut tuote on sen sijaan yleensä rakennettu Amazonissa myytäväksi. Moni yrityksistä on kuitenkin pieniä, yhden tuotteen varassa olevia yhden hengen yrityksiä. Baden mukaan nämä tapaukset ovat usein törmänneet kattoon, jonka läpi on vaikea mennä ilman pääomaa ja organisaatiota. Siksi yrittäjät ovat valmiita myymään.

Viime vuonna Amazoniin tuli yli miljoona myyjää lisää, joten valinnanvaraa riittää.

Kun Ebrands ostaa tällaisen jo Amazonissa olevan tuotteen liiketoiminnan, mukana ei yleensä tule yhtään työntekijää. Sen sijaan Ebrands ostaa Amazon-tilin, tuotemerkin, sopimuksen tuotteen valmistajan kanssa ja sen logistiikkakanavat. Yleensä yritykset käyttävät Amazonin omaa logistiikka- ja varastopalvelua.

”Me alamme hallinnoida tuotteiden myyntiä ja markkinointia Amazonin sisällä”, Bade selittää.

Ebrandsin tiimiin kuuluu muun muassa Amazonin omista brändeistä EU-alueella aiemmin vastannut Erika Ottela.

Esimerkiksi trampoliinipotkulaudan myynti on kuitenkin vaatinut myös uuden tuotekategorian luomista. Siksi Ebrands on tehnyt sen parissa vaikuttajamarkkinointia, ollut mukana tapahtumissa ja luonut sosiaalisen median sisältöjä laudalla tehtävistä tempuista.

Ebrandsilla on nyt noin 20 työntekijää Suomessa ja 30 ulkomailla. Työntekijöiden ryppäitä on syntynyt Amazon-osaamisen ympärille Yhdysvaltojen lisäksi Filippiineille ja Pakistaniin, Britanniaan ja Hollantiin.

3. Amazon saa syystä ympäristökritiikkiä

Bisnes, jonka tavoitteena on myydä kuluttajille verkossa yhä enemmän tavaraa, ei lähtökohtaisesti ole kovin eettisellä pohjalla.

”Jos kävelet Yhdysvalloissa asuinalueilla, näet kaikkialla Amazonin pahvilaatikoita. Varastoista tuotteiden dumppaaminen ja kiinalaisten tuotteiden ympäristökysymykset ovat olleet paljon esillä julkisuudessa”, Bade huomauttaa.

Hänen mukaansa Amazon on kuitenkin havahtunut ongelmiin ja alkanut kehittää esimerkiksi omaa sertifiointiohjelmaansa kestävämmin tuotetuille tuotteille. Ilmastoystävällinen-leiman saaminen lisää tuotteiden myyntiä selvästi Amazonin sisällä, joten Baden mukaan leiman hakeminen kannattaa.

”Amazonin vaikutusvalta on niin mittava, että sillä on merkitystä esimerkiksi muovin vähentämiseen tuotepakkauksissa.”

Bade kertoo, että Ebrandsin tavoitteena on valita brändejä, joissa vastuullisuus ja kestävä kehitys olisivat osa tuotetta alusta asti.