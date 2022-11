”Tulemme muistelemaan 2020-lukua aikana, jolloin moni tulevaisuuttamme määrittelevä teknologia mullistui”, sanoo kasvuyritystapahtuma Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen. Helsingin Messukeskuksessa torstaina ja perjantaina pidettävä Slush kerää 12 000 vierasta, joista suuri osa on yrittäjiä ja sijoittajia.

Kasvuyritystapahtuma Slushin toimistolla Helsingin Kampissa on vielä kolme viikkoa ennen tapahtumaa juuri sopiva kaaos laatikoita ja hyörinää. Sellaista kuin nuorten opiskelijoiden järjestämän Slushin kulisseissa oli ennen koronapandemiaa.

Kriisivuosien jälkeen tapahtuma tuntuu palanneen kohti normaalia.

Torstaina väki on jo Helsingin Messukeskuksessa, yhdessä sinne kerääntyvien sijoittajien, startup-yrittäjien, puhujien ja muiden Slush-kävijöiden kanssa.

Loppuunmyytyyn tapahtumaan on tulossa tänä vuonna noin 12 000 kävijää, joista 4 600 on startup-yrittäjiä ja 2 600 sijoittajia.

Tapahtuma siis kasvaa maltillisesti viime vuodesta, jolloin Slush järjestettiin vielä vahvasti koronapandemian varjossa. Vuoden 2019 kävijäennätyksestä yleisömäärä on silti kaukana, ja niin on tarkoitus jatkaakin.

”Viime vuoden tapahtuma oli pienempi, mutta yleisö rakasti sitä. Pienempi ja keskittyneempi tapahtuma on nytkin rakennettu ydinkohderyhmälle eli sijoittajille ja yrittäjille”, Slushin toimitusjohtaja Eerika Savolainen sanoo.

Määrän sijaan järjestäjät ovat siis keskittyneet siihen, että oikeat ihmiset kohtaavat toisensa.

Slushin perusta on tuoda kansainväliset sijoittajat Suomeen. Siinä on nytkin onnistuttu.

Tarpeeksi suuri kansainvälinen tapahtuma ja kriittinen massa kiinnostavia yrityksiä toimii hunajapurkkina sijoittajille.

Savolaisen mukaan paikalle tulevat rahastot hallinnoivat yhteensä noin biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin edestä nimenomaan startupeihin sijoitettavia pääomia. Mukana on arvostettuja sijoittajia, kuten Benchmark Capital, Pear VC ja Founders Fund, jotka tulevat nyt Slushiin ensimmäistä kertaa.

”Ne ovat rahastoja, joita tiimimme on jahdannut jo vuosia, ja nyt saamme heidät Helsinkiin”, Savolainen kertoo.

Pandemiatilanteen tasaannuttua maailman myllerrys ei kuitenkaan lakannut. Sen jälkeen näyttämölle ovat astuneet sota, laukkaava inflaatio, heikentyneet talousnäkymät ja myös pääomasijoittajien kasvanut epävarmuus. Miten taloustilanne näkyy nyt Slushin tunnelmassa?

”Tunnelmassa tai tapahtuman valmistautumisessa se ei näy juurikaan. Ihmisillä on valtava into tulla tapahtumaan. Tietysti on selvää, että kasvuyritysten näkymät ovat nyt erilaiset kuin vuosi sitten. Se tarkoittaa, että Slushin kaltainen kohtaamispaikka on entistä tärkeämpi. Tarjoamme toivoa ja intoa”, Savolainen arvioi.

Kansainvälisesti kasvuyrityksiin tehdyt pääomasijoitukset vähenivät heinä–syyskuussa peräti 53 prosenttia, Crunchbasen tilastot kertovat. Myös suomalaiset sijoittajat ovat arvioineet, että kansainvälisiä sijoittajia on nyt vaikeampi houkutella sijoittamaan Suomeen.

Onko hermostunut tunnelma näkynyt sijoittajien osallistumisen peruuntumisina tai muutoin keskusteluissa?

”Meille ei ole välittynyt sellaista tunnelmaa. Puhuin erään sijoittajan kanssa, joka sanoi, että Slush on ainoa tapahtuma, johon hän tulee sillä oletuksella, että täältä oikeasti löytää sijoituskohteita.”

Slushin toimiston liitutaululla on organisaation vuoden etenemistä kuvaavat merkkipaalut koko ajan seurattavana.

Vielä vuonna 2011 Slush oli Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetty pieni, 1 349 ihmisen tapahtuma, jossa ei ollut laservaloja eikä suuryritysten isoja osastoja. Tapahtuma perustettiin tilanteessa, jossa koko Suomen kasvuyritysekosysteemi oli vielä paljon nykyistä kehittymättömämpi.

Vuoden 2010 jälkeen kansainväliset suorat sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat kymmenkertaistuneet. Kehitys näkyy erityisesti yli kymmenen miljoonan euron rahoituskierroksissa, joissa kaikissa on nykyisin mukana ulkomaisia sijoittajia.

Vaikka Slush on vuosien aikana paisunut ja rahoitustilanne parantunut, Savolaisen mukaan sama ydintehtävä on säilynyt. Samaan aikaan pelkkä rahoitus tai teknologia itseisarvona eivät enää riitä. Siksi Slushin järjestäjät puhuvat entistä enemmän ilmastonmuutoksen kaltaisista teemoista ja siitä, miten teknologialla voidaan ratkaista maapallon ongelmia.

Tänä vuonna tapahtuman teema on aamunkoitto, break of dawn. Järjestäjät tarkoittavat sillä sitä, että olemme uuden teknologisen aikakauden kynnyksellä. Ja he uskovat, että nämä teknologiat luovat paremman tulevaisuuden ihmiskunnalle ja maailmalle.

”Tulemme muistelemaan 2020-lukua aikana, jolloin moni tulevaisuuttamme määrittelevä teknologia mullistui. Siksi esillä on yrityksiä, jotka näyttävät, miltä maailmamme voisi näyttää 10–20 vuoden kuluttua”, Savolainen sanoo.

Slushissa on erillinen lava näille teknologioille. Esillä ovat esimerkiksi energiaratkaisut, bioteknologiat, avaruus, kvanttiteknologia ja tekoäly.

Slush-tiimi on saanut tehtäväkseen maalata omat aamunkoiton värinsä. Tapahtuman teema on tänä vuonna nostaa esiin uuden aikakauden määrittäviä teknologioita.

Samaan aikaan ilmastokysymykset ovat nousseet yhä vahvemmin esille. Onko kansainvälinen konferenssimatkustaminen välttämätöntä? Slush kertoo olevansa hiilineutraali, eli se kompensoi tapahtuman tuottamat päästöt yhteistyössä Compensate-yhtiön kanssa. Tapahtumassa tarjottava ruoka on pääosin kasvisruokaa, ja Savolaisen mukaan tuotantotiimi pyrkii esimerkiksi hyödyntämään kierrätysmateriaaleja.

”On selvää, että meidän pitää miettiä ympäristöasioita kansainvälisessä konferenssissa, johon lennetään. En kuitenkaan koe, että paine juuri meitä kohtaan olisi erityisesti kasvanut. Työ, jota teemme ekosysteemin hyväksi, on tärkeää tulevaisuudelle”, Savolainen perustelee.

Eerika Savolainen nousi Slushin toimitusjohtajaksi vuoden 2022 tammikuussa. Tapahtuman organisaatiossa on ollut tapana, että sen vetäjä vaihtuu kahden vuoden välein. Ja saappaisiin on ollut tapana kasvaa Slush-tiimin sisällä. Myös Savolainen työskenteli kauppatieteen opintojensa ohella Slushin eri rooleissa, viimeksi operatiivisena johtajana vuoden 2021 tapahtumassa.

Hänen edeltäjänsä Slushin toimitusjohtajana oli Miika Huttunen, joka joutui varsinaiseen kriisijohtamisen mankeliin.

Vuoden 2020 Slush jouduttiin perumaan kokonaan, ja vuonna 2021 tiimi valmistautui tapahtumaan epävarmoissa tunnelmissa jatkuvasti muuttuneiden koronarajoitusten keskellä.

Koronavuoden Slush oli tavallista pienempi, 8 800 osallistujan tapahtuma.

Kun Slushiin oli aikaa vielä 28 päivää, tapahtuman toimitusjohtaja Eerika Savolainen oli rauhallisin mielin.

Vaikeat vuodet näkyvät myös taloudellisesti. Kun Slushin liikevaihto oli vuonna 2018 suurimmillaan jo 12,2 miljoonaa euroa, viime vuoden liikevaihto jäi 6,8 miljoonaan euroon. Kaikesta huolimatta Slush teki viime vuonna 1,9 miljoonaa euroa voittoa. Syynä oli tiukka kulukuri ja varman päälle pelaaminen.

”Peruuntumisen riski oli koko ajan läsnä, joten tapahtumaa piti suunnitella tiukalla budjetilla”, Savolainen selittää.

Kun tapahtuma saatiin onnistuneesti pidettyä, se olikin kannattavampi kuin koskaan. Savolaisen mukaan pandemia opetti, miten isot riskit tapahtuma-alalla on. Kassaa täytyy olla jatkossakin yllättävistä tilanteista selviytymiseen.

Tänä vuonna Savolainen ennustaa Slush-yhtiön liikevaihdoksi noin 10:tä miljoonaa euroa, kannattavasti.

”Olemme olleet yhä varovaisia. Kun aloimme rakentaa budjettia ja suunnitelmia, pandemia oli yhä päällä.”

Kahden kriisivuoden jälkeen Savolainen kertoo, että tätä vuotta on lopulta silti leimannut vapaus ja tila hengittää.

”Tiimillä on ollut aikaa, resursseja ja henkistä kapasiteettia keskittyä oleelliseen.”

